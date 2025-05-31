Доллар по 78. Акции на американских горках. Взрослая часть дивидендного сезона начинается. Недвижка дорожает, крипта падает, ждём разворот ДКП. Инвестдайджест

📈 Рубль снова подорожал
Творит очередную дичь. Изменение за неделю: 79,50 → 78,62 руб. за доллар (курс ЦБ 79,71 → 78,61). Юань 11,02 → 11,02 (ЦБ 11,15 → 10,90).
Аналитики продолжают искать причины укрепления деревянного и ждать доллар по 90, но пока 78.
🎢 Американские горки
Акции чилят в парке аттракционов, катаются на американских горках (имени Трампа). Вот сейчас перестали падать на фоне обсуждения второго раунда переговоров. Итоговое изменение IMOEX с 2 770 до 2 828.
РТС вырос с 1 094 до 1 133.
Тут ещё и укрепившийся рубль добавил немного роста.
💰 Дивидендный сезон
Продолжаем богатеть, началась взрослая часть дивидендного сезона. Татнефть, Лензолото, Пермэнергосбыт, Хэндерсон всё. На очереди Лукойл, Озон фарма, Европлан, Аренадата, Интер РАО, ФосАгро, ЭсЭфАй, Новабев.
Новые: Ленэнерго (ао 3,23%, ап 11,87%), Евроэлектротехника (2,52%), НМТП (10,16%), КОС (ао 5,5%, ап 1,3%), Астра (0,84%), Мосэнерго (10,37%), Башнефть (ао 8,35%, ап 12,54%), ГПН (5,3%), Диасофт (2,52%), МГКЛ (6,44%), Инарктика (1,65%), Совкомбанк (2,36%), Аэрофлот (7,7%).
Ближайшие дивиденды:
💼 Облигации
Есть классное развлечение — набрать долгов при высоком ключе.
Разместились/собрали заявки: ТГК-14, АйДи Коллект, ЛК Спектр, Балтийский лизинг, Полипласт, СОПФ ДОМ РФ, ГазпромКапитал, ПИР, Система, Рольф, Эйч Эф Джи, ГТЛК, Гидромашсервис. Я брал БЛ и ТГК-14, а после закрытия книги основателя решили посадить, мда.
На очереди: Россети СЗ, ТД РКС, Универсальная ЛК, Инвест КЦ, Ростелеком, РусГидро, Уральская Сталь и другие.
RGBI ощутимо вырос: 108,87 → 109,93. Инфляция замедляется, от ЦБ ждут если не снижения ключа, то смягчения риторики.
🏙 Недвижка снова дорожает
Индекс MREDC 305,8к → 308,0к за метр. Это летние антискидочки подъехали. Строители заранее готовятся к снижению ключа.
⛏️ Криптотуземун закончился
После того, как биткоин установил новый рекорд, на большее его не хватило. Стал падать на 104к. Мой криптопортфель снизился с 2390 до 2360 долларов. Но я сейчас на 70% в USDT.
Если кто-то хочет стать криптаном, но боится в этом признаться, скоро на православных биржах можно будет торговать криптофьючерсами. Вероятно, уже летом, но, возможно, не всем.
📉 Годовая инфляция снижается
Инфляция за неделю составила 0,06% после 0,07% неделей ранее. С начала года рост цен составил 3,34%. Годовая инфляция снизилась с 9,90% до 9,78%. Сильнее всего дорожает курица. А вот снизились цены на огурцы и помидоры, а также на яйца и электронику.
🏦 Что будет с ключевой ставкой 6 июня?
Неделю назад эксперты считали, что риторика ЦБ продолжит смягчаться и может появиться сигнал о будущем снижении, но ставка снова останется на прежнем уровне.
В принципе, ничего не изменилось, а глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что с высокой вероятностью ключ останется 21%, но может снизиться до 20–20,75%.
ЦБ будет рассматривать «более разнообразные варианты» решений, чем это было в апреле, сообщил зампред ЦБ Филипп Габуния.
🗞 Что ещё?
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