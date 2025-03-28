Пошаговый гайд как богатеть на дивидендах акций РФ

Надеюсь, не только лишь все не в курсе того, что такое дивиденды, и что их в принципе можно получать. Дивиденды — часть прибыли компании, которую она распределяет между акционерами. Размер и порядок выплат регулируется и утверждается участниками, а также уставом организации. И есть ряд щедрых компаний, которые любят акционеров. Даже тех, у кого одна акция.
Что же сделать, чтобы получить дивиденды?
1. Нужно убедиться, что дивиденды не просто рекомендованы, но и апрувнуты общим собранием акционеров. Неприятно будет закупить акции на всю котлету, узнав про рекомендацию, которую потом не одобрят. Это не какие-то страшилки, а реальные истории. Дивидендная политика носит рекомендательный характер. Придерживаться её — это право, а не обязанность компании. Дивиденды могут не платить, если у компании убытки или нужны деньги на развитие или покрытие долгов.
2. Не все смогут получить дивиденды, а только те, у кого есть акции конкретной компании. Но мир несправедлив, поэтому дивиденды получают только те, у кого есть акции на дату дивидендной отсечки. Поэтому крайне важно купить акции до даты отсечки включительно и не продавать раньше следующего дня. Именно в этот день случится дивидендный гэп. Он может быть больше или меньше дивиденда, только экстрасенсы точно знают точный размер. Он может закрыться или не закрыться — надеюсь, это понятно.
3. Принять неизбежное — дивиденды облагаются налогом. Брокер сам его удержит, поэтому самому платить не придётся. Но нужно учесть, что размер дивидендов пишут без учёта налога, а на счёт деньги придут уже после его вычета. Налог 13% с дохода до 2,4 млн рублей в год, свыше —15%.
4. Дождаться, когда дивиденды будут выплачены. На это может потребоваться некоторое время. Какие-то компании умеют делать это быстро, какие-то нет. По закону компания должна выплатить дивиденды в течение 25 рабочих дней после даты отсечки. Если дивиденды направляются в управляющую компанию или депозитарий брокера, то в течение 10 рабочих дней.
Всё. Поздравляю, вы теперь тоже богатеете на дивидендах. И можете делать с ними всё, что захочется. Кто-то их реинвестирует, кто-то тратит — законом не запрещено ничего из этого.
Когда и что брать?
Это уже каждый сам за себя решает. К примеру, эксперты из БКС посчитали, что выгоднее всего покупать дивиденды не в день отсечки, а за 10 недель до неё. Правда вот не все знают ровно за 10 недель, будут ли дивиденды или нет.
Среди самых распространённых акций, по которым платятся дивиденды, есть Лукойл, Сбербанк, Сургутнефтегаз. Но не только лишь эти компании платят дивиденды. Например, есть Икс 5. 8 июля 2025 года — последний день для покупки, чтобы получить дивиденд. Он составил 648 рублей (около 18%) или 563 рубля после налога 13%.
Не забывайте, что дивиденды — это право, а не обязанность. Кроме того, помните, что дивиденды нельзя лоб в лоб сравнивать с купонами по облигациям или процентами по вкладам. Всем удачного богатения.
Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции и облигации, финансы и недвижимость.
Начать дискуссию