Кто кинул инвесторов? Антитоп-15 компаний, которые не заплатят дивиденды

В список попали не только крупные компании, но и особо крупные, известные как голубые фишки. Они так называются не из-за отношения к запрещённым движениям, но в такие моменты поневоле, но задумаешься.

Компании объясняют нежелание доиться необходимостью поддержания финансовой устойчивости, усиления ликвидности, а также увеличением CAPEX и долговой нагрузки (расскажите об этом МТС).

Итак, список из топ-15 антидивидендов 2025