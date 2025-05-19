Топ-7 лучших дивидендных акций от Сбера. Новый, майский

Сбер

Дивдоходность: 11,5%

Аналитики Сбера включили свой банк в топ, но не из скромности, а согласно консенсус-прогнозу СПбМТСБ. Ну и правильно, это же зелёная кэш-машина. У меня в портфеле тоже есть в топ-5. Дивиденды уже объявлены.

Итого, у меня в портфеле есть 5 из 7 представленных в топе акций. Транснефти и БСПб нет. Радует, что Сбер не сократил список, а увеличил, быть может, когда-нибудь и до десяти доведёт Ну а что по вашим портфелям, котлетеры и туземунщики, что совпало, что нет?

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