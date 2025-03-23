ДКП и рубль остаются жесткими, инвесторы идут в недвижку, которая растет, а акции, крипта и облигации на чиле. Воскресный инвестдайджест

Рубль продолжает жестить. Не отскакивает на 110 к доллару. Изменение за неделю: 85,49 → 84,49 руб. за доллар (курс ЦБ 85,56 → 84,64). Юань 11,80 → 11,46 (ЦБ 11,81 → 11,57). Никто точно не знает, когда будет падение рубля, но все ждут.

Аналитики ничего нового не говорят, они могут только называть причины постфактум, и то предполагать, а не называть.