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igotosochi
Инвестиции

🌪 Снова турбулентность. Пополнил брокерский счет на 200 000 в мае (1 млн с начала года). Что купил? Часть 2

Май подходит к концу, как и бюджет, выделенный на инвестиции в этом месяце. Sell in may and go away — не моя тема, так что продолжаю совершать покупки. Кроме пополнения были купоны, а также пришли дивиденды Новатэка и Т-Банка.

Во второй половине мая я покупал только всё хорошее и не покупал ничего плохого — иначе придётся продавать и плакать, а то и реветь.

✅ Цель по пополнению на 2,4 млн в 2024 году выполнена, продолжаю выполнять цель на 2025. Пополняю по 200 000 в месяц, чтобы тоже 2,4 млн суммарно за год вышло. 1 000 000  в этом году уже есть, план выполнен на 5/12.

🗺 По составу портфеля у меня есть обновлённый план, и я его придерживаюсь:

  • Лукойл, Совкомбанк, Роснефть, Яндекс, Сбер — по 10% портфеля акций (по 4% от биржевого портфеля).

  • Татнефть, Северсталь, Магнит, Газпром нефть, Новатэк — по 5% портфеля акций (по 2% от биржевого портфеля).

  • ФосАгро, НЛМК, Икс 5, Т-Банк, Интер РАО — по 3% портфеля акций (по 1,2% от биржевого портфеля).

  • Остальные акции суммарно на 10% портфеля акций (4% от биржевого портфеля).

  • Целевая доля акций в биржевом портфеле 40%.

  • Рублёвые облигации (40%), валютные бонды (10%), ЗПИФн (10%) — 60% целевая доля всего прочего.

  • Кроме биржевого портфеля, есть депозит, с ним ничего не делаю.

Как только случилась майская просадка, воспользовался моментом и закупился. Хотя это стечение обстоятельств, если бы просадки не было, я бы тоже закупился. Но я и на второй просадке тоже закупился! Не зря же говорят «Sell in may and go away». Но это не мне говорят. Пока же рынок едет вверх.

🛒 Что купил в первой половине мая?

  • ОФЗ 26243 — 30 облигаций

  • Хайтэк-интеграция 1Р1 — 10 облигаций

  • ПКТ 1Р1 — 10 облигаций

  • Синара ТМ 1Р2 — 10 облигаций

  • Газпром нефть — 20 акций

  • Совкомбанк — 500 акций

  • Северсталь — 10 акций

  • Яндекс — 2 акции

  • Икс 5 — 3 акции

  • AKME — 12 паёв

  • Парус-лог — 2 пая

  • Рентал ПРО — 4 пая

  • CNYRUBF — 2 фьючерса

🛒 Что купил во второй половине мая?

  • ОФЗ 26243 — 15 облигаций

  • ОФЗ 26230 — 30 облигаций

  • Симпл 1Р3 — 18 облигаций (на размещении)

  • Страна Девелопмент БО-01 — 5 облигаций (на размещении)

  • ТГК-14 1Р7 — 20 облигаций (на размещении)

  • Балтийский лизинг БО-П16 — 5 облигаций (на размещении)

  • Роснефть — 40 акций

  • Магнит — 3 акции

  • Интер РАО — 2000 акций

  • НЛМК — 100 акций

  • Сургутнефтегаз-ап — 100 акций

  • Совкомфлот — 50 акций

  • CNYRUBF — 2 фьючерса

Покупал акции, которые сильнее отстают от целевых долей. По плану, но не только. СНГ-ап и СКФ были не по плану, а просто цены снизились до таких, по которым захотелось немного купить. СНГ-ап у меня на третьем месте в четвёртой корзине, хочу довести долю до 2% среди акций. Ну и облигации, конечно же, тоже покупал, каплю фьючерсов. 

🫣 845 из 2000 длинных ОФЗ

Тут пара комментариев. Я долбанулся на отличненько и подумал, что хочу 1000 штук ОФЗ 26243. У меня их пока что 815. Получается, нужно ещё 185 (около 135 000 рублей по текущим ценам). Хочу и всё тут.

Также я начал покупать ОФЗ 26230. Очень длинный выпуск, до 2039 года. ТКД пониже, чем у 26243, купон, собственно, тоже ниже, но и котировки ниже. Зачем? Ближайшие 2 купона будут 1 октября и 1 апреля, а далее последние числа сентября и марта, которые, как известно, не самые дивидендные, значит кэшфлоу будет поступать более равномерно. 26243 платит в июне и январе, 26230 будет платить в сентябре и марте — звучит кайфушечно. Если тысячу купить, по текущим ценам выйдет почти 600 000, постепенно выполнимо, но будем посмотреть на ДКП. А пока 30 штук взял.

😖 Недивидендный сезон

Уж не знаю, как вам, но бизнесу тяжело. Многие компании решили не выплачивать дивиденды. Каждый долгосрочный инвестор должен быть к этому готов. Как минимум — психологически. Я готов. Ну и у меня кроме акций примерно такая же доля облигаций, а ещё есть ЗПИФы, которые тоже платят, в этом их суть. Прогнозный пассивный доход уже более 70 000 в месяц.

В планах на июнь: покупать всё хорошее, не покупать ничего плохого — вот такой отличный план, надёжный, как швейцарские часы.

💬 А вы что покупали в мае?

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igotosochi

igotosochi

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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