🌪 Снова турбулентность. Пополнил брокерский счет на 200 000 в мае (1 млн с начала года). Что купил? Часть 2

Во второй половине мая я покупал только всё хорошее и не покупал ничего плохого — иначе придётся продавать и плакать, а то и реветь.
✅ Цель по пополнению на 2,4 млн в 2024 году выполнена, продолжаю выполнять цель на 2025. Пополняю по 200 000 в месяц, чтобы тоже 2,4 млн суммарно за год вышло. 1 000 000 в этом году уже есть, план выполнен на 5/12.
🗺 По составу портфеля у меня есть обновлённый план, и я его придерживаюсь:
Лукойл, Совкомбанк, Роснефть, Яндекс, Сбер — по 10% портфеля акций (по 4% от биржевого портфеля).
Татнефть, Северсталь, Магнит, Газпром нефть, Новатэк — по 5% портфеля акций (по 2% от биржевого портфеля).
ФосАгро, НЛМК, Икс 5, Т-Банк, Интер РАО — по 3% портфеля акций (по 1,2% от биржевого портфеля).
Остальные акции суммарно на 10% портфеля акций (4% от биржевого портфеля).
Целевая доля акций в биржевом портфеле 40%.
Рублёвые облигации (40%), валютные бонды (10%), ЗПИФн (10%) — 60% целевая доля всего прочего.
Кроме биржевого портфеля, есть депозит, с ним ничего не делаю.
Как только случилась майская просадка, воспользовался моментом и закупился. Хотя это стечение обстоятельств, если бы просадки не было, я бы тоже закупился. Но я и на второй просадке тоже закупился! Не зря же говорят «Sell in may and go away». Но это не мне говорят. Пока же рынок едет вверх.
🛒 Что купил в первой половине мая?
ОФЗ 26243 — 30 облигаций
Хайтэк-интеграция 1Р1 — 10 облигаций
ПКТ 1Р1 — 10 облигаций
Синара ТМ 1Р2 — 10 облигаций
Газпром нефть — 20 акций
Совкомбанк — 500 акций
Северсталь — 10 акций
Яндекс — 2 акции
Икс 5 — 3 акции
AKME — 12 паёв
Парус-лог — 2 пая
Рентал ПРО — 4 пая
CNYRUBF — 2 фьючерса
🛒 Что купил во второй половине мая?
ОФЗ 26243 — 15 облигаций
ОФЗ 26230 — 30 облигаций
Симпл 1Р3 — 18 облигаций (на размещении)
Страна Девелопмент БО-01 — 5 облигаций (на размещении)
ТГК-14 1Р7 — 20 облигаций (на размещении)
Балтийский лизинг БО-П16 — 5 облигаций (на размещении)
Роснефть — 40 акций
Магнит — 3 акции
Интер РАО — 2000 акций
НЛМК — 100 акций
Сургутнефтегаз-ап — 100 акций
Совкомфлот — 50 акций
CNYRUBF — 2 фьючерса
Покупал акции, которые сильнее отстают от целевых долей. По плану, но не только. СНГ-ап и СКФ были не по плану, а просто цены снизились до таких, по которым захотелось немного купить. СНГ-ап у меня на третьем месте в четвёртой корзине, хочу довести долю до 2% среди акций. Ну и облигации, конечно же, тоже покупал, каплю фьючерсов.
🫣 845 из 2000 длинных ОФЗ
Тут пара комментариев. Я долбанулся на отличненько и подумал, что хочу 1000 штук ОФЗ 26243. У меня их пока что 815. Получается, нужно ещё 185 (около 135 000 рублей по текущим ценам). Хочу и всё тут.
Также я начал покупать ОФЗ 26230. Очень длинный выпуск, до 2039 года. ТКД пониже, чем у 26243, купон, собственно, тоже ниже, но и котировки ниже. Зачем? Ближайшие 2 купона будут 1 октября и 1 апреля, а далее последние числа сентября и марта, которые, как известно, не самые дивидендные, значит кэшфлоу будет поступать более равномерно. 26243 платит в июне и январе, 26230 будет платить в сентябре и марте — звучит кайфушечно. Если тысячу купить, по текущим ценам выйдет почти 600 000, постепенно выполнимо, но будем посмотреть на ДКП. А пока 30 штук взял.
😖 Недивидендный сезон
Уж не знаю, как вам, но бизнесу тяжело. Многие компании решили не выплачивать дивиденды. Каждый долгосрочный инвестор должен быть к этому готов. Как минимум — психологически. Я готов. Ну и у меня кроме акций примерно такая же доля облигаций, а ещё есть ЗПИФы, которые тоже платят, в этом их суть. Прогнозный пассивный доход уже более 70 000 в месяц.
В планах на июнь: покупать всё хорошее, не покупать ничего плохого — вот такой отличный план, надёжный, как швейцарские часы.
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