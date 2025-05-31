Доллар по 78. Акции на американских горках. Взрослая часть дивидендного сезона начинается. Недвижка дорожает, крипта падает, ждём разворот ДКП. Инвестдайджест

🎢 Американские горки

Акции чилят в парке аттракционов, катаются на американских горках (имени Трампа). Вот сейчас перестали падать на фоне обсуждения второго раунда переговоров. Итоговое изменение IMOEX с 2 770 до 2 828.

РТС вырос с 1 094 до 1 133.

Тут ещё и укрепившийся рубль добавил немного роста.