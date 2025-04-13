Отскок дохлой кошки или разворот рынка? Почему дешевеет недвижка? Рубль, биткоин, дивиденды, облигации и другие новости. Воскресный инвестдайджест

Отскок дохлой кошки или разворот?

Все успели купить акции подешевле? А то там разворот. Итоговое изменение IMOEX с 2 781 до 2 829. А минимум недели был 2 598. Один американский властелин овального кабинета ищет, с кем можно договориться о пошлинах. Радоваться рано, неизвестно, сколько чёрных лебедей в колоде у Трампа (или не чёрных).

РТС упал с 1 039 до 1 061.

Хорошо сходили на комфортный уровень для покупок, но отскочили, как только Трамп смягчил риторику о пошлинах. Но Китай под ударом, нужно больше сделок. Наш рынок походил рука за руку с мировыми рынками.