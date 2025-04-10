Все доходности облигаций: какие бывают и чем отличаются от доходностей депозитов

Как сравнивать доходность облигаций и вкладов?

У вкладов всего два типа доходности: простая и эффективная. Эффективная — это доходность с учётом капитализации, а значит её кривой аналог — это

эффективная доходность к погашению облигации. Простая же доходность депозита — это аналог текущей купонной доходности облигации, процент, который начисляется на вклад ежемесячно. Некоторые банки могут показывать и ту, и другую. Если показывают только одну, можно ставить и снимать галочку на поле, которое может называться «капитализация процентов», «оставлять проценты на вкладе», «получать проценты в конце срока» или как-то иначе, но смысл один: с капитализацией вклад или без.

Стоит помнить также про налоги. По депозитам есть приятный бонус — необлагаемый доход. Он зависит от размера ключевой ставки в течение года и от миллиона рублей, который умножится на максимальный ключ на первое число месяца. Налоги с купонов платить необходимо всегда, а также нужно платить налог с прибыли от роста цены облигации, если только не будет ЛДВ. Вот теперь всем всё понятно.

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