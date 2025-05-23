10 лучших дивидендных акций 2025 года от аналитиков ФИНАМ. До 25% дивидендами

Итак, дивидендный сезон стартовал, и на кого предлагают обратить внимание?
ВТБ
Дивдоходность: 25,7%
Апсайд: 4,7%
Аналитики считают, что привлекательность акций ВТБ — в их сильной недооценённости по мультипликаторам, однако возможная допэмиссия для восполнения капитала выступает фактором риска. Дивиденды нужны правительству, так что просто выбора нет. У меня в портфеле нет и не планируется.
Икс 5
Дивдоходность: 19,8%
Апсайд: 21%
Про дополнительные дивиденды в ФИНАМ не говорят, он может быть, а может и не быть. Но это одна из тех компаний, которые менее всего пострадают при потенциальном охлаждении экономики, так как занимает нишу продуктового ритейла, который характеризуется устойчивостью спроса. Ещё и финансовые показатели сильные. У меня в портфеле есть.
Сургутнефтегаз-ап
Дивдоходность: 18,8%
Апсайд: 19,3%
Вера в традиции и ослабление рубля. Ну а чего ещё ждать от экспортёров. Ах да, доходы от кубышки. Хорошая дивидендная история. У меня в портфеле есть немного.
МТС
Дивдоходность: 16%
Апсайд по бумаге: 41%
35 рублей — и точка. Тут особо не о чем говорить. Система доит, можно присоединиться. Дивиденды в долг. У меня в портфеле чуть-чуть.
Лукойл
Дивдоходность: 14,4%
Апсайд: 24,1%
Самая щедрая нефтяная компания, которая выплачивает 100% скорректированного свободного денежного потока. Бонусом идут низкие мультипликаторы, эффективная нефтепереработка и наличие собственного нефтетрейдера. Одна из основных акций в моём портфеле.
Ренессанс Страхование
Дивдоходность: 14,5%
Апсайд: 32,7%
А вот и что-то новенькое. Эксперты ФИНАМ считают, что благодаря высокой степени цифровизации и развитию MedTech-направления Ренессанс будет расти быстрее рынка. Не знаю, у меня акций в портфеле нет, в страховании понимаю меньше, чем в нефти.
Транснефть-ап
Дивдоходность: 14,4%
Апсайд: 9,1%
Транснефть, несмотря на повышение налога на прибыль до 40%, планирует продолжать выплачивать 50% прибыли в виде дивидендов благодаря индексации тарифов на транспортировку нефти на 9,9% вместо изначально планировавшихся 5,8%. Ну и кубышка есть, а долгов нет. У меня в портфеле нет.
Мосбиржа
Дивдоходность: 12,8%
Апсайд: 29,8%
Ещё одна интересная идея. Тут прекрасные финансовые показатели. Биржа остаётся бенефициаром жёсткой ДКП. А когда произойдёт разворот ДКП, будут расти обороты. Тут много «если», но если санкции снимут, то будет ещё лучше. В портфеле имеется.
Башнефть-ап
Дивдоходность: 12,4%
Апсайд: -5,8%
Аналитики эту идею выделяют как рискованную. Идея в том, что на долгосрочном горизонте компания повысит норму выплат дивидендов с 25% прибыли или хотя бы частично снизит уровень дебиторской задолженности в пользу Роснефти. Кроме того, префы имеют аномально высокий дисконт к обычке. Я не рискую, акций в портфеле нет.
Россети Ленэнерго
Дивдоходность: 12,5%
Апсайд: 32%
В ФИНАМ считают, что рост тарифов поддержит выручку и чистую прибыль, что создаст потенциал для увеличения дивидендных выплат акционерам. Отчётность хорошая, прибыль растёт. Так-то платят хорошо, но у меня в портфеле сетевиков никаких нет.
Поинтереснее подборка, чем обычно, без откровений, конечно, но всё же не совсем стандартный набор. Про ВТБ молчу, кроме ФИНАМ его лишь сам ВТБ рекомендует брать на всю котлету. У меня в портфеле есть 5 из 10: Икс 5, СНГ-ап, Лукойл, Мосбиржа и МТС. Существенные доли лишь у Лукойла и Икс 5.
❓ Как у вас, дамы и господа?
Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции и облигации, финансы и недвижимость.
Начать дискуссию