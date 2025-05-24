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igotosochi
Инвестиции

Кто кинул инвесторов? Антитоп-15 компаний, которые не заплатят дивиденды

Недивидендный сезон решил занять место дивидендного, и крупные компании одна за другой решили не выплачивать дивиденды. Почему коровы перестали давать молоко, а инвесторам достаются от них только лепёхи?

В список попали не только крупные компании, но и особо крупные, известные как голубые фишки. Они так называются не из-за отношения к запрещённым движениям, но в такие моменты поневоле, но задумаешься.

Компании объясняют нежелание доиться необходимостью поддержания финансовой устойчивости, усиления ликвидности, а также увеличением CAPEX и долговой нагрузки (расскажите об этом МТС).

Итак, список из топ-15 антидивидендов 2025

Газпром

Народное достояние не выплачивает дивиденды третий год подряд. Я в этом не сомневался, так что у меня в портфеле этих акций нет, продал давно.

Норникель

Дивидендов не будет, потому что нужно «сохранить высокую кредитоспособность и финансовую устойчивость предприятия». У меня в портфеле нет.

Магнит

Возможные дивиденды были потрачены на покупку Азбуки Вкуса. Магнит у меня в портфеле есть, но я не особо надеялся на чудо. В итоге получили премиальное чудо-юдо в нагрузку.

НЛМК

С металлургами всё понятно. НЛМК не исключение. В прошлом году хорошо заплатили, теперь нужно копить жирок. Но инвесторы хотели, ждали. Я тоже ждал, у меня акции в портфеле есть.

Северсталь

Отрицательный денежный поток намекнул СД, что пока не надо. Но стоит вспомнить, что промежуточные дивиденды компания платила. У меня в портфеле есть.

Русал

Дерипаска не будет платить дивиденды, там долговая нагрузка такая, что нужно думать о том, как её победить. У меня Русал немного есть в портфеле. А следующих акций нет.

Яковлев

Нужно самолёты строить, ну и компания долго была убыточной, так что прибыль пошла на расчёт по долгам, а теперь снова за работу. Самолёты-суперджеты сами себя не построят.

Русагро

У них там основателя арестовали. Ну и CAPEX с договой нагрузкой растут. Такое не берём.

МВидео

С такими долгами компании потребовалась докапитализация, точно не до дивидендов. Облигации ещё есть у меня, акции не беру.

ОВК

Я думал, что это какой-то мем, но оказалось, что компания настоящая. А что, игрушка памперов должна платить?

Globaltruck

А вот эта компания точно мем, а не какая-то реально существующая.

Лента

Лента = Тлента. Грустно, очень грустно, но пора уже привыкнуть к тому, что Лента не платит. Быть может, когда-нибудь.

ЦИАН

Дивидендов за 2024 год не будет, но обещали подумать про спецдивиденд по случаю православной редомициляции. 

У меня в портфеле из этого антисписка есть: Магнит, НЛМК, Северсталь и Русал. Четыре из пятнадцати. Первые три занимают существенные доли. Надеюсь, что дела у всех наладятся. Как у вас, есть дивидендные неплательщики? Из этого списка или другие.

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