Как я получил 42 124 рублей пассивного дохода за апрель. Дальше — больше

Пассивный доход за весь 2024 год составил 422 725 рублей, или в среднем 35 227 рублей в месяц. В 2025 хочется получить больше. Так и должно быть, ведь я активно пополняю портфель, а все доходы реинвестирую. Сейчас примерно 37% портфеля в акциях, 37% в облигациях, 3% в биржевых фондах, 5% в ЗПИФах недвижимости и 18% на депозите.
Чтобы пассивный доход стал ощутимым, нужно много времени. Также нельзя забывать про инфляцию, поэтому если кто-то хочет жить на пассивный доход, не стоит тратить его подчистую, лучше ориентироваться на изъятие до 4% от размера портфеля в год. Большую часть необходимо реинвестировать. У меня цель — покупка недвижимости в ипотеку, которая будет гаситься пассивным доходом. Так что для этой цели можно тратить и весь кэшфлоу.
Если пропустили, читайте про пассивный доход за март — вышло 34 672 ₽, теперь к апрелю.
Капитал апреля
Портфель на 1 марта: 6 476 369 ₽
Портфель на 1 апреля: 6 564 763 ₽
В апреле я пополнил портфель на 200 000 ₽
Продолжаю выполнение плана — ежемесячного пополнения на 200 000, чтобы за год вышло 2,4 млн. Уже 800 000 в этом году есть. Покупал я в основном акции и облигации, весь пассивный доход реинвестировал.
Пассивный доход апреля
Дивиденды по акциям: 3 828 ₽
Выплаты по фондам: 7 024 ₽
Купоны по облигациям: 21 382 ₽
Проценты по депозиту: 9 890 ₽
Всего: 42 124 ₽
Биржевые выплаты:
В апреле была только одна дивидендная выплата от Яндекса. От Новатэка дивиденды ещё не дошли, придут в мае. Также пришли квартальные выплаты от РД и АБ7, ежемесячные от других ЗПИФов. Само собой, много купонов и процент по депозиту.
Вот такие столбики по пассивному доходу с акций, фондов и облигаций (без депозита):
Видно, что есть рост год к году, подтверждаю — так оно и работает, если постоянно увеличивать капитал и реинвестировать полученные дивиденды.
Динамика
апрель 2024: 24 710 ₽
по сравнению с апрелем 2024 (год к году): +17 414 ₽ (+70,47%)
март 2025: 34 672 ₽
по сравнению с мартом 2025 (месяц к месяцу): +7 452 ₽ (+21,49%)
Отличный рост год к году, на 70%. Ну и по сравнению с мартом тоже есть рост. Если бы Новатэк успел перевести дивиденды, было бы даже больше, но пусть уж достанутся маю, а то он обещает быть тоже довольно слабым.
Текущий год
Сумма за 4 месяца: 163 012 ₽
В среднем за месяц: 40 753 ₽
В мае кроме Новатэка должен успеть перечислить денег Т-Банк, но там совсем мало. Так что в мае затягиваем пояса, а пик по фактическим выплатам придётся на лето. 1 июня заканчивается вклад, так что надеюсь переложить деньги под более интересный процент. Всего же пока что получил и реинвестировал 163 012 рублей. Дальше — больше! В следующем выпуске май.
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