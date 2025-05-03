Как я получил 42 124 рублей пассивного дохода за апрель. Дальше — больше

Пассивный доход за весь 2024 год составил 422 725 рублей, или в среднем 35 227 рублей в месяц. В 2025 хочется получить больше. Так и должно быть, ведь я активно пополняю портфель, а все доходы реинвестирую. Сейчас примерно 37% портфеля в акциях, 37% в облигациях, 3% в биржевых фондах, 5% в ЗПИФах недвижимости и 18% на депозите.

Чтобы пассивный доход стал ощутимым, нужно много времени. Также нельзя забывать про инфляцию, поэтому если кто-то хочет жить на пассивный доход, не стоит тратить его подчистую, лучше ориентироваться на изъятие до 4% от размера портфеля в год. Большую часть необходимо реинвестировать. У меня цель — покупка недвижимости в ипотеку, которая будет гаситься пассивным доходом. Так что для этой цели можно тратить и весь кэшфлоу.

Если пропустили, читайте про пассивный доход за март — вышло 34 672 ₽, теперь к апрелю.