Дивиденды апреля. Ну вот, опять богатеть

Купить до: 28.04.2025

Дивиденд на акцию: 78₽

Дивдоходность: 8,69%

Самые дивидендные прорабы на Мосбирже вернулись к практике выплаты 78 рублей на акцию. Вот бы платили по нарастающей всё же, ну а пока вот так.

Вот эти компании уважают весну и ранний старт дивидендного сезона. Есть из чего выбрать. Лично у меня это Новатэк и Яндекс, которые находятся в моём портфеле акций в приличных количествах, по 9–10%. Остальных нет.

❓А вы от кого ждёте дивидендов?

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