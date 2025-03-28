Пошаговый гайд как богатеть на дивидендах акций РФ

1. Нужно убедиться, что дивиденды не просто рекомендованы, но и апрувнуты общим собранием акционеров. Неприятно будет закупить акции на всю котлету, узнав про рекомендацию, которую потом не одобрят. Это не какие-то страшилки, а реальные истории. Дивидендная политика носит рекомендательный характер. Придерживаться её — это право, а не обязанность компании. Дивиденды могут не платить, если у компании убытки или нужны деньги на развитие или покрытие долгов.

2. Не все смогут получить дивиденды, а только те, у кого есть акции конкретной компании. Но мир несправедлив, поэтому дивиденды получают только те, у кого есть акции на дату дивидендной отсечки. Поэтому крайне важно купить акции до даты отсечки включительно и не продавать раньше следующего дня. Именно в этот день случится дивидендный гэп. Он может быть больше или меньше дивиденда, только экстрасенсы точно знают точный размер. Он может закрыться или не закрыться — надеюсь, это понятно.

3. Принять неизбежное — дивиденды облагаются налогом. Брокер сам его удержит, поэтому самому платить не придётся. Но нужно учесть, что размер дивидендов пишут без учёта налога, а на счёт деньги придут уже после его вычета. Налог 13% с дохода до 2,4 млн рублей в год, свыше —15%.

4. Дождаться, когда дивиденды будут выплачены. На это может потребоваться некоторое время. Какие-то компании умеют делать это быстро, какие-то нет. По закону компания должна выплатить дивиденды в течение 25 рабочих дней после даты отсечки. Если дивиденды направляются в управляющую компанию или депозитарий брокера, то в течение 10 рабочих дней.

Всё. Поздравляю, вы теперь тоже богатеете на дивидендах. И можете делать с ними всё, что захочется. Кто-то их реинвестирует, кто-то тратит — законом не запрещено ничего из этого.