Дивиденды апреля. Ну вот, опять богатеть

В марте дивиденды были только от Диасофта (нераспределённая прибыль), в апреле уже половчее.
Считаю по датам последнего дня для покупок, поскольку фактические выплаты позже.
Черкизово 2024
Купить до: 04.04.2025
Дивиденд на акцию: 98,92₽
Дивдоходность: 2,29%
Самые колбасные дивиденды на Мосбирже. Доходность совершенно не колбасная. Да и промежуточная была не сильно лучше.
ЦМТ ао и ап 2024
Купить до: 18.04.2025
Дивиденд на акцию: 0,883534136₽
Дивдоходность: ао 6,14% / ап 7,6%
Центр Международной Торговли выплачивает долю от рентного дохода. Традиционно уже и стабильно. Это новый рекорд.
Полюс 2024
Купить до: 24.04.2025
Дивиденд на акцию: 73₽
Дивдоходность: 3,83%
Золотые дивиденды хоть и скромные, но вместе с промежуточными более 10% вышло. Лишь платили далее без перерывов и по нарастающей.
Новатэк 2024
Купить до: 25.04.2025
Дивиденд на акцию: 46,65₽
Дивдоходность: 3,54%
Санкции — не помеха для дивидендов. Первый дивиденд Новатэка в году, второй ждём примерно такой же осенью. Суммарно за год более 7% вышло.
Банк Авангарл 2024
Купить до: 25.04.2025
Дивиденд на акцию: 28,5₽
Дивдоходность: 3,48%
Размер дивидендов смущать не должен, ведь Авангард выплатит уже третий дивиденд за 2024 год, финальный. Около 14% суммарно.
Яндекс 2024
Купить до: 25.04.2025
Дивиденд на акцию: 80₽
Дивдоходность: 1,72%
Второй в истории дивиденд, и снова такой же. Традиция заложена, пусть курьеры и таксисты Яндекса зарабатывают для акционеров не меньше, чем РСЯ.
ЛСР 2024
Купить до: 28.04.2025
Дивиденд на акцию: 78₽
Дивдоходность: 8,69%
Самые дивидендные прорабы на Мосбирже вернулись к практике выплаты 78 рублей на акцию. Вот бы платили по нарастающей всё же, ну а пока вот так.
Вот эти компании уважают весну и ранний старт дивидендного сезона. Есть из чего выбрать. Лично у меня это Новатэк и Яндекс, которые находятся в моём портфеле акций в приличных количествах, по 9–10%. Остальных нет.
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