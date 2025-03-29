Пополнил брокерский счет на 200 000 в марте. Что купил? Часть 2

Март подходит к концу, как и бюджет, выделенный на инвестиции в этом месяце. Весна принесла потепление, но не оттепель. Ключевую ставку не снизили, рынок потихоньку спускается вниз, а я продолжаю инвестировать по своему плану. Кроме пополнения были купоны и вычет по ИИС, так что на покупки хватило.

Во второй половине марта я покупал только всё хорошее и не покупал ничего плохого — только так настроение будет хорошим и не будет плохим.

Цель по пополнению на 2,4 млн в 2024 году выполнена, продолжаю выполнять цель на 2025. Пополняю по 200 000 в месяц, чтобы тоже 2,4 млн суммарно за год вышло. 600 000 в этом году уже есть.

По составу портфеля у меня есть обновлённый план, и я его придерживаюсь:

Лукойл, Совкомбанк, Роснефть, Яндекс, Сбер — по 10% портфеля акций (по 4% от биржевого портфеля).

Татнефть, Северсталь, Магнит, Газпром нефть, Новатэк — по 5% портфеля акций (по 2% от биржевого портфеля).

ФосАгро, НЛМК, Икс 5, Т-Банк, Интер РАО — по 3% портфеля акций (по 1,2% от биржевого портфеля).

Остальные акции суммарно на 10% портфеля акций (4% от биржевого портфеля).

Целевая доля акций в биржевом портфеле 40%.

Рублёвые облигации (40%), валютные бонды (10%), ЗПИФн (10%) — 60% целевая доля всего прочего.

Кроме биржевого портфеля, есть депозит, с ним ничего не делаю.

Я покупаю и акции, и облигации — всё по плану. Фонды и фьючерсы немного. Хотя сейчас такой курс, что наверно можно и много. Рынок растерял всё, что набрал ранее на переговорах о переговорах, потому что ничего не меняется.

Что купил в первой половине марта?

Лукойл — 6 акций

Роснефть — 50 акций

Яндекс — 1 акция

Т-Банк — 1 акция

Селигдар 1Р2 — 10 облигаций (на размещении)

АФ Банк 1Р14 — 10 облигаций (на размещении)

Роделен 2Р3 — 6 облигаций (на размещении дали 6 из 15)

CNYRUBF — 2 фьючерса

Что купил во второй половине марта?

Роснефть — 40 акций

Магнит — 8 акций

Газпром нефть — 10 акций

Яндекс — 1 акция

Магнит — 2 акции

Северсталь — 10 акций

Татнефть-п — 20 акций

ОФЗ 26243 — 5 облигаций

Акрон Б1Р2 CNY — 2 облигации

Атомэнергопром 1Р4 — 10 облигаций (на размещении)

Полюс ПБО-02 — 2 облигации

ДелоПортс 1P4 — 10 облигаций (на размещении)

Интерлизинг 1Р11 — 10 облигаций (на размещении)

Синара ТМ 1P5 — 10 облигаций (на размещении)

Аэрофьюэлз 2Р4 — 10 облигаций (на размещении)

AKME — 25 паёв

CNYRUBF — 2 фьючерса

Исполнились все заявки по размещениям, которые я ещё в первой половине месяца выставлял. Выбирал во второй половине марта размещения облигаций только надёжных компаний (ну как я надеюсь) с хорошей доходностью, в других размещениях не участвовал. Рейтинг не ниже A- (только у Аэрофьюэлз, у других выше; у Атома вообще AAA). Тоже по плану: беру хорошее, плохое не беру.

Скоро дивидендный сезон

В ожидании дивидендного сезона можно и дивидендных акций прикупить. Уже и Лукойл объявил, и некоторые другие. Новатэк, Интер, Икс 5, ФосАгро, Яндекс — вот это вот всё и не только. Придётся опять богатеть и считать много денег.

После дивидендной засухи февраля и марта далее дивиденды пойдут по нарастающей. Уже с апреля. Хотя, в апреле-то совсем немного, а вот в мае начнётся жара, которая продлится по июль.

В планах на апрель: покупать всё хорошее, не покупать ничего плохого — вот такой отличный план, надёжный, как швейцарские часы.

А вы что покупали в марте?

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции и облигации, финансы и недвижимость.