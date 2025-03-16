Недвижка подорожала до максимума, рубль сильно укрепился. Ипотека, дивиденды, облигации, крипта и другие новости. Воскресный инвестдайджест

Всем желающим купить первичную недвижку лучше присесть. Она подорожала до максимумов, спасибо льготной ипотеке. Но есть и хорошие новости для фанатов крепкого рубля и дивидендов.

Пока крипта валится вниз, замедляется рост инфляции, а эксперты гадают по поводу снижения ключевой ставки. В вашем любимом дайджесте ещё много про что, читайте!

Обесслабленный рубль

Тяжёлая неделя была у доллара. Рубль его просто укатал ниже пола, утратив всю слабость. Изменение за неделю: 89,99 → 85,49 руб. за доллар (курс ЦБ 89,13 → 85,56). Юань 12,13 → 11,80 (ЦБ 12,23 → 11,81). Рептилоиды пока отступают, но скоро перейдут в наступление и повторят доллар по сто.

Аналитики скорректировали прогноз по среднему курсу в 2025 году до 98,5 рублей.

Индекс колбасит

Очередная нервная неделя, индекс сходил проверить, что внизу, но вернулся. Итоговое изменение IMOEX с 3 166 до 3 195. Акции реагируют на любой чих как в одну сторону, так и в другую.

РТС вырос с 1 119 до 1 176.

На фоне мощного укрепления рубля РТС растёт, снова приближаясь к уровню в 1 200 пунктов, который совершенно не кажется выгодным для покупок.

Дивиденды

Совсем скоро будем опять богатеть. Объявили дивиденды Яндекс, Новатэк, ЛСР, Авангард. ЛСР нормально так — 8,93%. Остальные скромнее.

Ближайшие дивиденды:

Облигации

Высокая ключевая ставка и очень много новых облигаций — всё как мы любим.

Разместились/собрали заявки: Роделен, АБЗ-1, Окей, Нафтатранс, АйДи, ВИС, Акрон CNY, Монополия, ИЭК, Атомэнергопром, Воксис, Евраз USD, Быстроденьги, ВИ, РЖД, СКБ Лизинг, СКБ Фактор, Черкизово, Металлоинвест, Баррэль, ВЭБ. Я поучаствовал в Роделене, но дали лишь 40%, Атом жду.

На очереди: Газпром капитал CNY, Интерлизинг, Новосибавтодор, Брусника, Полипласт USD, Аэрофьюэлз, СТМ, Черкизово, Делопортс, Биннофарм, Норникель USD и другие. Подал заявки на Интер, Аэрофьюэлз, СТМ.

RGBI ещё немного подрос: 111,04 → 111,41. Инфляция замедлилась, бонд-позитивщики обрадовались. Я продолжаю немного покупать длинные ОФЗ.

Недвижка на новых максимумах

Индекс MREDC чуть-чуть вырос с 300,6к до 305,7к за метр. Это максимум, первичка дорожает шесть недель подряд.

Ипотеку снова берут. Много

За месяц Сбером было выдано ипотеки на 126,2 млрд — на 80% больше, чем в январе. Домклик пишет, что из-за распространения льготной ипотеки её доля продолжает оставаться на рекордно высоком уровне (около 70%).

В феврале взяли ипотечные кредиты с господдержкой на 107 млрд.

Какая зарплата нужна для покупки в ипотеку однушки в Москве?

Чтобы одобрили ипотеку на 15 лет с первым взносом в 30%, нужно иметь доходы в размере 341,4 тысяч в месяц. При этом платёж по ипотеке составит 204,8 тысяч. Ставка примерно 28%.

Биткоин продолжает падать

Биткоин на этой неделе падал, опускаясь ниже 80к. Такими темпами и ниже 70к может упасть. Мой криптопортфель был пополнен снизился с 1930 до 1830 долларов.

Инфляция снова замедляется

Инфляция за неделю составила 0,11% после 0,15% неделей ранее. С начала года рост цен составил 2,22%. Годовая инфляция на уровне 10,19%. Сильнее всего дорожают картофель и виноград. А вот снизились цены на ювелирку, пылесосы и ноутбуки.

Снизят ли ключевую ставку?

Данные по инфляции пока не дают сильного повода для снижения ключа на ближайшем заседании 21 марта. Консенсус-прогноз — сохранение 21%. Но есть мнения о снижении до 19–20%, особенно если доллар будет по 80 рублей или ниже.

Новости-айпиовости

Платформа, помогающая инвесторам дать денег в долг МСБ, Jetlend скоро проведёт IPO. Такое не берём.

Что ещё?

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Получить статус квала стало сильно сложнее. Надеюсь, все успели?

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