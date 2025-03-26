Топ-6 лучших дивидендных акций от Сбера. Новый, мартовский

В предыдущей итерации аналитики из SberCIB убрали НЛМК, потому как в ближайшее время НЛМК хоть и может объявить дивиденды за 2024 год, но аналитики не наблюдают улучшений на рынке, что связано с низким спросом на сталь. Потом они провели экстренное собрание и убрали ФосАгро, после чего компания объявила дивиденды. Правда низкие.
По весне работать особо не хочется, так что ничего нового аналитики особо не нашли, только Икс 5, что ну слишком уж очевидно. А вот убрать решили Хэдхантер. Тоже логично, компания сообщила, что следующие дивиденды можно ждать только в следующем году.
Итак, свежий список акций и ожидаемой дидоходностью в 2025 году:
Икс 5
Ожидаемая доходность: 29,4%
Летний дивиденд уже обозначен (18% — 648 руб.), значит в Сбере считают, что ещё будут промежуточные, суммарно почти 30% — около 1 000 руб.
Банк Санкт-Петербург-ао
Ожидаемая доходность: 13,9%
БСПб продолжает работать очень эффективно, он показал лучшую доходность среди всех банков за 2024 год. Майский дивиденд уже есть — 29,72 руб. (7,28%). Промежуточный ждут чуть ниже. У меня в портфеле нет.
Лукойл
Ожидаемая доходностьу: 13,2%;
Невозможно представить ни один топ дивидендных акций без Лукойла, главного дивидендного аристократа РФ. Июньский дивиденд тоже уже обозначен — 541 руб. (7,52%). Ну и в декабре остальное. У меня в портфеле в топ-5.
Татнефть
Ожидаемая доходность: 13,2%;
Сбер в данном случае видит меньше других, считая, что Татнефть сможет выплатить чуть более 13%. В БКС ждут 15%. У меня в портфеле есть.
Транснефть
Ожидаемая доходность: 11,7%.
Отрицательный Чистый долг внушает оптимизм, как и повышение тарифов на прокачку. Повышение налога не внушает, так что менее 12%. У меня в портфеле нет этих акций.
Сбер
Ожидаемая доходность: 11,33%
Аналитики Сбера включили свой банк в топ, но не из скромности, а согласно консенсус-прогнозу СПбМТСБ. Ну и правильно, это же зелёная кэш-машина. У меня в портфеле тоже есть в топ-5.
Итого, у меня в портфеле есть 4 из 6 представленных в топе акций. Транснефти и БСПб нет. Подборки от Сбера с каждым разом всё короче и короче. Следующая будет из 5 акций, что ли? Ну а что по вашим портфелям, котлетеры и туземунщики, что совпало, что нет?
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