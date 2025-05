Подписаться

🌪 Снова турбулентность. Пополнил брокерский счет на 200 000 в мае (1 млн с начала года). Что купил? Часть 2

Май подходит к концу, как и бюджет, выделенный на инвестиции в этом месяце. Sell in may and go away — не моя тема, так что продолжаю совершать покупки. Кроме пополнения были купоны, а также пришли дивиденды Новатэка и Т-Банка.