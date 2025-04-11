ЦОК Обновленный КПК ОСНО 10.04 Мобильный
igotosochi
Инвестиции

До 25% дивидендами в 2025 году. Топ-10 акций по дивидендной доходности от «Цифра брокер»

Дивидендный сезон все ближе, значит каждые уважающие себя аналитики должны успеть сделать свои прогнозы, и лучше, если сразу до конца года. Цифра выкатила свое видение, посмотрим.

Займер

  • Ожидаемый дивиденд: 36,3 ₽

  • Ожидаемая дивдоходность: 25%

ИКС 5

  • Ожидаемый дивиденд: 696 ₽

  • Ожидаемая дивдоходность: 21% (без учёта ранее объявленного спецдивиденда в размере 648 ₽)

Лента

  • Ожидаемый дивиденд: 206 ₽

  • Ожидаемая дивдоходность: 14%

МТС

  • Ожидаемый дивиденд: 35 ₽

  • Ожидаемая дивдоходность: 16%

ЕвроМедЦентр

  • Ожидаемый дивиденд: 124 ₽

  • Ожидаемая дивдоходность: 16%

Ленэнерго-ап

  • Ожидаемый дивиденд: 29,1 ₽

  • Ожидаемая дивдоходность: 15%

Сургутнефтегаз-ап

  • Ожидаемый дивиденд: 7,8 ₽

  • Ожидаемая дивдоходность: 15%

Хэдхантер

  • Ожидаемый дивиденд: 460 ₽

  • Ожидаемая дивдоходность: 15%

Лукойл

  • Ожидаемый дивиденд: 1000 ₽

  • Ожидаемая дивдоходность: 16%

Газпром нефть

  • Ожидаемый дивиденд: 81 ₽

  • Ожидаемая дивдоходность: 15%

Без сюрпризов?

Как бы не так. Цифра считает, что от некоторых компаний можно ждать неожиданных подарочков. Во-первых, это Лента. Она по итогам 2024 года имеет рекордный свободный денежный поток (FCF) и может порадовать акционеров.

Во-вторых, это ЕвроМедЦентр. От него ждали выплат после редомициляции, но пока не дождались, потому что ЕМЦ положил деньги на депозиты, пока ставки высокие. Если ставка начнёт снижаться (а что, а вдруг), начнут делиться деньгами с акционерами через выплату дивидендов.

Ну и в-третьих — Икс 5. Кроме уже объявленного дивиденда Цифра верит в ещё один. И он может быть ещё больше. Идея не новая, но не припомню, чтобы кто-то ещё прогнозировал настолько много.

У меня в портфеле 5 из 10. Большая доля только у Лукойла, поменьше у Газпром нефти, а также Икс 5. Далее немного СНГ-ап, ну и совсем чуть-чуть МТС.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции и облигации, финансы и недвижимость.

Информации об авторе

igotosochi

igotosochi

маркетолог

81 подписчик 815 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию