Не снизят, но смягчат риторику? Останется ли ключевая ставка на уровне 21%?

Консенсус-прогноз у аналитиков — 21%, но ЦБ может изменить ключ, например, снизить до 19–20%. К повышению эксперты не готовы. Но не всегда происходит то, к чему все готовы. Вообще-то, готовиться нужно к худшему, а на лучшее нужно надеяться.
А может уже снизят?
Из факторов, годных для снижения ставки, у нас только мощное укрепление рубля. И если у ключа нет потолка, то у рубля нет ни потолка, ни дна. Сильный рубль означает недополучение денег в бюджет, но при этом ЦБ может выгодно закупиться валютой.
На инфляцию ключевая ставка не влияет, но вот курс рубля повлиять может. Кроме того, корпоративное кредитование замедлилось ещё перед прошлым заседанием, теперь-то мы только и видим рекордное количество размещений корпоративных облигаций.
Инфляция пока ещё показывает устойчивый тренд на снижение. В последние недели она колеблется от 0,11% до 0,23%, годовая инфляция превышает 10%. Это официальная. И она растёт с апреля 2023 года.
На прошлом заседании Набиуллина дала жёсткий сигнал о том, что может и поднять, если будет нужно. Но вот прям поднимать — смысла не видит примерно никто. Снизит или смягчит риторику? Увидит ли ЦБ какие-то позитивные тренды? Это мы скоро узнаем.
Банки снижают ставки
Банки стали снижать ставки по вкладам. Некоторые банки даже снизили ставки по ипотеке, правда они настолько высокие, что никто этого не заметил. 28% вместо 29% — что то заградительно, что это.
Мнение о том, что банки снижают ставки, потому что что-то знают, имеет право на существование, конечно, но дело в фондировании, достаточности капитала и притоке/оттоке клиентов.
Банки не забывают подогревать ситуацию своими прогнозами (читай гаданиями). Т-Банк, например, ждёт ключ 13% к концу года. Но 21% к концу прошлого года он не ждал.
Инфляция
По итогам 2024 года инфляция составила 9,52%
Текущая годовая инфляция 10,19%
Ожидаемая населением инфляция 13,7%
Ожидаемая бизнесом инфляция 10,7%
Долговой рынок закладывает снижение ставки
Закладывать-то закладывает, но рынок может ошибаться, а может закладывать снижение ставки не на ближайшем заседании. RGBI постепенно оттолкнулся от дна, корпоративные облигации уже не предлагают фантастические доходности выше 30% среди надёжных эмитентов без проблем. Постепенно готовимся.
Геополитика рулит
В любом случае, факторы геополитики сейчас играют более важную роль, чем ключевая ставка ЦБ. Будет всё хорошо — тогда и ключ снизят. Куда спешить? Первые баки топлива уже заправлены в акции, в облигации топливо разбавлено 50/50 ожиданиями разворота ДКП.
Что будет с акциями и облигациями?
Если ставка не изменится, то сигнал о дальнейшем движении ДКП будет играть важную, но не факт, что критическую роль. Все ждут разворота, он рано или поздно произойдёт. Если сигнал будет позитивным, всё вверх. Если негативным, то геополитические факторы будут доминирующими.
Что будет с кредитами и депозитами?
Банки будут осторожно повышать спреды между кредитами и депозитами, и в основном за счёт снижения ставок по вкладам. Взять денег недорого пока не получится.
Как считаете, какую ключевую ставку в пятницу получим и когда увидим разворот ДКП? И каким будет сигнал от Эльвиры Сахипзадовны?
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