Смена лидера. Топ-10 акций по Альфа-рейтингу в марте 2025

Каждая акция получает интегрированную оценку от 1 до 10 баллов на основе анализа ключевых факторов. Посмотрим, что это за факторы, и топ-10 акций с самой высокой оценкой в марте.
Факторы
1. История торгов и текущий тренд по бумаге. Оценивается динамика цены акции за последние 30 дней и год, направление и сила тренда определяются с помощью технических индикаторов.
2. Дивиденды. Учитывается дивидендная доходность акций за последний год и прогноз на год вперёд. Также рассчитывается индекс стабильности дивидендов DSI, показывающий, насколько регулярно компания выплачивает дивиденды и увеличивает их.
3. Бизнес-показатели. Анализируются ключевые мультипликаторы, такие как прогнозные P/E, P/S и EV/EBITDA, а также темпы роста выручки и прибыли.
4. Потенциал роста. Оценивается вероятность роста цены акций на горизонте 12 месяцев на основе прогнозов аналитиков Альфа-Банка и консенсус-прогнозов рынка.
5. Устойчивость. Анализируется волатильность акций, ликвидность, а также долговая нагрузка компаний (NetDebt/EBITDA), чтобы оценить возможные риски.
Топ-10
Икс-5 — 8,7 (вошли в топ-10)
Потенциал роста 10
История торгов 9,5
Дивиденды 4,8
Устойчивость 9,9
Бизнес показатели 9,4
Лукойл — 8,2 (-0,6)
Потенциал роста 9,9
История торгов 6,7
Дивиденды 8,5
Устойчивость 10
Бизнес показатели 5,9
Сбербанк-ап — 8,1 (+0,1)
Потенциал роста 6,2
История торгов 9,3
Дивиденды 6,8
Устойчивость 10
Бизнес показатели 8,3
Сбербанк-ао — 7,9 (-0,2)
Потенциал роста 7
История торгов 9,3
Дивиденды 7
Устойчивость 8,8
Бизнес показатели 7,3
Т-Банк — 7,3 (-0,4)
Потенциал роста 7,3
История торгов 9,3
Дивиденды 2,5
Устойчивость 8
Бизнес показатели 10
Яндекс — 7 (б/и)
Потенциал роста 5,4
История торгов 10
Дивиденды 2,3
Устойчивость 9,9
Бизнес показатели 7,7
Татнефть-ап — 6,9 (-0,1)
Потенциал роста 7
История торгов 6,6
Дивиденды 7,5
Устойчивость 7,6
Бизнес показатели 5,5
Татнефть-ао — 6,9 (вошли в топ-10)
Потенциал роста 7,7
История торгов 7,4
Дивиденды 7,5
Устойчивость 8,6
Бизнес показатели 3,5
Новатэк — 6,8 (вошли в топ-10)
Потенциал роста 8,6
История торгов 8,9
Дивиденды 4,5
Устойчивость 9,6
Бизнес показатели 2,3
Роснефть — 6,8 (-0,6)
Потенциал роста 6,6
История торгов 6,4
Дивиденды 7
Устойчивость 8,9
Бизнес показатели 5,1
Мосбиржа, Хэдхантер и Эталон вышли из топ-10.
Следующие 5: Газпром (6,6), СНГ-ап (6,6), Алроса (6,5), МТС (6,5), Транснефть-ап (6,3).
Верхушка топа изменилась, там теперь Икс 5, следом идут всё те же Лукойл со Сбером, за ними тоже компания динамично меняется. Газпром близок, как думаете, попадёт в топ? Если геополитическая конъюнктура будет позитивной, сможет ли стать лучшей акцией года, как считаете? Новатэк-то уже вошёл в десятку. Стоит также отметить, что обычные акции Сбера стали потихоньку отрываться от привилегированных. Так было, когда рынок был открыт для всех нерезидентов.
У меня в портфеле акций из текущего топ-10: Икс 5, Лукойл, Сбер-ао, Т-Банк, Яндекс, Татнефть-ап, Новатэк, Роснефть. Нет префов Сбера и обычки Татнефти. А у вас что есть, чего нет, что планируете купить?
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