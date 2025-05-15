Где дивиденды, ФосАгро? История, доходность, дивидендная политика и перспективы ФосАгро

ФосАгро — российский химический холдинг, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений. Производит более 50 марок фосфорсодержащих удобрений, аммиак и кормовые фосфаты, а также высокосортное фосфатное сырьё. Производственные мощности расположены в Кировске, Череповце, Балаково и Волхове.
Дивидендная политика
Дивполитика привязана к свободному денежному потоку (FCF) и коэффициенту Чистый долг/EBITDA. Если Чистый долг/EBITDA ниже 1, то на выплату направляется не менее 75% FCF. Если от 1 до 1,5, то 50–75% FCF. Если выше 1,5, то не более 50% FCF.
При этом установлен минимальный размер дивидендных выплат на уровне 50% от скорректированной чистой прибыли. Решение о выплате дивидендов, сроках и объёме выплат принимается общим собранием акционеров на основе рекомендаций совета директоров. Для расчёта СД исходит из объёма консолидированного свободного денежного потока за отчётный период (квартал, полгода, 9 месяцев года или год), рассчитанного по МСФО.
История дивидендов
С 2011 года ФосАгро исправно платит дивиденды, и они, конечно же, сильно выросли за это время. До 2014 года дивиденды были ниже 100 рублей, а в 2022 и 2023 годах более 1000. В 2024, правда, 552 рубля. По возможности, компания старается платить 4 раза в год, но не всегда. В прошлом году было четыре (правда два в один день), а в 2022 всего два.
Дивдоходность за последние 10 лет (2015–2024): 6,1%, 8%, 4,8%, 4,3%, 9,9%, 10,5%, 10,5%, 16,4%, 14%, 9,9%
Средняя доходность за 10 лет: 9,44%
Для сравнения: у БСПБ 6,71%, у СНГ-ап 11,42%, у Газпром нефти 8,1%, у Северстали 9,47%, у Лукойла 8,22%, у Татнефти-п 9,81%, у МТС 10,92, у Башнефти-ап 9,1%.
Ближайшие дивиденды
Итоговые дивиденды за 2024 год будут в начале июня, довольно скромные, всего 2,89%. Но если всё будет хорошо, могут выплатить промежуточные пару раз, но суммарно вряд ли больше, чем в прошлом году.
Последний отчёт
Компания в 2024 году снизила чистую прибыль по МСФО на 1,9% — до 84,47 млрд рублей. Скорректированная чистая прибыль сократилась на 3,6% — до 100,37 млрд рублей. EBITDA снизилась на 3,3%, до 177 млрд рублей, скорректированная EBITDA выросла на 1,3%, до 170,55 млрд рублей. Помимо роста выручки от реализации на показатель положительно повлияло снижение экспортных пошлин.
Свободный денежный поток сократился на 58,7%, до 28,99 млрд рублей. Оказали влияние плановый рост CAPEX, рост процентных расходов из-за высокого ключа и отток денежных средств на финансирование оборотного капитала. Выручка выросла на 15,3%, до 507,69 млрд рублей благодаря увеличению объёмов производства и продаж фосфорных удобрений на фоне восстановления цен.
Чистый долг составил 325,36 млрд рублей, а соотношение Чистый долг/EBITDA скорр. вырос до 1,84 с 1,22 год к году. Так что про высокие дивиденды пока не думаем, но они будут. Из рисков: сохранение высоких капзатрат, вероятное ужесточение налогообложения, дешёвый рубль и изменение конъюнктуры на мировом рынке удобрений.
Если сравнивать с Акроном, то у ФосАгро выручка выше примерно в 2,5 раза, немного выше рентабельность, примерно такая же долговая нагрузка, дивиденды чаще, хотя доходность примерно одинаковая. Акрон оценивается значительно дороже: P/E равен 19 против 8,7 у ФосАгро, показатель EV/EBITDA составляет 11, у ФосАгро — 5,9.
Такое мы берём?
Я беру, но не слишком много, целевое значение акций ФосАгро в моём портфеле 3%, но это не значит, что компанию я считаю слабой. Совершенно нет, очень сильная компания, дивидендная, лидер в своей отрасли, намного крупнее, чем тот же Акрон. А ещё у ФосАгро есть подопечная горнолыжка в Кировске — круто.
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