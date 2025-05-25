Доллар будет по 75? Инфляция ниже 10%. Рекорд биткоина. Печаль в акциях и недвижимости. Может ключ снизят? Воскресный инвестдайджест

А вот недвижка отдыхает и не дорожает, хоть и временно. Весна подходит к концу, а вам предлагаю перейти к вашему любимому дайджесту.
Доллар будет по 75?
Рубль вообще не деревянный. Изменение за неделю: 81,00 → 79,50 руб. за доллар (курс ЦБ 80,76 → 79,71). Юань 11,17 → 11,02 (ЦБ 11,15 → 11,07).
Ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева не исключала локального укрепления рубля в мае до 75 за доллар на фоне позитива в геополитике, однако отметила, что рубль не останется на этом уровне надолго. Ну посмотрим.
Индекс в печали
Инвесторы не верят в мир, а компании массово отменяют дивиденды. Итоговое изменение IMOEX с 2 840 до 2 770. Переговоры в тупике, Трамп не твитит ничего позитивного.
РТС снизился с 1 107 до 1 094.
Слабеющий доллар не смог поддержать РТС и противопоставить что-то значимое депрессии инвесторов.
Дивидендный сезон
Продолжаем богатеть. Наука, Куйбышевазот и ТГК-14 всё. Далее Татнефть, Лензолото, Пермэнергосбыт, Хэндерсон.
Новые: МТС (16,2%), СНГ (ап 16,3% и ао 4%), МТС-банк (7,31%), Россети Волга (8,62%), ТГК-1 (12,5%), Элемент (2,7%), ОГК-2 (17%), Евротранс (11,5%). Есть довольно сильные заявления!
Многие компании отказались от дивидендов. Но там ожидаемо.
Ближайшие дивиденды:
Облигации
Святое дело — набрать долгов при высоком ключе.
Разместились/собрали заявки: АБЗ-1, Русгидро, Симпл, Совком фактор, Элит строй, Саха, Главснаб, Апри, Сбер (дисконт), Энергоника, МТС, Дом РФ. Я подался на фикс Симпла, Элит строй.
На очереди: ТГК-14, БЛ, Спектр, АйДи Коллект, Полипласт, Симпл, Рольф, АФК, ГТЛК, Россети СЗ и другие. Подался на БЛ и ТГК-14. Скоро будет ещё много интересных выпусков, не пропустите.
RGBI вырос немного 108,15 → 108,87. Инфляция замедляется, вдруг летом разворот ДКП. Я продолжаю немного покупать длинные ОФЗ.
Недвижка на каникулах
Не растёт. Индекс MREDC 306,3к → 305,8к за метр. Нужно больше льготников. Большой обзор за месяц по недвижке тут.
Криптотуземун продолжается
Биткоин установил новый рекорд 112к. Мой криптопортфель вырос с 2360 до 2390 долларов. Но я сейчас на 70% в USDT.
Эксперты не едины во мнениях. Кто-то ждёт продолжения ралли на фоне договорённостей США с Китаем, а кто-то нет.
Годовая инфляция снижается
Инфляция за неделю составила 0,07% после 0,06% неделей ранее. С начала года рост цен составил 3,27%. Годовая инфляция снизилась с 10,09% до 9,9%. Сильнее всего дорожает курица. А вот снизились цены на огурцы и помидоры, а также на яйца. Инфляционные ожидания населения в мае выросли до 13,4% с 13,1% в апреле.
Что будет с ключевой ставкой 6 июня?
Эксперты ожидают, что риторика ЦБ продолжит смягчаться и может появиться сигнал о будущем снижении, но ставка снова останется на прежнем уровне. Впрочем, есть и альтернативные мнения, предполагающие снижение ставки уже 6 июня.
Согласно прогнозу, Банк России понизил диапазон средней ключевой ставки в целом за год до 19,5–21,5% (ранее коридор был обозначен в границах 19–22%). Это предполагает прогноз ставки с 28 апреля до конца года в диапазоне 18,8–21,8%.
Что ещё?
Европейские рынки упали после рекомендации Трампа ввести пошлины в 50%
Мосбиржа с 28 июня допустит БПИФы к торгам выходного дня
Также Мосбиржа допустит ряд корпоративных облигаций к вечерним торгам
Минфин сообщил о планах провести IPO Дом РФ в ноябре 2025 года
Телеграм впервые получил годовую прибыль. А то только админы телеграм-каналов были в прибыли
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