💰 Дивиденды июня. Ну вот, опять богатеть

Считаю по датам последнего дня для покупок, поскольку фактические выплаты позже.
Лукойл 2024
Купить до: 02.06.2025
Дивиденд на акцию: 541₽
Дивдоходность: 8,26%
Озон Фарма 2024
Купить до: 04.06.2025
Дивиденд на акцию: 0,26₽
Дивдоходность: 0,53%
Европлан 2024
Купить до: 05.06.2025
Дивиденд на акцию: 29₽
Дивдоходность: 4,85%
Аренадата 2024 + 1к2025
Купить до: 05.06.2025
Дивиденд на акцию: 0,86 + 2,57₽
Дивдоходность: 0,69% + 2,05%
Интер РАО 2024
Купить до: 06.06.2025
Дивиденд на акцию: 0,353756516₽
Дивдоходность: 10,17%
Акрон 2024 + нераспр. 2023
Купить до: 06.06.2025
Дивиденд на акцию: 427 + 107₽
Дивдоходность: 2,65% + 0,66%
ФосАгро 2024
Купить до: 06.06.2025
Дивиденд на акцию: 171₽
Дивдоходность: 2,65%
ЭсЭфАй 2024
Купить до: 06.06.2025
Дивиденд на акцию: 83,5₽
Дивдоходность: 6,45%
Novabev 2024
Купить до: 06.06.2025
Дивиденд на акцию: 25₽
Дивдоходность: 5,51%
Соллерс 2024
Купить до: 10.06.2025
Дивиденд на акцию: 70₽
Дивдоходность: 10,06%
ММЦБ 2024
Купить до: 13.06.2025
Дивиденд на акцию: 2,4₽
Дивдоходность: 2%
Красноярскэнергосбыт ао/ап 2024
Купить до: 17.06.2025
Дивиденд на акцию: 2,254598344₽
Дивдоходность: ао 11,41% / ап 11,5%
РЭСК 2024
Купить до: 17.06.2025
Дивиденд на акцию: 3,938533553₽
Дивдоходность: 11,4%
Россети Томск ао/ап 2024
Купить до: 20.06.2025
Дивиденд на акцию: 0,021₽
Дивдоходность: ао 3,66% / 5,38%
ДЭК 2024
Купить до: 24.06.2025
Дивиденд на акцию: 0,166677293₽
Дивдоходность: 7,83%
Россети Центр 2024
Купить до: 24.06.2025
Дивиденд на акцию: 0,067638₽
Дивдоходность: 11,34%
ТНС энерго Воронеж ао/ап 2024
Купить до: 26.06.2025
Дивиденд на акцию: 6,94558516₽
Дивдоходность: ао 1,86% / ап
Займер 2024 + 1к2025
Купить до: 26.06.2025
Дивиденд на акцию: 9,13 + 4,58₽
Дивдоходность: 5,99% + 3,01%
Арсагера 2024
Купить до: 27.06.2025
Дивиденд на акцию: 0,15₽
Дивдоходность: 1,39%
ТНС Кубань 2024
Купить до: 27.06.2025
Дивиденд на акцию: 50,36531643₽
Дивдоходность: 10,13%
НКХП 2024
Купить до: 27.06.2025
Дивиденд на акцию: 8,17₽
Дивдоходность: 1,14%
НКНХ ао/ап 2024
Купить до: 30.06.2025
Дивиденд на акцию: 2,93₽
Дивдоходность: ао 3,49% / ап 4,27%
Россети ЦП 2024
Купить до: 30.06.2025
Дивиденд на акцию: 0,050215₽
Дивдоходность: 13,27%
ДИОД 1к2025
Купить до: 30.06.2025
Дивиденд на акцию: 0,84₽
Дивдоходность: 7,5%
📋 Список получился большой, но не очень как-то. Кажется, в прошлом году было больше, но в этом всё сложнее, многие отказываются от дивидендов.
💼 У меня в портфеле Лукойл, Европлан, Интер РАО, ФосАгро и Новабев. Серьёзные доли только у Лукойла, Интер РАО и ФосАгро. И помним про Татнефть, у которой последний день для покупки 30 мая, а отсечка 2 июня. Она у меня тоже есть.
❓А вы от кого ждёте дивидендов?
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