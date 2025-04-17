Топ-5 дивидендных акций от АТОН. Дивидендная доходность до 30%

МТС

Ожидаемый дивиденд: 35 ₽

Ожидаемая дивдоходность: 17%

Главная дивидендная корова АФК Системы, которая платит дивиденды в долг. Но компания хорошо зарабатывает, развивает новые направления, и всё то, что называют модным словом «экосистема». Есть у меня в портфеле немного.

Четыре акции из пяти у меня в портфеле есть. Нет ЦИАНа. Больше всего Лукойла. Ну и есть вопросики по дивидендам Икс 5 и ЦИАНа. Один дивиденд иксы объявили, второй пока лишь в фантазиях. Когда и сколько заплатит ЦИАН, лично я без понятия, но пусть платит, конечно, 26% не помешают. Что у вас есть из этого?

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