Смена лидера. Топ-10 акций по Альфа-рейтингу в марте 2025

Альфа-рейтинг от Альфа-Инвестиций учитывает все основные аспекты оценки акций. В её основе — взгляды различных инвестиционных домов, собранные в одном месте. Оценка сочетает анализ прошлых показателей с оценкой будущих перспектив.

Каждая акция получает интегрированную оценку от 1 до 10 баллов на основе анализа ключевых факторов. Посмотрим, что это за факторы, и топ-10 акций с самой высокой оценкой в марте.

Факторы

1. История торгов и текущий тренд по бумаге. Оценивается динамика цены акции за последние 30 дней и год, направление и сила тренда определяются с помощью технических индикаторов.

2. Дивиденды. Учитывается дивидендная доходность акций за последний год и прогноз на год вперёд. Также рассчитывается индекс стабильности дивидендов DSI, показывающий, насколько регулярно компания выплачивает дивиденды и увеличивает их.

3. Бизнес-показатели. Анализируются ключевые мультипликаторы, такие как прогнозные P/E, P/S и EV/EBITDA, а также темпы роста выручки и прибыли.

4. Потенциал роста. Оценивается вероятность роста цены акций на горизонте 12 месяцев на основе прогнозов аналитиков Альфа-Банка и консенсус-прогнозов рынка.

5. Устойчивость. Анализируется волатильность акций, ликвидность, а также долговая нагрузка компаний (NetDebt/EBITDA), чтобы оценить возможные риски.

Топ-10

Икс-5 — 8,7 (вошли в топ-10)

Потенциал роста 10

История торгов 9,5

Дивиденды 4,8

Устойчивость 9,9

Бизнес показатели 9,4

Лукойл — 8,2 (-0,6)

Потенциал роста 9,9

История торгов 6,7

Дивиденды 8,5

Устойчивость 10

Бизнес показатели 5,9

Сбербанк-ап — 8,1 (+0,1)

Потенциал роста 6,2

История торгов 9,3

Дивиденды 6,8

Устойчивость 10

Бизнес показатели 8,3

Сбербанк-ао — 7,9 (-0,2)

Потенциал роста 7

История торгов 9,3

Дивиденды 7

Устойчивость 8,8

Бизнес показатели 7,3

Т-Банк — 7,3 (-0,4)

Потенциал роста 7,3

История торгов 9,3

Дивиденды 2,5

Устойчивость 8

Бизнес показатели 10

Яндекс — 7 (б/и)

Потенциал роста 5,4

История торгов 10

Дивиденды 2,3

Устойчивость 9,9

Бизнес показатели 7,7

Татнефть-ап — 6,9 (-0,1)

Потенциал роста 7

История торгов 6,6

Дивиденды 7,5

Устойчивость 7,6

Бизнес показатели 5,5

Татнефть-ао — 6,9 (вошли в топ-10)

Потенциал роста 7,7

История торгов 7,4

Дивиденды 7,5

Устойчивость 8,6

Бизнес показатели 3,5

Новатэк — 6,8 (вошли в топ-10)

Потенциал роста 8,6

История торгов 8,9

Дивиденды 4,5

Устойчивость 9,6

Бизнес показатели 2,3

Роснефть — 6,8 (-0,6)

Потенциал роста 6,6

История торгов 6,4

Дивиденды 7

Устойчивость 8,9

Бизнес показатели 5,1

Мосбиржа, Хэдхантер и Эталон вышли из топ-10.

Следующие 5: Газпром (6,6), СНГ-ап (6,6), Алроса (6,5), МТС (6,5), Транснефть-ап (6,3).

Верхушка топа изменилась, там теперь Икс 5, следом идут всё те же Лукойл со Сбером, за ними тоже компания динамично меняется. Газпром близок, как думаете, попадёт в топ? Если геополитическая конъюнктура будет позитивной, сможет ли стать лучшей акцией года, как считаете? Новатэк-то уже вошёл в десятку. Стоит также отметить, что обычные акции Сбера стали потихоньку отрываться от привилегированных. Так было, когда рынок был открыт для всех нерезидентов.

У меня в портфеле акций из текущего топ-10: Икс 5, Лукойл, Сбер-ао, Т-Банк, Яндекс, Татнефть-ап, Новатэк, Роснефть. Нет префов Сбера и обычки Татнефти. А у вас что есть, чего нет, что планируете купить?

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