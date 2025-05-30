💰 Дивиденды июня. Ну вот, опять богатеть

ДИОД 1к2025

Купить до: 30.06.2025

Дивиденд на акцию: 0,84₽

Дивдоходность: 7,5%

📋 Список получился большой, но не очень как-то. Кажется, в прошлом году было больше, но в этом всё сложнее, многие отказываются от дивидендов.

💼 У меня в портфеле Лукойл, Европлан, Интер РАО, ФосАгро и Новабев. Серьёзные доли только у Лукойла, Интер РАО и ФосАгро. И помним про Татнефть, у которой последний день для покупки 30 мая, а отсечка 2 июня. Она у меня тоже есть.

❓А вы от кого ждёте дивидендов?

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