Почему дешёвой ипотеки больше не будет?

Если вы ждёте, что при развороте ДКП рыночные ставки по ипотеке упадут до 6%, то зря. 12–15% будут нормой, а первоначальный взнос, полагаю, будет не ниже 25–30%. А то напридумывали тоже кредитов, которые пожирает инфляция, которая исторически высокая.

«Даже при смягчении монетарной политики возврат к низким ставкам доступному кредитованию для широкого круга заёмщиков в ближайшие несколько лет маловероятен. Рынку потребуется время на восстановление, а учитывая опыт рекордно долгого периода высокой ключевой ставки, в будущем банки будут более взвешенно подходить к выдаче "дешёвых" кредитов на большой срок». Это слова члена правления ВТБ г-на Горшкова.

Ну а пока доля льготных кредитов достигла 87% в общем объёме ипотечного кредитования.

Средний чек по ипотеке растет. Сейчас он составляет 4,4 млн рублей. Это рекорд. Впрочем, ни в Москве, ни в Сочи даже за две такие сумму купить ничего особо не получится.