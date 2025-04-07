Отстал от рынка на 90%. Инвестировал 10 лет только в акции Газпрома и ВТБ — что из этого вышло?

Это вымышленная история на основе бэктеста. Все совпадения случайны, а пополнения портфеля вымышлены. Газпром и ВТБ настоящие.
10 лет назад Газиз Вэтэбоев дружил со Сберославом Лукошкиным, они дружат до сих пор. Но если Сберослав Лукошкин выбрал Сбер и Лукойл, то у Газиза Вэтэбоева не было никаких сомнений в том, что инвестировать нужно только в Газпром и ВТБ. Начав свой путь в мае 2015 года, за 120 месяцев он ни разу не изменил своему выбору, покупая акции Газпрома и ВТБ с целевыми долями 50/50, со всех дивидендов платил налоги и реинвестировал их в покупку этих же самых акций.
Тогда он не думал, что два синих гиганта будут предметами насмешек и издевательств, а г-н Костин и г-н Миллер не оправдают надежд миноритарных акционеров.
Бэктест на Snowball income позволил воссоздать его путь, и теперь мы с вами можем оценить результаты.
Пополнения составили фантастические 12 млн рублей — именно столько и получится у каждого, кто 10 лет подряд будет пополнять портфель на 100 000 в месяц. Проверьте, у кого есть калькулятор.
На 10 млн хуже рынка
Результат фантастический. Портфель «ГазВТБ 50/50» наглухо проиграл индексу MCFTRR! MCFTRR — это как IMOEX, но учитывающий реинвестирование всех полученных дивидендов. Поэтому знающие люди называют его индексом полной доходности. Но у Газиза Вэтэбоева вместо полной доходности получилась полная убыточность.
Практически сразу, с первого же года, портфель стал проигрывать индексу MCFTRR, более того, регулярно стал уходить в минус по сравнению с вложенным капиталом, не говоря про инфляцию. И портфель ни разу не опережал MCFTRR. В конце 2021 года Газиз Вэтэбоев на какое-то время начал радоваться, когда при 7,8 млн вложений портфель стоил 14,3 млн (MCFTRR-портфель стоил бы 17,5 млн), но после обвала в феврале 2022 портфель вошёл в крутое пике, отрицательно оторвался от индекса и даже ушёл в беспросветный минус, вылезая из него лишь эпизодически.
В итоге портфель через 10 лет дорос до 8,377 млн, убыток составил -3,622 млн или -30,2%. За это же время индекс MCFTRR прибавил лишь 60% или 7,522 млн. То есть, отставание от индекса 90%! Доходность получилась -7,45%, а доходность MCFTRR составила 9,26%.
Но кто виноват в таких результатах? Газпром или ВТБ? Токсичным активом в портфеле оказался ВТБ, он показал доходность -15,48%, а доходность Газпрома получилась 3,24%. Частично этого удалось достичь за счёт дивидендов. ВТБ ненавидит платить дивиденды. Газпром тоже, но за последние 10 лет заплатил больше. Если бы Газиз Вэтэбоев проводил ребалансировку, результат был бы лучше, ведь ему приходилось покупать больше акций ВТБ, чтобы доли были 50/50. Акции ВТБ потеряли более 50%.
10 лет — много, а если не 10?
Вот если бы наш герой начал инвестировать не 10 лет назад, а пять, то портфель потерял бы 30,8%, а MCFTRR вырос бы на 13,9%. Всё равно ничего не получилось. И снова ВТБ хуже Газпрома, но в минусах оба.
Какой вывод сделал Газиз Вэтэбоев? Такой, что не все йогурты одинаково полезны. Ведь он часто общается со своим другом Сберославом Лукошкиным, у которого портфель чувствует себя намного лучше. Что касается меня, то я эти две компании в портфеле не держу.
Какая дальше будет ситуация и будет ли портфель 50/50 из Газпрома и ВТБ проигрывать MCFTRR? Как считаете?
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