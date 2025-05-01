Итоги 46 месяцев инвестиций. Портфель 6,476 млн рублей. Отрицательный рост за апрель 111 тысяч

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Инвестиции
Было на 1 апреля 6 476 369₽
Депозит: 1 169 350₽
Биржевой: 5 307 019₽
Охотился за стейком из оленя за полярным кругом в Хибинах и вместо северного сияния нашёл в трёхметровом сугробе 200 000 рублей, которые я решил проинвестировать. Стейк тоже слопал.
Не верьте тем, кто говорит, что будет эффект от инвестиций, если инвестировать небольшие суммы. Эффект будет точно таким же небольшим. Зато и убыток будет меньше.
Покупал только хорошее, ничего плохого не покупал.
Облигации: ОФЗ 26243, Селигдар 1Р3, Позитив 1Р2, Глоракс 1Р4, Новые технологии 1Р5, Полипласт П02-БО-04
Акции: Роснефть, Совкомбанк, Интер РАО, Самолёт, НЛМК, Газпром нефть, Северсталь, Яндекс, Сбер, Т-Банк
Прочее: CNYRUBF, AKME, Рентал ПРО
Подробнее про покупки, чего сколько: тут (часть 1) и тут (часть 2).
Результат плохой, ничего героического не произошло кроме сдерживания слёз от очередной просадки. Геополитические качели раскачали портфель так, что он снова не вырос. Доходность портфеля около 9,5% по XIRR, месяц назад была 11,2%.
Апрель детально так:
Депозит: 1 169 350 + 9 890 (проценты) = 1 179 240₽
Биржевой: 5 307 019 + 200 000 (пополнение) - 121 496 (отрицательный рост) = 5 385 523₽
Суммарно: 6 476 369 + 200 000 (пополнение) - 111 606 (отрицательный рост) = 6 564 763 ₽
Трамп хоть и не гадит в подъездах, но как только он просыпается, никто не знает, чего от него ожидать. Даже ЦБ не может перейти к развороту ДКП. То торговые войны, то сделки, то дедлайны, то просто хмурое или позитивное настроение. А при крепком рубле и высоком ключе, помноженных на геополитику, радоваться можно лишь низким ценам на акции и облигации.
Итого (за всё время):
Депозит: 810 000 → 1 179 240₽ (+369 240 или +45,59%)
Биржевой: 4 927 000 → 5 385 523₽ (+458 523 или +9,31%)
Суммарно: 5 737 000 → 6 564 763₽ (+827 763 или +14,43%)
Доходность XIRR: 9,5%
Средняя сумма пополнения: 124 717₽ в месяц
Неплохой темп, но если бы была возможность находить по 300 000, было бы эффективнее. Надо будет на досуге подумать о том, как такое устроить.
А вот так это выглядит на графике
Доходность апреля получилась -1,72% или -20,67% в переводе на годовые. Это пружина сжимается.
Волатильность такая, что портфель на сотню тысяч вверх и вниз в течение месяца гуляет. Я продолжаю инвестировать по стратегии, ничего сложного, лишь бы денег хватало. Но, как сказал Матроскин, средства у нас есть, у нас ума не хватает.
Моя стратегия
Целевая доля в биржевом портфеле акций/облигаций — 40/50, остальное в бумажной недвижке и других инструментах. Из 50% облигаций пятая часть — валютные. Подробнее про состав и стратегию можно почитать тут. Также использую депозиты. Покупаю хорошее, плохое не покупаю.
В апреле удалось пополнить портфель на 200 000, иду по плану к 2,4 млн за год, четвёртый шаг сделан. План выполнен на 33%, позади треть года.
Остался последний месяц трёхлетнего депозита, так что 1 июня переложу под более высокий процент.
Цель всё та же — покупка недвижимости в Сочи. Продолжаю формировать дивидендно-купонный поток, который будет покрывать ипотеку. Поэтому у меня дивидендные акции, долговые и рентные инструменты.
BigWood
Закрыл сезон в Кировске, теперь буду злым до следующего сезона. Покатался просто фантастически, конечно, удивительное место, где даже в мае можно полноценно горнолыжить за полярным кругом.
Что ещё?
Телеграм-канал подрос с 15 600 до 16 000 подписчиков (+400, слабо)
Пополнил криптопортфель на очередные 50 USD, там чил
Посмотрел, что там с недвижкой в Сочи и в Москве, и снизились ли ставки по ипотеке
Сделал разборы Банка СПБ, Башнефти, а также облигаций и прогнозов
Выбрал 3 лучшие акции банков
Сделал бэктесты с Газизом Вэтэбоевым и Консерваторием Ликвидных
Посмотрел лучшие короткие облигации и какие бонды выбрали в ГПБ
Посчитал пассивный доход за март
Планы на май: не маяться. Пополнить БС на 200к. Покупать хорошее и не покупать плохое. Пить пивко, пока весна.
Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции и облигации, финансы и недвижимость. Рассказываю о своём пути к покупке квартиры в Сочи и многом другом интересном.
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