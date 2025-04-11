До 25% дивидендами в 2025 году. Топ-10 акций по дивидендной доходности от «Цифра брокер»

Без сюрпризов?

Как бы не так. Цифра считает, что от некоторых компаний можно ждать неожиданных подарочков. Во-первых, это Лента. Она по итогам 2024 года имеет рекордный свободный денежный поток (FCF) и может порадовать акционеров.

Во-вторых, это ЕвроМедЦентр. От него ждали выплат после редомициляции, но пока не дождались, потому что ЕМЦ положил деньги на депозиты, пока ставки высокие. Если ставка начнёт снижаться (а что, а вдруг), начнут делиться деньгами с акционерами через выплату дивидендов.

Ну и в-третьих — Икс 5. Кроме уже объявленного дивиденда Цифра верит в ещё один. И он может быть ещё больше. Идея не новая, но не припомню, чтобы кто-то ещё прогнозировал настолько много.

У меня в портфеле 5 из 10. Большая доля только у Лукойла, поменьше у Газпром нефти, а также Икс 5. Далее немного СНГ-ап, ну и совсем чуть-чуть МТС.

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