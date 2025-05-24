Кто кинул инвесторов? Антитоп-15 компаний, которые не заплатят дивиденды

В список попали не только крупные компании, но и особо крупные, известные как голубые фишки. Они так называются не из-за отношения к запрещённым движениям, но в такие моменты поневоле, но задумаешься.
Компании объясняют нежелание доиться необходимостью поддержания финансовой устойчивости, усиления ликвидности, а также увеличением CAPEX и долговой нагрузки (расскажите об этом МТС).
Итак, список из топ-15 антидивидендов 2025
Газпром
Народное достояние не выплачивает дивиденды третий год подряд. Я в этом не сомневался, так что у меня в портфеле этих акций нет, продал давно.
Норникель
Дивидендов не будет, потому что нужно «сохранить высокую кредитоспособность и финансовую устойчивость предприятия». У меня в портфеле нет.
Магнит
Возможные дивиденды были потрачены на покупку Азбуки Вкуса. Магнит у меня в портфеле есть, но я не особо надеялся на чудо. В итоге получили премиальное чудо-юдо в нагрузку.
НЛМК
С металлургами всё понятно. НЛМК не исключение. В прошлом году хорошо заплатили, теперь нужно копить жирок. Но инвесторы хотели, ждали. Я тоже ждал, у меня акции в портфеле есть.
Северсталь
Отрицательный денежный поток намекнул СД, что пока не надо. Но стоит вспомнить, что промежуточные дивиденды компания платила. У меня в портфеле есть.
Русал
Дерипаска не будет платить дивиденды, там долговая нагрузка такая, что нужно думать о том, как её победить. У меня Русал немного есть в портфеле. А следующих акций нет.
Яковлев
Нужно самолёты строить, ну и компания долго была убыточной, так что прибыль пошла на расчёт по долгам, а теперь снова за работу. Самолёты-суперджеты сами себя не построят.
Русагро
У них там основателя арестовали. Ну и CAPEX с договой нагрузкой растут. Такое не берём.
МВидео
С такими долгами компании потребовалась докапитализация, точно не до дивидендов. Облигации ещё есть у меня, акции не беру.
ОВК
Я думал, что это какой-то мем, но оказалось, что компания настоящая. А что, игрушка памперов должна платить?
Globaltruck
А вот эта компания точно мем, а не какая-то реально существующая.
Лента
Лента = Тлента. Грустно, очень грустно, но пора уже привыкнуть к тому, что Лента не платит. Быть может, когда-нибудь.
ЦИАН
Дивидендов за 2024 год не будет, но обещали подумать про спецдивиденд по случаю православной редомициляции.
У меня в портфеле из этого антисписка есть: Магнит, НЛМК, Северсталь и Русал. Четыре из пятнадцати. Первые три занимают существенные доли. Надеюсь, что дела у всех наладятся. Как у вас, есть дивидендные неплательщики? Из этого списка или другие.
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