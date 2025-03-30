Кто разогнал цены на недвижку и когда она подешевеет? Март уничтожил февральский рост рынка. Люди сами виноваты в инфляции. Воскресный инвестдайджест

Очень красная неделя получилась для акций. Итоговое изменение IMOEX с 3 191 до 3 001. Переговоры зашли сразу в несколько тупиков, санкции с нами надолго и вот это вот всё.

РТС упал с 1 187 до 1 139.

Всё, что было взращено в феврале на ожиданиях позитива, улетучилось. ❓Ну а что вы хотели, думали, что Трамп придёт, порядок наведёт?