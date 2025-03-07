27% на лизинге. Свежие облигации: Роделен на размещении

Глаза разбегаются от количества новых выпусков облигаций. Какие-то из них интересны, другие не очень, и вот Роделен достоин внимания. Посмотрим новый выпуск этой лизинговой компании.

Объём выпуска — 0,5 млрд. 5 лет. Ориентир купона: 26–26,5% (YTM до 29,97%). Без оферты, с амортизацией по 2,77% на 25–59 купонах и 3,05% на финальном. Купоны ежемесячные. Рейтинг BBB+ Эксперт РА (октябрь 2024).

Роделен — универсальная лизинговая компания с фокусом на оборудование, недвижимость и спецтехнику. Клиенты: преимущественно малый и средний бизнес (МСБ) из всех федеральных округов, кроме Северо-Кавказского.

Выпуск: Роделен 002Р-03

Объём: 0,5 млрд

Начало размещения: 13 марта (сбор заявок до 10 марта)

Срок: 5 лет

Купонная доходность: до 26,5%

Выплаты: 12 раз в год

Оферта: нет

Амортизация: да

Для квалов: нет

Почему Роделен? Надёжный ли лизинг ниже A-?

Не сказочно, но надёжный. Эксперт РА в ноябре 2024 поднял рейтинг с BBB до BBB+. Повышение рейтинга отражает органический рост бизнеса компании при усилении практик корпоративного управления на фоне сохранения высокой рентабельности деятельности и приемлемого качества активов, как пишет агентство.

Роделен отлично поработал в 2024 году. Новый бизнес за 2024 год составил 4 543 млн руб. (+20% г/г). Остаток лизинговых платежей к получению на 01.01.2025 вырос до 8 752 млн руб. (+63% г/г). Объём полученных лизинговых платежей без авансов вырос до 2 392 млн руб. (+40% г/г). Количество действующих договоров лизинга выросло до 679 (+13% г/г). Средний чек договоров купли-продажи тоже вырос и составил 16,3 млн руб. (+66%). Чистый долг составил 4 319 млн. Коэффициент Платежи/Долг около 2.

Также есть отчётность по РСБУ за 9 месяцев. Баланс на 9М2024 вырос до 5 316 720 (+70% г/г). Собственный капитал вырос до 490 024 (+25% г/г). Выручка выросла до 697 993 (+88% г/г). Чистая прибыль выросла до 98 127 (+23% г/г). ЧИЛ выросли до 3 038 336 (+47% г/г).

Роделен показывает высокую рентабельность, ROE около 26%. Бизнес диверсифицирован. Занимает 1 место по лизингу недвижимости среди клиентов МСБ. Находится на 46 месте в общероссийском рэнкинге лизинговых компаний России.

5 лет с плавной амортизацией — не факт, что лучшее решение, но никто не знает будущего. Но пятилетки можно встретить настолько редко, что грех ими разбрасываться. Я поучаствую.

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