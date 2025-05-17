ЦОК ПРОМОКОД 16.05 Мобильный (1)
igotosochi
Инвестиции

Пополнил брокерский счет на 200 000 в мае. 1 млн с начала года! Что купил? Часть 1

Начало мая получилось неоднозначным. То переговоры, то санкции, то очередной твит Трампа. Рынок мечется, все инвесторы в нетерпении. Я планомерно пополняю портфель, снова на 200 000. Кроме пополнения были купоны, а также где-то застряли дивиденды Новатэка.

В первой половине мая я покупал только всё хорошее и не покупал ничего плохого — ведь плохие покупки приводят к плохим последствиям.

Цель по пополнению на 2,4 млн в 2024 году выполнена, продолжаю выполнять цель на 2025. Пополняю по 200 000 в месяц, чтобы тоже 2,4 млн суммарно за год вышло. 1 000 000  в этом году уже есть, план выполнен на 5/12.

По составу портфеля у меня есть обновлённый план, и я его придерживаюсь:

  • Лукойл, Совкомбанк, Роснефть, Яндекс, Сбер — по 10% портфеля акций (по 4% от биржевого портфеля).

  • Татнефть, Северсталь, Магнит, Газпром нефть, Новатэк — по 5% портфеля акций (по 2% от биржевого портфеля).

  • ФосАгро, НЛМК, Икс 5, Т-Банк, Интер РАО — по 3% портфеля акций (по 1,2% от биржевого портфеля).

  • Остальные акции суммарно на 10% портфеля акций (4% от биржевого портфеля).

  • Целевая доля акций в биржевом портфеле 40%.

  • Рублёвые облигации (40%), валютные бонды (10%), ЗПИФн (10%) — 60% целевая доля всего прочего.

  • Кроме биржевого портфеля, есть депозит, с ним ничего не делаю.

Как только случилась майская просадка, воспользовался моментом и закупился. Хотя это стечение обстоятельств, если бы просадки не было, я бы тоже закупился. Возможно, вторая просадка будет посильнее, а может и третья успеет произойти. Не зря же говорят «Sell in may and go away». Но это не мне говорят.

Что купил в первой половине мая?

  • ОФЗ 26243 — 30 облигаций

  • Хайтэк-интеграция 1Р1 — 10 облигаций

  • ПКТ 1Р1 — 10 облигаций

  • Синара ТМ 1Р2 — 10 облигаций

  • Газпром нефть — 20 акций

  • Совкомбанк — 500 акций

  • Северсталь — 10 акций

  • Яндекс — 2 акции

  • Икс 5 — 3 акции

  • AKME — 12 паёв

  • Парус-лог — 2 пая

  • Рентал ПРО — 4 пая

  • CNYRUBF — 2 фьючерса

Покупал акции, которые сильнее отстают от целевых долей. По плану. Ну и облигации, конечно же. Ну и слегка фондов акций и недвижки, каплю фьючерсов. Также на вторую половину мая поставил заявки на новые выпуски Симпл, Балтийского лизинга и ТГК-14.

Переговоры без Трампа

Пока Трампа нет на переговорах, это не переговоры, а разминка. Ну это по его словам. Макроэкономический же фон довольно позитивный. Инфляция замедлилась, а годовая инфляция даже снизилась. Возможно, летом ключ снизят, но это не точно. С июля 2023 года её только повышали.

«Май-покупай»

Вот так и движемся к целям — планомерно, несмотря на рыночные качели и политические шумы. Майская просадка стала не поводом для паники, а возможностью укрепить портфель. Дисциплина и холодный расчёт сделают результат.

Возможно, в мае будут ещё более выгодные точки для покупок, а может будет рост — это не так уж и важно, но снижение инфляции добавляют оптимизма. Стратегия остаётся прежней: покупать хорошее, не покупать плохого, держать курс на долгосрок. Рынки любят тех, у кого есть план. Так что у меня «май-покупай», а не «май-продавай».

В планах на вторую половину мая: покупать всё хорошее, не покупать ничего плохого — вот такой отличный план, надёжный, как швейцарские часы.

А вы что покупали в первой половине мая?

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igotosochi

igotosochi

маркетолог

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