Отстал от рынка на 90%. Инвестировал 10 лет только в акции Газпрома и ВТБ — что из этого вышло?

Это вымышленная история на основе бэктеста. Все совпадения случайны, а пополнения портфеля вымышлены. Газпром и ВТБ настоящие.

10 лет назад Газиз Вэтэбоев дружил со Сберославом Лукошкиным, они дружат до сих пор. Но если Сберослав Лукошкин выбрал Сбер и Лукойл, то у Газиза Вэтэбоева не было никаких сомнений в том, что инвестировать нужно только в Газпром и ВТБ. Начав свой путь в мае 2015 года, за 120 месяцев он ни разу не изменил своему выбору, покупая акции Газпрома и ВТБ с целевыми долями 50/50, со всех дивидендов платил налоги и реинвестировал их в покупку этих же самых акций.

Тогда он не думал, что два синих гиганта будут предметами насмешек и издевательств, а г-н Костин и г-н Миллер не оправдают надежд миноритарных акционеров.

Бэктест на Snowball income позволил воссоздать его путь, и теперь мы с вами можем оценить результаты.

Пополнения составили фантастические 12 млн рублей — именно столько и получится у каждого, кто 10 лет подряд будет пополнять портфель на 100 000 в месяц. Проверьте, у кого есть калькулятор.