Кто разогнал цены на недвижку и когда она подешевеет? Март уничтожил февральский рост рынка. Люди сами виноваты в инфляции. Воскресный инвестдайджест

Предлагаю почилить и вам с чашечкой кофе за чтением вашего любимого дайджеста.
Рубль на стероидах
Подкачался рубль знатно, настоящий качок. Изменение за неделю: 84,49 → 84,94 руб. за доллар (курс ЦБ 84,64 → 83,68). Юань 11,46 → 11,68 (ЦБ 11,57 → 11,45). Эксперты считают, что дальше будет слабеть. ❓Вопрос — когда? Аналитики Сбера прогнозируют курс 95 за доллар к концу года.
Обвал акций
Очень красная неделя получилась для акций. Итоговое изменение IMOEX с 3 191 до 3 001. Переговоры зашли сразу в несколько тупиков, санкции с нами надолго и вот это вот всё.
РТС упал с 1 187 до 1 139.
Всё, что было взращено в феврале на ожиданиях позитива, улетучилось. ❓Ну а что вы хотели, думали, что Трамп придёт, порядок наведёт?
Дивиденды
Совсем скоро будем опять богатеть. И у нас свежие рекомендации: Лукойл 7,66%, Новабев 4,4%, Таттелеком 4,7%. Лукойл — любимчик дивидендных инвесторов, оправдал ожидания.
Самым жирным остаётся на данный момент Икс 5 с 18,47%. Помимо уже объявленных выплат (648 руб.), компания планирует второй дивиденд в 2025 году (около 500 руб.), суммарная дивдоходность 33%.
Ближайшие дивиденды:
ЦБ запустит звездные рейтинги акций
ЦБ запустит пилот по рейтингованию акций этим летом. Предполагается, что оценки в виде звездочек компаниям будут выставлять рейтинговые агентства. ❓Как думаете, кто-то получит пять звёзд и станет коньяком?
Облигации
Высокая ключевая ставка и очень много новых облигаций — всё как мы любим.
Разместились/собрали заявки: МСБ Лизинг, Бианка, Русал CNY, Газпром Капитал CNY, Аптека 36,6, Технология, Румберг, ФосАгро USD, Сибавтотранс и другие. На этой неделе ни в чём не участвовал.
На очереди: Р-Вижн, Центр Резерв, Биовитрум, Инарктика, Ятэк, Глоракс, Селигдар, Сэтл и другие. Присматриваюсь к строителям пока что. Скоро будет ещё много интересных выпусков, не пропустите.
RGBI погнал вниз: 112,19 → 109,54. Инфляция снова растёт, ставка высокая, расти рано. Я продолжаю немного покупать длинные ОФЗ.
Когда подешевеет недвижка?
Никогда. Индекс MREDC обновил исторический максимум и вырос с 307,4к до 310,3к за метр. В долларах тоже рост, но далеко от максимума.
Разгон за счёт рассрочки
Огромная доля проданной недвижки — это рассрочка (около 50%). Общий смысл такой: на 1–3 года ставка очень низкая, около 5%, а потом рыночная, которая будет на момент окончания рассрочки. Народ верит в то, что ставки будут в районе 12%, вот и котлетят недвижку. Цены в космос. Варианты могут быть разными, но смысл такой, что потом нужно будет брать ипотеку по рынку. Или… просто продать дороже! ❓Верите, что на этом можно легко заработать?
Биткоин чилит
Биткоин не растёт и не падает, просто чилит. Мой криптопортфель снизился с 1860 до 1820 долларов.
Инфляция вернулась с новыми силами
Инфляция за неделю составила 0,12% после 0,06% неделей ранее. С начала года рост цен составил 2,41%. Годовая инфляция 10,22%. Сильнее всего дорожают картофель и свёкла. А вот снизились цены на огурцы.
Как видим, плевать инфляции на укрепление рубля и прогнозы экспертов. ❓Вопрос к ним тогда такой: инфляционная спираль запущена или готовится к запуску?
Заботкин, зампред ЦБ, заявил, что повышенные траты россиян оправдывают жёсткую ДКП. Сами виноваты!
Новости-айпиовости
Джетленд жидко обделался, а вместе с ним и проплаченные зазывалы в это IPO. Минус 25% в первые дни торгов. Размещение прошло по нижней границе, я не только не стал участвовать в размещении, но и не стал реагировать на их запрос о размещении рекламы их IPO.
Жаль этих добряков, которые поучаствовали. Как я понимаю, кроме физиков туда никто не погнал. 467 млн всего привлекли.
Что ещё?
Окей проведёт православизацию, то есть редомициляцию
Полюс произвёл сплит 1:10
Русагро загрустил после ареста основателя Вадима Мошковича
Средняя ставка по вкладам в топ-10 банков снизилась до 20,38%
Золото дорожает
ЦБ посчитал, что финансовая подушка россиян в среднем составляет 145 тысяч рублей
Ну и немного кринжа. В апреле выйдет сериал про майнинг в российской глубинке — «Киловаттино». Главную роль сыграет Андрей Рожков из «Уральских пельменей»
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