24,5% на золотом рубле. Свежие облигации: Селигдар на размещении

Снова смотрим на золотые горы, которые сулят нам золотодобытчики. На этот раз это Селигдар, но новый выпуск — обычный рублёвый, никакой не золотой или валютный. Посмотрим.

Объём выпуска — 3 млрд. 2 года. Ориентир купона: 24–24,5% (YTM до 27,45%). Без оферты, без амортизации. Купоны ежемесячные. Рейтинг A+ Эксперт РА (сентябрь 2024) и НКР (ноябрь 2024), AA- от НРА (ноябрь 2024).

Селигдар — один из ведущих производителей золота и крупнейший производитель олова в России. Активы располагаются в Якутии, Алтайском крае, Бурятии, Оренбургской области, Хабаровском крае и на Чукотке. Балансовые запасы золота составляют 272 тонны, балансовые запасы олова — 405 тысяч тонн.

Выпуск: Селигдар 001Р-02

Объём: 3 млрд

Начало размещения: 11 марта (сбор заявок до 6 марта)

Срок: 2 года

Купонная доходность: до 24,5%

Выплаты: 12 раз в год

Оферта: нет

Амортизация: нет

Для квалов: нет

Почему Селигдар? Облигации же не золотые?

Не золотые, зато очень даже рублёвые. И ставка купона для высококачественного золотодобытчика с высоким рейтингом неплохая. Золото сейчас стоит дорого, время от времени переписывая максимумы, так что порядок.

Производство золота у Селигдара в 2024 году составило 7 620 кг. Помимо золота и олова компания также осуществляет добычу серебра, меди и вольфрама.

Обратим внимание на отчётность. За 9М2024 выручка составила 43 млрд рублей (+16% г/г). Чистый убыток вырос до 10,1 млрд (+13% г/г). EBITDA выросла до 19,3 млрд (+31% г/г). Рентабельность по EBITDA составляет 45%. Показатель Чистый долг/EBITDA на уровне 2,52. Рентабельность EBITDA составляет 28%. Да, долговая нагрузка ощутимая, но комфортная и для компании, и для инвесторов.

Не радует отрицательная чистая прибыль. Всё дело в том, что произошла неденежная переоценка обязательств, номинированных в золоте, в результате роста рыночной цены золота в долларах и девальвации рубля оказала влияние на снижение прибыли. По итогам 9М2024 убыток составил 10,1 млрд рублей. Без учёта неденежной переоценки прибыль составила 4,037 млрд, увеличившись на 14% относительно показателя 2023.

Довольно короткий выпуск, что может быть как плюсом, так и минусом. Купон в 24,5% мы вряд ли увидим, хорошо, если оставят 24%. В целом, хороший и надёжный вариант. Немного поучаствую в нём.

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