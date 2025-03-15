Пополнил брокерский счёт на 200 000 в марте. Что купил? Часть 1

Вот и середина марта, значит четверть плана на год выполнена, ведь в марте снова удалось пополнить портфель на 200 000 рублей. Рынок находится в ожидании позитивных новостей, а покупки ждут, когда я про них расскажу. Время настало. Кроме пополнения также пришли купоны и вычет по ИИС, удалось неплохо пошопиться.

В первой половине марта я покупал только всё хорошее и не покупал ничего плохого — так делают все, кому ничего плохого не нужно, и я в их числе.

Цель по пополнению на 2,4 млн в 2024 году выполнена, продолжаю выполнять цель на 2025. Пополняю по 200 000 в месяц, чтобы тоже 2,4 млн суммарно за год вышло. 600 000 в этом году уже есть.

По составу портфеля у меня есть обновлённый план, и я его придерживаюсь:

Лукойл, Совкомбанк, Роснефть, Яндекс, Сбер — по 10% портфеля акций (по 4% от биржевого портфеля).

Татнефть, Северсталь, Магнит, Газпром нефть, Новатэк — по 5% портфеля акций (по 2% от биржевого портфеля).

ФосАгро, НЛМК, Икс 5, Т-Банк, Интер РАО — по 3% портфеля акций (по 1,2% от биржевого портфеля).

Остальные акции суммарно на 10% портфеля акций (4% от биржевого портфеля).

Целевая доля акций в биржевом портфеле 40%.

Рублёвые облигации (40%), валютные бонды (10%), ЗПИФн (10%) — 60% целевая доля всего прочего.

Кроме биржевого портфеля, есть депозит, с ним ничего не делаю.

В начале месяца получил 52 000 вычета, весь он до последнего рубля отправился реинвестироваться на ИИС, туда же отправлены ещё 48 000, и ещё 152 000 отправились на БС. Ещё 🚜 до четырёх иисных соток.

Что купил в первой половине марта?

Лукойл — 6 акций

Роснефть — 50 акций

Яндекс — 1 акция

Т-Банк — 1 акция

Селигдар 1Р2 — 10 облигаций (на размещении)

АФ Банк 1Р14 — 10 облигаций (на размещении)

Роделен 2Р3 — 6 облигаций (на размещении дали 6 из 15)

CNY — 2 000 юаней (планирую потратить на юаневые облигации)

CNYRUBF — 2 фьючерса

В заявках на размещениях: облигации Аэрофьюэлз, Интерлизинг, Атомэнергопром, СТМ

Некоторые размещения ещё не свершились, и большая часть покупок упадёт на вторую половину месяца. Роделен вообще расстроил аллокацией, только 40% заявки удовлетворил. В нём даже сразу апсайд небольшой приключился. Ну а что, хорошая компания. Плохое не покупаем.

Нефть дешевеет, самое время брать нефтяников. Ну это я так считаю. Большую часть потратил на Лукойл и Роснефть, что касается акций.

Переговоры, переговоры, переговоры, ДКП

Слово года, даже про разворот ДКП не так часто можно услышать. Идёт сложный процесс, мы узнаём лишь небольшое количество деталей, а интерпретировать их не всегда можно однозначно. Время от времени Трамп подливает масла в огонь, рынок реагирует.

Кроме того, следим за инфляцией. Она снижает темп вторую неделю подряд, но остаётся высокой, тренд не устойчивый. Как бы ни вбрасывали аналитики разных компаний, пока ЦБ не снизит ключ, прогнозы остаются лишь информационным шумом.

В планах на вторую половину марта: покупать всё хорошее, не покупать ничего плохого — вот такой отличный план, надёжный, как швейцарские часы.

А вы что покупали в первой половине марта?

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