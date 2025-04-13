Отскок дохлой кошки или разворот рынка? Почему дешевеет недвижка? Рубль, биткоин, дивиденды, облигации и другие новости. Воскресный инвестдайджест

Рубль, ты что творишь?
Отскок дохлой кошки или разворот?
Все успели купить акции подешевле? А то там разворот. Итоговое изменение IMOEX с 2 781 до 2 829. А минимум недели был 2 598. Один американский властелин овального кабинета ищет, с кем можно договориться о пошлинах. Радоваться рано, неизвестно, сколько чёрных лебедей в колоде у Трампа (или не чёрных).
РТС упал с 1 039 до 1 061.
Хорошо сходили на комфортный уровень для покупок, но отскочили, как только Трамп смягчил риторику о пошлинах. Но Китай под ударом, нужно больше сделок. Наш рынок походил рука за руку с мировыми рынками.
Дивиденды
Продолжаем богатеть. Новое: Татнефть 6,3% ао и 6,6% ап, ТГК-14 8,5%, Куйбышевазот 0,5%, Мать и дитя 2,18%. Скоро отсечка у ЦМТ. Прикольная тема, кстати, похожая на ЗПИФ недвижки, но акция. Татнефть порадовала, не забываем, что она платит дивиденды трижды в год.
Ближайшие дивиденды:
Облигации
Высокая ключевая ставка и очень много новых облигаций — всё как мы любим.
Разместились/собрали заявки: Евротранс, Роял Капитал, ЯТЭК, Техно Лизинг, Эталон, ЕнисейАгроСоюз, Новотранс, Норникель, Газпром капитал EUR, Атомэнергопром. Поучаствовал в атомном и якутском.
На очереди: Мегафон, МВидео, Новые Технологии, Полипласт, Аэрофлот, Газпром капитал USD, Яндекс, Ростелеком, Манимен и другие. Возьму Полипласт, НТ.
RGBI сходил вниз и развернулся: 107,51 → 107,84. Через 2 недели заседание ЦБ по ставке. Я продолжаю немного покупать длинные ОФЗ.
Обратный отскок в недвижке
Немного откатились цены. Индекс MREDC символически снизился с 309,8к до 307,3к за метр.
Секрет прост. Застройщики сначала подняли цены до безумия, а потом стали давать скидки от этих цен. Ничего личного, только бизнес. Так же и любой торгаш на маркетплейсе делает.
Сколько нужно зарабатывать, чтобы одобрили ипотеку?
Допустим, хочется купить квартиру площадью 45,5 кв. м, которая стоит 16 млн. Такие цены есть в Москве или в Сочи. При ставке 27% годовых (рыночный уровень на новостройки в апреле) ипотеку на такую квартиру одобрят тем, чей ежемесячный доход составляет 427,8 тысяч.
Биткоин щупает путь вниз
На неделе биткоин ходил на новые локальные минимумы в районе 75к, но тоже отскочил. Смотрим дальше, было бы круто увидеть его ниже 70к. Мой криптопортфель снизился с 1840 до 1780 долларов.
Торговые войны
Трамп приостановил пошлины, но не для всех. Китайцы решили сопротивляться, так что пошлины друг другу составляют сейчас что-то около 100500%. Но больше всего угорел Илон Маск с мема, который выложило посольство РФ в Кении.
Инфляция сбавила темп
Инфляция за неделю составила 0,16% после 0,20% неделей ранее. С начала года рост цен составил 2,77%. Годовая инфляция 10,25%. Сильнее всего дорожают картофель и свёкла. А вот снизились цены на яйца. Вот такие пироги с яйцами и драниками.
Какой будет ключевая ставка 25 апреля?
ЦБ будет учитывать новый риск мировых торговых войн. Об этом заявила Эльвира Набиуллина на годовом отчёте ЦБ. Инфляция не падает. Так что консенсус-прогноз — 21%.
Что ещё?
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