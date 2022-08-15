Топ-5 дивидендных акций от «Цифра брокер»

По оценке аналитиков «Цифра брокер», за 2024 год российские компании выплатят акционерам дивиденды на сумму 4,879 трлн рублей, из которых на счета инвесторов уже поступило 1,8 трлн. За 2023 год выплаты были ниже, на уровне 4,294 трлн. Акций всего 5, но если так уж подумать, сколько должно быть лучших дивидендов? 20, 10, 3? Почему бы не 5? Посмотрим же на них.

Икс 5

Прогнозируемые дивиденды: 700 рублей

Прогнозируемая дивдоходность: 20,56% Эксперты считают, что Икс 5 выигрывает от текущего высокого роста цен и роста потребления. Долговая нагрузка низкая, сильно расти не должна. Ну а главное — накопилось много денег с 2022 года, которые стоит выплатить. Продолжаем ждать объявления дивидендов за 2024 год, а также спецдивиденд за предыдущие годы. Я тоже жду, у меня в портфеле Икс 5 присутствует. Любопытно, что в БКС верят в больший размер дивов. По их мнению это будет 1140 рублей на акцию — более 34% доходности.

Сургутнефтегаз-ап

Прогнозируемые дивиденды: 9 рублей

Прогнозируемая дивдоходность: 15,72% Не смогли аналитики пройти и мимо одной из любимых акций всех дивидендных инвесторов — префов Сургута. Я тоже среди них, у меня префы в портфеле есть, правда немного. Стоит напомнить, что капитализация Сургутнефтегаза в 4 раза ниже, чем сумма наличных на балансе, у компании также отсутствует долг. В 2025 году нефтедобытчик может неплохо заработать при текущих ставках денежного рынка или если рубль за 2025 год ослабнет. Но это уже будут дивиденды за 2025 год, а пока ждём 9 рублей за 2024 (15,72% доходности).

Роснефть

Прогнозируемые дивиденды: 65 рублей

Прогнозируемая дивдоходность: 11,26% Роснефть — не самый очевидный выбор, тем не менее, стоит смотреть и в будущее, которое у этой нефтяной компании может быть светлее нефти. У Роснефти самые низкие затраты и высокая маржинальность, а также серьёзный портфель перспективных месторождений и проектов. Ждём не менее половины от чистой прибыли по МСФО. И я тоже жду, само собой, у меня Роснефть в портфеле в топ-5 акций. Промежуточные дивиденды были выплачены, так что в ближайшие 12 месяцев будут итоговые и снова промежуточные.

Займер

Прогнозируемые дивиденды: 26 рублей

Прогнозируемая дивдоходность: 16,89% Лично я не фанат Займера, акций в портфеле не держу, но это не отменяет мнения Цифры. Аналитики говорят, что эта МФО с высокой маржинальностью и распределяющая на дивиденды всю чистую прибыль. Цифра ожидает 26 рублей на акцию, это 16,89% доходности — вполне неплохо.

Лукойл