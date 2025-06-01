💼 Итоги 47 месяцев инвестиций. Портфель 6,731 млн рублей. Отрицательный рост за май 33 тысячи

💼 Инвестиции

Было на 1 апреля 6 564 763₽

Депозит: 1 179 240₽

Биржевой: 5 385 523₽

💊 Ходил в аптеку за таблетками от аллергии, чтобы не чихать уже, и в пачке Аллергонаха обнаружил вместе с колёсами 200 000 рублей, которые я решил проинвестировать. Также реинвестировал купоны и дивиденды. Покупал только хорошее, ничего плохого не покупал.

Облигации: ОФЗ 26243, ОФЗ 26230, Хайтэк-интеграция 1Р1, ПКТ 1Р1, Синара ТМ 1Р2, Симпл 1Р3, Страна Девелопмент БО-01, ТГК-14 1Р7, Балтийский лизинг БО-П16

Акции: Газпром нефть, Совкомбанк, Северсталь, Яндекс, Икс 5, Роснефть, Магнит, Интер РАО, НЛМК, Сургутнефтегаз-ап, Совкомфлот

Прочее: AKME, Парус-лог, Рентал ПРО, CNYRUBF

📉 Результат противоречивый. Ну а как иначе? То Трамп угрожает санкциями, то нет, то переговоры идут медленно и без энтузиазма, то быстро и с энтузиазмом. Геополитические качели раскачали портфель снова вниз. Доходность портфеля около 8,8% по XIRR, беру значение в сервисе учёта инвестиций, месяц назад была 9,5%.

Да, инвестиции — это не так просто, как может показаться. Психика страдает.

Май детально так:

Депозит: 1 179 240 + 10 306 (проценты) = 1 189 546₽

Биржевой: 5 385 523 + 200 000 (пополнение) - 43 415 (отрицательный рост) = 5 542 108₽

💰Суммарно: 6 564 763 + 200 000 (пополнение) - 33 109 (отрицательный рост) = 6 731 654₽

🥳 Наконец-то закончился мой трёхлетний депозит под 12%, сегодня переложу его под более выгодный процент. Продолжаем радоваться низким ценам на акции и облигации, всё остальное дорожает, но не они. Интересно, почему в подсчёте инфляции нет ценных бумаг. Совсем скоро очередное заседание по сохранению ключа и новый твит Трампа.

Итого (за всё время):

Депозит: 810 000 → 1 189 546₽ (+379 546 или +46,86%)

Биржевой: 5 127 000 → 5 542 108₽ (+415 108 или +8,10%)

💰Суммарно: 5 937 000 → 6 731 654₽ (+794 654 или +13,38%)

Доходность XIRR: 8,8% (считаю в SI)

Средняя сумма пополнения: 126 319₽ в месяц

Неплохой темп, но если бы была возможность находить по 300 000, было бы эффективнее. Надо будет на досуге подумать о том, как такое устроить.