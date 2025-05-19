Топ-7 лучших дивидендных акций от Сбера. Новый, майский

В предыдущей итерации в марте аналитики из SberCIB убрали Хэдхантер и добавили Икс 5. Но шесть акций — это совсем грустно. И теперь решили добавить МТС, ожидая от компании двузначную дивдоходность. Зато не включили в топ акции ВТБ, как это сделали аналитики из ВТБ Инвестиций.
Всего, по оценкам экспертов Сбера, весной и летом 2025 года российские компании могут выплатить ₽2,7 трлн дивидендов. Но есть ли смысл пытаться получить дивиденды от всех компаний? Даже если и да, намного проще сосредоточиться на стабильных любителях заплатить инвесторам.
Итак, свежий список лучших дивидендных акций в 2025 году:
Икс 5
Ожидаемая доходность: 32,8%
Летний дивиденд уже обозначен (19,8% — 648 руб.), значит в Сбере считают, что ещё будут промежуточные, суммарно почти 30% — около 1 000 руб. У меня в портфеле есть.
МТС
Дивдоходность: 16,3%
У МТС дивиденды расписаны на несколько лет вперёд, если ничего экстраординарного не произойдёт, так что спасибо экспертам за экспертизу. У меня в портфеле немного имеется.
Банк Санкт-Петербург-ао
Ожидаемая доходность: 15,2%
БСПб продолжает работать очень эффективно, он показал лучшую доходность среди всех банков за 2024 год. Майский дивиденд уже выплачен — 29,72 руб. (7,22%). Промежуточный ждут чуть ниже. У меня в портфеле нет.
Лукойл
Ожидаемая доходность: 14,7%;
Невозможно представить ни один топ дивидендных акций без Лукойла, главного дивидендного аристократа РФ. Июньский дивиденд тоже уже обозначен — 541 руб. (8,19%). Ну и в декабре остальное. У меня в портфеле в топ-5.
Татнефть
Ожидаемая доходность: 14,1%;
Сберовцы считают, что Татнефть сможет выплатить чуть более 14%. 6,17% уже объявлены. У меня в портфеле есть, правда префы. По ним дивдоходность выше, чем по обычным.
Транснефть
Ожидаемая доходность: 11,9%.
Отрицательный Чистый долг внушает оптимизм, как и повышение тарифов на прокачку. Повышение налога не внушает, так что менее 12%. У меня в портфеле нет этих акций.
Сбер
Дивдоходность: 11,5%
Аналитики Сбера включили свой банк в топ, но не из скромности, а согласно консенсус-прогнозу СПбМТСБ. Ну и правильно, это же зелёная кэш-машина. У меня в портфеле тоже есть в топ-5. Дивиденды уже объявлены.
Итого, у меня в портфеле есть 5 из 7 представленных в топе акций. Транснефти и БСПб нет. Радует, что Сбер не сократил список, а увеличил, быть может, когда-нибудь и до десяти доведёт Ну а что по вашим портфелям, котлетеры и туземунщики, что совпало, что нет?
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