ДКП и рубль остаются жесткими, инвесторы идут в недвижку, которая растет, а акции, крипта и облигации на чиле. Воскресный инвестдайджест

Новые максимумы рисует, ещё и льготные ипотеки расширяют. Из позитивного можно выделить новые дивиденды, ну и наш с вами настрой на чтение свежего любимого дайджеста!
Жёсткий рубль
Рубль продолжает жестить. Не отскакивает на 110 к доллару. Изменение за неделю: 85,49 → 84,49 руб. за доллар (курс ЦБ 85,56 → 84,64). Юань 11,80 → 11,46 (ЦБ 11,81 → 11,57). Никто точно не знает, когда будет падение рубля, но все ждут.
Аналитики ничего нового не говорят, они могут только называть причины постфактум, и то предполагать, а не называть.
Осторожный индекс
На всякий случай индекс рос на ожиданиях хороших новостей по переговорам, но их не произошло, и рост пошёл в обратную сторону. Ключ ни на что не повлиял. Итоговое изменение IMOEX с 3 195 до 3 191. Инвесторы ведут себя осторожно. Шёпотом ходят слухи об интересе нерезидентов.
РТС вырос с 1 176 до 1 187.
Рост исключительно курсовой. РТС и выше ходил, показав максимум с октября 2022. В валюте индекс не выглядит интересным.
Дивиденды
Совсем скоро будем опять богатеть. И у нас новые ожидания: Интер РАО 9,43%, БСПБ-ао 7,28%, БСПБ-ап 0,27%, Икс 5 наконец-то обозначил 17,8%, Т-Банк 1%.
От Пятёрочки некоторые ждали 30%+, но в целом консенсус-прогноз оправдался. Наконец-то долгожданные дивиденды, благодаря которым Икс 5 стал самой хайповой акцией последнего времени.
Ближайшие дивиденды:
Дивидендные акции лучше всего покупать за 10 недель до дивидендов
Если в дивидендные компании заходить за десять недель, то дивидендные истории показывают себя лучше рынка, посчитали в БКС. Это позволит опередить рынок в среднем на 5,3%.
Облигации
Высокая ключевая ставка и очень много новых облигаций — всё как мы любим.
Разместились/собрали заявки: Интерлизинг, Брусника, Эффект Технологии, Полипласт USD, Икс 5, Новосибирскавтодор, Аэрофьюэлз, СТМ, Черкизово CNY, ДелоПортс, Девар Петро, Сибур, Норникель USD, Биннофарм, Агро Зерно. Я поучаствовал в Интере, ДелоПортс, Аэрофьюэлз, СТМ.
На очереди: МСБ Лизинг, Русал CNY, Бианка, Аптека 36,6, Ятэк, Глоракс, Селигдар, Сэтл и другие. Пока ничего не выбрал отсюда. Скоро будет ещё много интересных выпусков, не пропустите.
RGBI ещё немного подрос: 111,41 → 112,19. Инфляция замедлилась, бонд-позитивщики обрадовались. Я продолжаю немного покупать длинные ОФЗ.
Поверили в недвижку
Индекс MREDC обновил исторический максимум и вырос с 305,5к до 307,4к за метр. Инвесторы и льготники верят в то, что недвижка всегда растёт. А вы верите?
Расширение льготной ипотеки на вторичку
С 1 апреля 2025 года некоторые россияне получат право приобретать жильё на вторичном рынке по программе семейной ипотеки под 6% годовых. По идее, цены должны пойти друг другу навстречу, но разрешены будут лишь сделки с жильём в домах, построенных не более 20 лет назад в 901 российском городе с низким уровнем жилищного строительства — где возводится не более двух домов. Так что вряд ли первичка будет дешеветь из-за расширения госпрограммы.
Все забыли про биткоин
Начался период, когда биткоин не растёт и не падает, так что про него на время все забыли. ну ладно, не все, просто шума стало мало. Мой криптопортфель подрос с 1830 до 1860 долларов.
Прибили инфляцию
Инфляция за неделю составила 0,06% после 0,11% неделей ранее. С начала года рост цен составил 2,28%. Годовая инфляция на уровне 10,20%. Сильнее всего дорожают картофель и свёкла. А вот снизились цены на смартфоны. Логично, рубль укрепился, инфляция не могла не снизиться. Продолжаем наблюдение.
Ключ на 21. Снова
Набиуллина оставила ключ и дала умеренно жёсткий сигнал. Вот если не удастся добиться прогресса в стабилизации инфляции, может поднять, но это не базовый сценарий. За полгода риторика смягчилась, но ставка не снизилась. ЦБ не хочет никого обнадёживать.
Консенсус-прогноз сбылся, никто ничего нового для себя не узнал, так что рынки отреагировали спокойно. Ждём следующего заседания 25 апреля.
Что ещё?
Газпром получил убыток в 1 млрд рублей за 2024 год
Минфин рассматривает Мосбиржу как участника эксперимента по торговле криптой. Только вряд ли нас пустят, так как планируется допуск лишь для супер квалов с капиталом от 100 млн.
Цены на золото установили новый исторический максимум
LQDT стал доступен на утренних торгах
ЦБ посоветовал россиянам иметь в запасе финансовую подушку в размере 3–6 зарплат, чтобы чувствовать себя спокойно. Согласны?
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