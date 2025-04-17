ЦОК ОК ЗП в 1С 17.04 Десктоп
igotosochi
Инвестиции

Топ-5 дивидендных акций от АТОН. Дивидендная доходность до 30%

Инвесторы дуреют с этой прикормки. Я про дивиденды. Аналитики тоже дуреют, но разума хватает на выбор лучших дивидендных акций. АТОН не отстаёт от коллег по цеху (жаль, что не по заводскому). Смотрим, что выбрали в преддверии сезона.

В топ вошли всего лишь 5 акций, дивдоходность рассчитана на ближайшие 12 месяцев.

Икс 5

  • Ожидаемый дивиденд: 1000 ₽

  • Ожидаемая дивдоходность: 30%

Такая доходность будет разовой. Хороши магазины с крупнейшей долей на рынке (15,6%) и сильной динамикой. Есть у меня в портфеле.

ЦИАН

  • Ожидаемый дивиденд: 142 ₽

  • Ожидаемая дивдоходность: 26%

у ЦИАНа высокая доходность также будет разовой. Выручка продолжает расти благодаря вторичной недвижимости, а также аналитики ждут реализации отложенного спроса после разворота ДКП. Ближе к концу года ЦИАН может выплатить спецдивиденд — около 142 рублей на акцию. Нет у меня в портфеле.

Газпром нефть

  • Ожидаемый дивиденд: 101 ₽

  • Ожидаемая дивдоходность: 19%

Тут единственная идея — 75% от чистой прибыли, которую качает у Газпром нефти Газпром газ. Есть у меня в портфеле.

Лукойл

  • Ожидаемый дивиденд: 1150 ₽

  • Ожидаемая дивдоходность: 18%

Главный дивидендный аристократ, без которого любой топ — не топ, а шляпа. Есть у меня в портфеле в пятёрке по весу.

МТС

  • Ожидаемый дивиденд: 35 ₽

  • Ожидаемая дивдоходность: 17%

Главная дивидендная корова АФК Системы, которая платит дивиденды в долг. Но компания хорошо зарабатывает, развивает новые направления, и всё то, что называют модным словом «экосистема». Есть у меня в портфеле немного.

Четыре акции из пяти у меня в портфеле есть. Нет ЦИАНа. Больше всего Лукойла. Ну и есть вопросики по дивидендам Икс 5 и ЦИАНа. Один дивиденд иксы объявили, второй пока лишь в фантазиях. Когда и сколько заплатит ЦИАН, лично я без понятия, но пусть платит, конечно, 26% не помешают. Что у вас есть из этого?

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igotosochi

igotosochi

маркетолог

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