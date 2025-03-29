ЦОК КПП БСН 27.03 Мобильный
igotosochi
Инвестиции

Пополнил брокерский счет на 200 000 в марте. Что купил? Часть 2

Март подходит к концу, как и бюджет, выделенный на инвестиции в этом месяце. Весна принесла потепление, но не оттепель. Ключевую ставку не снизили, рынок потихоньку спускается вниз, а я продолжаю инвестировать по своему плану. Кроме пополнения были купоны и вычет по ИИС, так что на покупки хватило.
Пополнил брокерский счет на 200 000 в марте. Что купил? Часть 2
Изображение: reve.art

Во второй половине марта я покупал только всё хорошее и не покупал ничего плохого — только так настроение будет хорошим и не будет плохим.

Цель по пополнению на 2,4 млн в 2024 году выполнена, продолжаю выполнять цель на 2025. Пополняю по 200 000 в месяц, чтобы тоже 2,4 млн суммарно за год вышло. 600 000 в этом году уже есть.

По составу портфеля у меня есть обновлённый план, и я его придерживаюсь:

  • Лукойл, Совкомбанк, Роснефть, Яндекс, Сбер — по 10% портфеля акций (по 4% от биржевого портфеля).

  • Татнефть, Северсталь, Магнит, Газпром нефть, Новатэк — по 5% портфеля акций (по 2% от биржевого портфеля).

  • ФосАгро, НЛМК, Икс 5, Т-Банк, Интер РАО — по 3% портфеля акций (по 1,2% от биржевого портфеля).

  • Остальные акции суммарно на 10% портфеля акций (4% от биржевого портфеля).

  • Целевая доля акций в биржевом портфеле 40%.

  • Рублёвые облигации (40%), валютные бонды (10%), ЗПИФн (10%) — 60% целевая доля всего прочего.

  • Кроме биржевого портфеля, есть депозит, с ним ничего не делаю.

Я покупаю и акции, и облигации — всё по плану. Фонды и фьючерсы немного. Хотя сейчас такой курс, что наверно можно и много. Рынок растерял всё, что набрал ранее на переговорах о переговорах, потому что ничего не меняется.

Что купил в первой половине марта?

  • Лукойл — 6 акций

  • Роснефть — 50 акций

  • Яндекс — 1 акция

  • Т-Банк — 1 акция

  • Селигдар 1Р2 — 10 облигаций (на размещении)

  • АФ Банк 1Р14 — 10 облигаций (на размещении)

  • Роделен 2Р3 — 6 облигаций (на размещении дали 6 из 15)

  • CNYRUBF — 2 фьючерса

Что купил во второй половине марта?

  • Роснефть — 40 акций

  • Магнит — 8 акций

  • Газпром нефть — 10 акций

  • Яндекс — 1 акция

  • Магнит — 2 акции

  • Северсталь — 10 акций

  • Татнефть-п — 20 акций

  • ОФЗ 26243 — 5 облигаций

  • Акрон Б1Р2 CNY — 2 облигации

  • Атомэнергопром 1Р4 — 10 облигаций (на размещении)

  • Полюс ПБО-02 — 2 облигации

  • ДелоПортс 1P4 — 10 облигаций (на размещении)

  • Интерлизинг 1Р11 — 10 облигаций (на размещении)

  • Синара ТМ 1P5 — 10 облигаций (на размещении)

  • Аэрофьюэлз 2Р4 — 10 облигаций (на размещении)

  • AKME — 25 паёв

  • CNYRUBF — 2 фьючерса

Исполнились все заявки по размещениям, которые я ещё в первой половине месяца выставлял. Выбирал во второй половине марта размещения облигаций только надёжных компаний (ну как я надеюсь) с хорошей доходностью, в других размещениях не участвовал. Рейтинг не ниже A- (только у Аэрофьюэлз, у других выше; у Атома вообще AAA). Тоже по плану: беру хорошее, плохое не беру.

Скоро дивидендный сезон

В ожидании дивидендного сезона можно и дивидендных акций прикупить. Уже и Лукойл объявил, и некоторые другие. Новатэк, Интер, Икс 5, ФосАгро, Яндекс — вот это вот всё и не только. Придётся опять богатеть и считать много денег.

После дивидендной засухи февраля и марта далее дивиденды пойдут по нарастающей. Уже с апреля. Хотя, в апреле-то совсем немного, а вот в мае начнётся жара, которая продлится по июль.

В планах на апрель: покупать всё хорошее, не покупать ничего плохого — вот такой отличный план, надёжный, как швейцарские часы.

А вы что покупали в марте?

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igotosochi

igotosochi

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Ольга Ульянова
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