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igotosochi
Инвестиции

Дивиденды апреля. Ну вот, опять богатеть

Обновил дивидендный календарь, оставил дивиденды, которые утверждены на апрель, ведь что? На пороге ранний старт главного дивидендного сезона, разгар которого придётся на лето, а первые итоговые дивиденды за год начинают выплачивать уже весной.

В марте дивиденды были только от Диасофта (нераспределённая прибыль), в апреле уже половчее.

Считаю по датам последнего дня для покупок, поскольку фактические выплаты позже.

Черкизово 2024

  • Купить до: 04.04.2025

  • Дивиденд на акцию: 98,92₽

  • Дивдоходность: 2,29%

Самые колбасные дивиденды на Мосбирже. Доходность совершенно не колбасная. Да и промежуточная была не сильно лучше.

ЦМТ ао и ап 2024

  • Купить до: 18.04.2025

  • Дивиденд на акцию: 0,883534136₽

  • Дивдоходность: ао 6,14% / ап 7,6%

Центр Международной Торговли выплачивает долю от рентного дохода. Традиционно уже и стабильно. Это новый рекорд.

Полюс 2024

  • Купить до: 24.04.2025

  • Дивиденд на акцию: 73₽

  • Дивдоходность: 3,83%

Золотые дивиденды хоть и скромные, но вместе с промежуточными более 10% вышло. Лишь платили далее без перерывов и по нарастающей.

Новатэк 2024

  • Купить до: 25.04.2025

  • Дивиденд на акцию: 46,65₽

  • Дивдоходность: 3,54%

Санкции — не помеха для дивидендов. Первый дивиденд Новатэка в году, второй ждём примерно такой же осенью. Суммарно за год более 7% вышло.

Банк Авангарл 2024

  • Купить до: 25.04.2025

  • Дивиденд на акцию: 28,5₽

  • Дивдоходность: 3,48%

Размер дивидендов смущать не должен, ведь Авангард выплатит уже третий дивиденд за 2024 год, финальный. Около 14% суммарно.

Яндекс 2024

  • Купить до: 25.04.2025

  • Дивиденд на акцию: 80₽

  • Дивдоходность: 1,72%

Второй в истории дивиденд, и снова такой же. Традиция заложена, пусть курьеры и таксисты Яндекса зарабатывают для акционеров не меньше, чем РСЯ.

ЛСР 2024

  • Купить до: 28.04.2025

  • Дивиденд на акцию: 78₽

  • Дивдоходность: 8,69%

Самые дивидендные прорабы на Мосбирже вернулись к практике выплаты 78 рублей на акцию. Вот бы платили по нарастающей всё же, ну а пока вот так.

Вот эти компании уважают весну и ранний старт дивидендного сезона. Есть из чего выбрать. Лично у меня это Новатэк и Яндекс, которые находятся в моём портфеле акций в приличных количествах, по 9–10%. Остальных нет.

❓А вы от кого ждёте дивидендов?

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igotosochi

igotosochi

маркетолог

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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