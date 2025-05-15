Где дивиденды, ФосАгро? История, доходность, дивидендная политика и перспективы ФосАгро

Ближайшие дивиденды

Итоговые дивиденды за 2024 год будут в начале июня, довольно скромные, всего 2,89%. Но если всё будет хорошо, могут выплатить промежуточные пару раз, но суммарно вряд ли больше, чем в прошлом году.

Последний отчёт

Компания в 2024 году снизила чистую прибыль по МСФО на 1,9% — до 84,47 млрд рублей. Скорректированная чистая прибыль сократилась на 3,6% — до 100,37 млрд рублей. EBITDA снизилась на 3,3%, до 177 млрд рублей, скорректированная EBITDA выросла на 1,3%, до 170,55 млрд рублей. Помимо роста выручки от реализации на показатель положительно повлияло снижение экспортных пошлин.

Свободный денежный поток сократился на 58,7%, до 28,99 млрд рублей. Оказали влияние плановый рост CAPEX, рост процентных расходов из-за высокого ключа и отток денежных средств на финансирование оборотного капитала. Выручка выросла на 15,3%, до 507,69 млрд рублей благодаря увеличению объёмов производства и продаж фосфорных удобрений на фоне восстановления цен.

Чистый долг составил 325,36 млрд рублей, а соотношение Чистый долг/EBITDA скорр. вырос до 1,84 с 1,22 год к году. Так что про высокие дивиденды пока не думаем, но они будут. Из рисков: сохранение высоких капзатрат, вероятное ужесточение налогообложения, дешёвый рубль и изменение конъюнктуры на мировом рынке удобрений.

Если сравнивать с Акроном, то у ФосАгро выручка выше примерно в 2,5 раза, немного выше рентабельность, примерно такая же долговая нагрузка, дивиденды чаще, хотя доходность примерно одинаковая. Акрон оценивается значительно дороже: P/E равен 19 против 8,7 у ФосАгро, показатель EV/EBITDA составляет 11, у ФосАгро — 5,9.