Итоги 46 месяцев инвестиций. Портфель 6,476 млн рублей. Отрицательный рост за апрель 111 тысяч

1 мая, значит пора жарить шашлындос и подводить итоги апреля. Ежемесячно я пишу отчёт о том, что произошло с моими инвестициями. Напоминаю: я начал копить на квартиру в Сочи в июле 2021. 46 месяцев позади. Погнали!

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Инвестиции

Было на 1 апреля 6 476 369₽

Депозит: 1 169 350₽

Биржевой: 5 307 019₽

Охотился за стейком из оленя за полярным кругом в Хибинах и вместо северного сияния нашёл в трёхметровом сугробе 200 000 рублей, которые я решил проинвестировать. Стейк тоже слопал.

Не верьте тем, кто говорит, что будет эффект от инвестиций, если инвестировать небольшие суммы. Эффект будет точно таким же небольшим. Зато и убыток будет меньше.

Покупал только хорошее, ничего плохого не покупал.

Облигации: ОФЗ 26243, Селигдар 1Р3, Позитив 1Р2, Глоракс 1Р4, Новые технологии 1Р5, Полипласт П02-БО-04

Акции: Роснефть, Совкомбанк, Интер РАО, Самолёт, НЛМК, Газпром нефть, Северсталь, Яндекс, Сбер, Т-Банк

Прочее: CNYRUBF, AKME, Рентал ПРО

Подробнее про покупки, чего сколько: тут (часть 1) и тут (часть 2).

Результат плохой, ничего героического не произошло кроме сдерживания слёз от очередной просадки. Геополитические качели раскачали портфель так, что он снова не вырос. Доходность портфеля около 9,5% по XIRR, месяц назад была 11,2%.

Апрель детально так:

Депозит: 1 169 350 + 9 890 (проценты) = 1 179 240₽

Биржевой: 5 307 019 + 200 000 (пополнение) - 121 496 (отрицательный рост) = 5 385 523₽

Суммарно: 6 476 369 + 200 000 (пополнение) - 111 606 (отрицательный рост) = 6 564 763 ₽

Трамп хоть и не гадит в подъездах, но как только он просыпается, никто не знает, чего от него ожидать. Даже ЦБ не может перейти к развороту ДКП. То торговые войны, то сделки, то дедлайны, то просто хмурое или позитивное настроение. А при крепком рубле и высоком ключе, помноженных на геополитику, радоваться можно лишь низким ценам на акции и облигации.

Итого (за всё время):

Депозит: 810 000 → 1 179 240₽ (+369 240 или +45,59%)

Биржевой: 4 927 000 → 5 385 523₽ (+458 523 или +9,31%)

Суммарно: 5 737 000 → 6 564 763₽ (+827 763 или +14,43%)

Доходность XIRR: 9,5%

Средняя сумма пополнения: 124 717₽ в месяц

Неплохой темп, но если бы была возможность находить по 300 000, было бы эффективнее. Надо будет на досуге подумать о том, как такое устроить.

А вот так это выглядит на графике

Доходность апреля получилась -1,72% или -20,67% в переводе на годовые. Это пружина сжимается.

Волатильность такая, что портфель на сотню тысяч вверх и вниз в течение месяца гуляет. Я продолжаю инвестировать по стратегии, ничего сложного, лишь бы денег хватало. Но, как сказал Матроскин, средства у нас есть, у нас ума не хватает.

Моя стратегия

Целевая доля в биржевом портфеле акций/облигаций — 40/50, остальное в бумажной недвижке и других инструментах. Из 50% облигаций пятая часть — валютные. Подробнее про состав и стратегию можно почитать тут. Также использую депозиты. Покупаю хорошее, плохое не покупаю.

В апреле удалось пополнить портфель на 200 000, иду по плану к 2,4 млн за год, четвёртый шаг сделан. План выполнен на 33%, позади треть года.

Остался последний месяц трёхлетнего депозита, так что 1 июня переложу под более высокий процент.

Цель всё та же — покупка недвижимости в Сочи. Продолжаю формировать дивидендно-купонный поток, который будет покрывать ипотеку. Поэтому у меня дивидендные акции, долговые и рентные инструменты.

BigWood

Закрыл сезон в Кировске, теперь буду злым до следующего сезона. Покатался просто фантастически, конечно, удивительное место, где даже в мае можно полноценно горнолыжить за полярным кругом.

Что ещё?

Планы на май: не маяться. Пополнить БС на 200к. Покупать хорошее и не покупать плохое. Пить пивко, пока весна.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции и облигации, финансы и недвижимость. Рассказываю о своём пути к покупке квартиры в Сочи и многом другом интересном.