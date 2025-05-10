Топ-7 дивидендов года от аналитиков ВТБ Инвестиций. До 31,1%!

В ВТБ не только дразнят инвесторов дивидендами с допэмиссией, но и радуют своими топами акций. Да уж, синий банк навёл суету и ворвался в топ дивидендных историй с двух ног. Аналитики ВТБ Инвестициий выбрали топ-7 акций с ожидаемой дивидендной доходностью выше 17%.

Икс 5

Ожидаемая дивдоходность в течение 12 месяцев: 31,1%

Ближайшая выплата: 648 ₽ (20,1%)

Покупка акций для дивидендов: до 8 июля

Аналитики ВТБ Инвестиций тоже верят в то, что Икс 5 выплатит ещё один большой дивиденд кроме уже объявленного. Что я знаю точно, так это ближайший объявленный дивиденд и то, что у меня в портфеле эта компания есть.

ВТБ

Ожидаемая дивдоходность в течение 12 месяцев: 26,7%

Ближайшая выплата: 25,58 ₽ (26,7%)

Покупка акций для дивидендов: до 10 июля

Номинация «главный дивидендный сюрприз года» рискует уйти к ВТБ, но не стоит забывать о возможной допэмиссии. Аналитики ВТБ Инвестиций про это не напоминают, но я не парюсь, у меня в портфеле ВТБ нет.

ЦИАН

Ожидаемая дивдоходность в течение 12 месяцев: 25,6%

Группа ЦИАН сообщила: «Редомициляция CIAN PLC — один из этапов корпоративной реструктуризации Циан. Его успешное завершение, помимо всего прочего, предполагает открытие возможности для объявления и выплаты дивидендов акционерам компании». Аналитики прикинули, что выплаты могут быть более 25%. У меня в портфеле нет, но буду рад за всех акционеров, которые получат православные дивиденды. Скорее всего, акция будет разовой, так что не расслабляемся.

Займер

Ожидаемая дивдоходность в течение 12 месяцев: 19,7%

С момента IPO акции сильно упали, но это не мешает Займеру платить дивиденды. По мнению аналитиков ВТБ Инвестиций, дивдоходность будет почти 20% в ближайшие 12 месяцев. Обольщаться стоит? Нет, рискованная история эти ваши МФО. В моём портфеле Займера нет.

ЭсЭфАй

Ожидаемая дивдоходность в течение 12 месяцев: 18,1%

Ближайшая выплата: 83,5 ₽ (6,41%)

Покупка акций для дивидендов: до 6 июня

Инвесторы из ЭсЭфАй продолжают мощно зарабатывать и кутить. Вот бы вернуться в 2023 и закупить на всю котлету;) У меня в портфеле ЭсЭфАй нет, а тем, у кого есть, пора снова готовить лопаты для денег.

Сургетнефтегаз-ап

Ожидаемая дивдоходность в течение 12 месяцев: 17,6%

Тут никаких секретов нет, Сургут по префам платит хорошо, и в ближайшие 12 месяцев эксперты ВТБ Инвестиций тоже ждут хороших дивидендов. У меня в портфеле есть немного, тоже жду.

Новабев

Ожидаемая дивдоходность в течение 12 месяцев: 17,3%

Ближайшая выплата: 25 ₽ (5,3%)

Покупка акций для дивидендов: до 6 июня

Новабев лишь в 2023 году выплачивал не просто много, а пипец как много. Но вот аналитики считают, что пора повторить. У меня в портфеле есть, но так мало, что скорее нет.

Итого, у меня в портфеле только Икс 5, немного СНГ-ап и чуть-чуть Новабев. Три из семи. Штош, продолжу богатеть на дивидендах Сбера, Лукойла, Роснефти и других компаний, которые в моём портфеле есть. А вы от кого из этого списка ждёте дивиденды?

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