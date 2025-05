Пополнил брокерский счет на 200 000 в мае. 1 млн с начала года! Что купил? Часть 1

В первой половине мая я покупал только всё хорошее и не покупал ничего плохого — ведь плохие покупки приводят к плохим последствиям.

Цель по пополнению на 2,4 млн в 2024 году выполнена, продолжаю выполнять цель на 2025. Пополняю по 200 000 в месяц, чтобы тоже 2,4 млн суммарно за год вышло. 1 000 000 в этом году уже есть, план выполнен на 5/12.

По составу портфеля у меня есть обновлённый план, и я его придерживаюсь:

Лукойл, Совкомбанк, Роснефть, Яндекс, Сбер — по 10% портфеля акций (по 4% от биржевого портфеля).

Татнефть, Северсталь, Магнит, Газпром нефть, Новатэк — по 5% портфеля акций (по 2% от биржевого портфеля).

ФосАгро, НЛМК, Икс 5, Т-Банк, Интер РАО — по 3% портфеля акций (по 1,2% от биржевого портфеля).

Остальные акции суммарно на 10% портфеля акций (4% от биржевого портфеля).

Целевая доля акций в биржевом портфеле 40%.

Рублёвые облигации (40%), валютные бонды (10%), ЗПИФн (10%) — 60% целевая доля всего прочего.

Кроме биржевого портфеля, есть депозит, с ним ничего не делаю.

Как только случилась майская просадка, воспользовался моментом и закупился. Хотя это стечение обстоятельств, если бы просадки не было, я бы тоже закупился. Возможно, вторая просадка будет посильнее, а может и третья успеет произойти. Не зря же говорят «Sell in may and go away». Но это не мне говорят.