Доллар будет по 75? Инфляция ниже 10%. Рекорд биткоина. Печаль в акциях и недвижимости. Может ключ снизят? Воскресный инвестдайджест

Облигации

Святое дело — набрать долгов при высоком ключе.

Разместились/собрали заявки: АБЗ-1, Русгидро, Симпл, Совком фактор, Элит строй, Саха, Главснаб, Апри, Сбер (дисконт), Энергоника, МТС, Дом РФ. Я подался на фикс Симпла, Элит строй.

На очереди: ТГК-14, БЛ, Спектр, АйДи Коллект, Полипласт, Симпл, Рольф, АФК, ГТЛК, Россети СЗ и другие. Подался на БЛ и ТГК-14. Скоро будет ещё много интересных выпусков, не пропустите.

RGBI вырос немного 108,15 → 108,87. Инфляция замедляется, вдруг летом разворот ДКП. Я продолжаю немного покупать длинные ОФЗ.