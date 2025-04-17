Топ-5 дивидендных акций от АТОН. Дивидендная доходность до 30%

В топ вошли всего лишь 5 акций, дивдоходность рассчитана на ближайшие 12 месяцев.
Икс 5
Ожидаемый дивиденд: 1000 ₽
Ожидаемая дивдоходность: 30%
Такая доходность будет разовой. Хороши магазины с крупнейшей долей на рынке (15,6%) и сильной динамикой. Есть у меня в портфеле.
ЦИАН
Ожидаемый дивиденд: 142 ₽
Ожидаемая дивдоходность: 26%
у ЦИАНа высокая доходность также будет разовой. Выручка продолжает расти благодаря вторичной недвижимости, а также аналитики ждут реализации отложенного спроса после разворота ДКП. Ближе к концу года ЦИАН может выплатить спецдивиденд — около 142 рублей на акцию. Нет у меня в портфеле.
Газпром нефть
Ожидаемый дивиденд: 101 ₽
Ожидаемая дивдоходность: 19%
Тут единственная идея — 75% от чистой прибыли, которую качает у Газпром нефти Газпром газ. Есть у меня в портфеле.
Лукойл
Ожидаемый дивиденд: 1150 ₽
Ожидаемая дивдоходность: 18%
Главный дивидендный аристократ, без которого любой топ — не топ, а шляпа. Есть у меня в портфеле в пятёрке по весу.
МТС
Ожидаемый дивиденд: 35 ₽
Ожидаемая дивдоходность: 17%
Главная дивидендная корова АФК Системы, которая платит дивиденды в долг. Но компания хорошо зарабатывает, развивает новые направления, и всё то, что называют модным словом «экосистема». Есть у меня в портфеле немного.
Четыре акции из пяти у меня в портфеле есть. Нет ЦИАНа. Больше всего Лукойла. Ну и есть вопросики по дивидендам Икс 5 и ЦИАНа. Один дивиденд иксы объявили, второй пока лишь в фантазиях. Когда и сколько заплатит ЦИАН, лично я без понятия, но пусть платит, конечно, 26% не помешают. Что у вас есть из этого?
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