Топ-6 лучших дивидендных акций от Сбера. Новый, мартовский

В предыдущей итерации аналитики из SberCIB убрали НЛМК, потому как в ближайшее время НЛМК хоть и может объявить дивиденды за 2024 год, но аналитики не наблюдают улучшений на рынке, что связано с низким спросом на сталь. Потом они провели экстренное собрание и убрали ФосАгро, после чего компания объявила дивиденды. Правда низкие.

По весне работать особо не хочется, так что ничего нового аналитики особо не нашли, только Икс 5, что ну слишком уж очевидно. А вот убрать решили Хэдхантер. Тоже логично, компания сообщила, что следующие дивиденды можно ждать только в следующем году.

Итак, свежий список акций и ожидаемой дидоходностью в 2025 году: