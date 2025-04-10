Все доходности облигаций: какие бывают и чем отличаются от доходностей депозитов

Если кто-то считает, что облигации — это просто, то он чёртов гений. В отличие от банковских депозитов, где всего два вида доходности, в бондах их много. Написал максимально коротко и понятно, а то вдруг кто ещё не знает.
Простая доходность к погашению
Простая доходность к погашению облигации — это прибыль, которая получится к погашению. Она состоит из разницы между ценой погашения и ценой покупки, а также из купонов. Прибыль — это разница между итоговой суммой и ценой покупки.
Купонная доходность
Купонная доходность — это проценты в виде купонов за год. Фиксированный купон назначается эмитентом при размещении. Если купон плавающий, то он привязан к бенчмарку, например, к ключевой ставке с обозначенным лагом.
Текущая купонная доходность
ТКД считается точно так же, как и купонная доходность, но не к номиналу, а к текущей стоимости облигации. Тут всё максимально просто. При купоне 10% и стоимости 50% ТКД будет 20%.
Модифицированная текущая купонная доходность
МТКД — то же самое, что ТКД, но к текущей стоимости облигации добавляется НКД — накопленный купонный доход.
Эффективная доходность к погашению
Именно эту доходность показывают брокеры. Это доходность, учитывающая реинвестирование купонов под ту же доходность на всём сроке владения облигацией (что невозможно). Посчитать вручную её сложновато. Она также обозначается как YTM (Yield To Maturity — доходность к погашению в переводе с английского, но без слова «эффективная»).
Как сравнивать доходность облигаций и вкладов?
У вкладов всего два типа доходности: простая и эффективная. Эффективная — это доходность с учётом капитализации, а значит её кривой аналог — это
эффективная доходность к погашению облигации. Простая же доходность депозита — это аналог текущей купонной доходности облигации, процент, который начисляется на вклад ежемесячно. Некоторые банки могут показывать и ту, и другую. Если показывают только одну, можно ставить и снимать галочку на поле, которое может называться «капитализация процентов», «оставлять проценты на вкладе», «получать проценты в конце срока» или как-то иначе, но смысл один: с капитализацией вклад или без.
Стоит помнить также про налоги. По депозитам есть приятный бонус — необлагаемый доход. Он зависит от размера ключевой ставки в течение года и от миллиона рублей, который умножится на максимальный ключ на первое число месяца. Налоги с купонов платить необходимо всегда, а также нужно платить налог с прибыли от роста цены облигации, если только не будет ЛДВ. Вот теперь всем всё понятно.
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