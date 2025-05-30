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igotosochi
Инвестиции

💰 Дивиденды июня. Ну вот, опять богатеть

Обновил дивидендный календарь, оставил дивиденды, которые утверждены на июнь, ведь что? Самая жаркая часть дивидендного сезона, вот что. Компании объявляют и выплачивают годовые дивы за весь 2024 год, а также некоторые компании платят за первый квартал 2025.

Считаю по датам последнего дня для покупок, поскольку фактические выплаты позже.

Лукойл 2024

  • Купить до: 02.06.2025

  • Дивиденд на акцию: 541₽

  • Дивдоходность: 8,26%

Озон Фарма 2024

  • Купить до: 04.06.2025

  • Дивиденд на акцию: 0,26₽

  • Дивдоходность: 0,53%

Европлан 2024

  • Купить до: 05.06.2025

  • Дивиденд на акцию: 29₽

  • Дивдоходность: 4,85%

Аренадата 2024 + 1к2025

  • Купить до: 05.06.2025

  • Дивиденд на акцию: 0,86 + 2,57₽

  • Дивдоходность: 0,69% + 2,05%

Интер РАО 2024

  • Купить до: 06.06.2025

  • Дивиденд на акцию: 0,353756516₽

  • Дивдоходность: 10,17%

Акрон 2024 + нераспр. 2023

  • Купить до: 06.06.2025

  • Дивиденд на акцию: 427 + 107₽

  • Дивдоходность: 2,65% + 0,66%

ФосАгро 2024

  • Купить до: 06.06.2025

  • Дивиденд на акцию: 171₽

  • Дивдоходность: 2,65%

ЭсЭфАй 2024

  • Купить до: 06.06.2025

  • Дивиденд на акцию: 83,5₽

  • Дивдоходность: 6,45%

Novabev 2024

  • Купить до: 06.06.2025

  • Дивиденд на акцию: 25₽

  • Дивдоходность: 5,51%

Соллерс 2024

  • Купить до: 10.06.2025

  • Дивиденд на акцию: 70₽

  • Дивдоходность: 10,06%

ММЦБ 2024

  • Купить до: 13.06.2025

  • Дивиденд на акцию: 2,4₽

  • Дивдоходность: 2%

Красноярскэнергосбыт ао/ап 2024

  • Купить до: 17.06.2025

  • Дивиденд на акцию: 2,254598344₽

  • Дивдоходность: ао 11,41% / ап 11,5%

РЭСК 2024

  • Купить до: 17.06.2025

  • Дивиденд на акцию: 3,938533553₽

  • Дивдоходность: 11,4%

Россети Томск ао/ап 2024

  • Купить до: 20.06.2025

  • Дивиденд на акцию: 0,021₽

  • Дивдоходность: ао 3,66% / 5,38%

ДЭК 2024

  • Купить до: 24.06.2025

  • Дивиденд на акцию: 0,166677293₽

  • Дивдоходность: 7,83%

Россети Центр 2024

  • Купить до: 24.06.2025

  • Дивиденд на акцию: 0,067638₽

  • Дивдоходность: 11,34%

ТНС энерго Воронеж ао/ап 2024

  • Купить до: 26.06.2025

  • Дивиденд на акцию: 6,94558516₽

  • Дивдоходность: ао 1,86% / ап

Займер 2024 + 1к2025

  • Купить до: 26.06.2025

  • Дивиденд на акцию: 9,13 + 4,58₽

  • Дивдоходность: 5,99% + 3,01%

Арсагера 2024

  • Купить до: 27.06.2025

  • Дивиденд на акцию: 0,15₽

  • Дивдоходность: 1,39%

ТНС Кубань 2024

  • Купить до: 27.06.2025

  • Дивиденд на акцию: 50,36531643₽

  • Дивдоходность: 10,13%

НКХП 2024

  • Купить до: 27.06.2025

  • Дивиденд на акцию: 8,17₽

  • Дивдоходность: 1,14%

НКНХ ао/ап 2024

  • Купить до: 30.06.2025

  • Дивиденд на акцию: 2,93₽

  • Дивдоходность: ао 3,49% / ап 4,27%

Россети ЦП 2024

  • Купить до: 30.06.2025

  • Дивиденд на акцию: 0,050215₽

  • Дивдоходность: 13,27%

ДИОД 1к2025

  • Купить до: 30.06.2025

  • Дивиденд на акцию: 0,84₽

  • Дивдоходность: 7,5%

📋 Список получился большой, но не очень как-то. Кажется, в прошлом году было больше, но в этом всё сложнее, многие отказываются от дивидендов.

💼 У меня в портфеле Лукойл, Европлан, Интер РАО, ФосАгро и Новабев. Серьёзные доли только у Лукойла, Интер РАО и ФосАгро. И помним про Татнефть, у которой последний день для покупки 30 мая, а отсечка 2 июня. Она у меня тоже есть.

❓А вы от кого ждёте дивидендов?

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igotosochi

igotosochi

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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