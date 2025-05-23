10 лучших дивидендных акций 2025 года от аналитиков ФИНАМ. До 25% дивидендами

Россети Ленэнерго

Дивдоходность: 12,5%

Апсайд: 32%

В ФИНАМ считают, что рост тарифов поддержит выручку и чистую прибыль, что создаст потенциал для увеличения дивидендных выплат акционерам. Отчётность хорошая, прибыль растёт. Так-то платят хорошо, но у меня в портфеле сетевиков никаких нет.

Поинтереснее подборка, чем обычно, без откровений, конечно, но всё же не совсем стандартный набор. Про ВТБ молчу, кроме ФИНАМ его лишь сам ВТБ рекомендует брать на всю котлету. У меня в портфеле есть 5 из 10: Икс 5, СНГ-ап, Лукойл, Мосбиржа и МТС. Существенные доли лишь у Лукойла и Икс 5.

❓ Как у вас, дамы и господа?

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