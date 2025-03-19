Не снизят, но смягчат риторику? Останется ли ключевая ставка на уровне 21%?

Из факторов, годных для снижения ставки, у нас только мощное укрепление рубля. И если у ключа нет потолка, то у рубля нет ни потолка, ни дна. Сильный рубль означает недополучение денег в бюджет, но при этом ЦБ может выгодно закупиться валютой.

На инфляцию ключевая ставка не влияет, но вот курс рубля повлиять может. Кроме того, корпоративное кредитование замедлилось ещё перед прошлым заседанием, теперь-то мы только и видим рекордное количество размещений корпоративных облигаций.

Инфляция пока ещё показывает устойчивый тренд на снижение. В последние недели она колеблется от 0,11% до 0,23%, годовая инфляция превышает 10%. Это официальная. И она растёт с апреля 2023 года.

На прошлом заседании Набиуллина дала жёсткий сигнал о том, что может и поднять, если будет нужно. Но вот прям поднимать — смысла не видит примерно никто. Снизит или смягчит риторику? Увидит ли ЦБ какие-то позитивные тренды? Это мы скоро узнаем.