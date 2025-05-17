Пополнил брокерский счет на 200 000 в мае. 1 млн с начала года! Что купил? Часть 1

В первой половине мая я покупал только всё хорошее и не покупал ничего плохого — ведь плохие покупки приводят к плохим последствиям.
Цель по пополнению на 2,4 млн в 2024 году выполнена, продолжаю выполнять цель на 2025. Пополняю по 200 000 в месяц, чтобы тоже 2,4 млн суммарно за год вышло. 1 000 000 в этом году уже есть, план выполнен на 5/12.
По составу портфеля у меня есть обновлённый план, и я его придерживаюсь:
Лукойл, Совкомбанк, Роснефть, Яндекс, Сбер — по 10% портфеля акций (по 4% от биржевого портфеля).
Татнефть, Северсталь, Магнит, Газпром нефть, Новатэк — по 5% портфеля акций (по 2% от биржевого портфеля).
ФосАгро, НЛМК, Икс 5, Т-Банк, Интер РАО — по 3% портфеля акций (по 1,2% от биржевого портфеля).
Остальные акции суммарно на 10% портфеля акций (4% от биржевого портфеля).
Целевая доля акций в биржевом портфеле 40%.
Рублёвые облигации (40%), валютные бонды (10%), ЗПИФн (10%) — 60% целевая доля всего прочего.
Кроме биржевого портфеля, есть депозит, с ним ничего не делаю.
Как только случилась майская просадка, воспользовался моментом и закупился. Хотя это стечение обстоятельств, если бы просадки не было, я бы тоже закупился. Возможно, вторая просадка будет посильнее, а может и третья успеет произойти. Не зря же говорят «Sell in may and go away». Но это не мне говорят.
Что купил в первой половине мая?
ОФЗ 26243 — 30 облигаций
Хайтэк-интеграция 1Р1 — 10 облигаций
ПКТ 1Р1 — 10 облигаций
Синара ТМ 1Р2 — 10 облигаций
Газпром нефть — 20 акций
Совкомбанк — 500 акций
Северсталь — 10 акций
Яндекс — 2 акции
Икс 5 — 3 акции
AKME — 12 паёв
Парус-лог — 2 пая
Рентал ПРО — 4 пая
CNYRUBF — 2 фьючерса
Покупал акции, которые сильнее отстают от целевых долей. По плану. Ну и облигации, конечно же. Ну и слегка фондов акций и недвижки, каплю фьючерсов. Также на вторую половину мая поставил заявки на новые выпуски Симпл, Балтийского лизинга и ТГК-14.
Переговоры без Трампа
Пока Трампа нет на переговорах, это не переговоры, а разминка. Ну это по его словам. Макроэкономический же фон довольно позитивный. Инфляция замедлилась, а годовая инфляция даже снизилась. Возможно, летом ключ снизят, но это не точно. С июля 2023 года её только повышали.
«Май-покупай»
Вот так и движемся к целям — планомерно, несмотря на рыночные качели и политические шумы. Майская просадка стала не поводом для паники, а возможностью укрепить портфель. Дисциплина и холодный расчёт сделают результат.
Возможно, в мае будут ещё более выгодные точки для покупок, а может будет рост — это не так уж и важно, но снижение инфляции добавляют оптимизма. Стратегия остаётся прежней: покупать хорошее, не покупать плохого, держать курс на долгосрок. Рынки любят тех, у кого есть план. Так что у меня «май-покупай», а не «май-продавай».
В планах на вторую половину мая: покупать всё хорошее, не покупать ничего плохого — вот такой отличный план, надёжный, как швейцарские часы.
А вы что покупали в первой половине мая?
Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции и облигации, финансы и недвижимость.
Начать дискуссию