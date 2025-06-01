💼 Итоги 47 месяцев инвестиций. Портфель 6,731 млн рублей. Отрицательный рост за май 33 тысячи

💼 Инвестиции
Было на 1 апреля 6 564 763₽
Депозит: 1 179 240₽
Биржевой: 5 385 523₽
💊 Ходил в аптеку за таблетками от аллергии, чтобы не чихать уже, и в пачке Аллергонаха обнаружил вместе с колёсами 200 000 рублей, которые я решил проинвестировать. Также реинвестировал купоны и дивиденды. Покупал только хорошее, ничего плохого не покупал.
Облигации: ОФЗ 26243, ОФЗ 26230, Хайтэк-интеграция 1Р1, ПКТ 1Р1, Синара ТМ 1Р2, Симпл 1Р3, Страна Девелопмент БО-01, ТГК-14 1Р7, Балтийский лизинг БО-П16
Акции: Газпром нефть, Совкомбанк, Северсталь, Яндекс, Икс 5, Роснефть, Магнит, Интер РАО, НЛМК, Сургутнефтегаз-ап, Совкомфлот
Прочее: AKME, Парус-лог, Рентал ПРО, CNYRUBF
📉 Результат противоречивый. Ну а как иначе? То Трамп угрожает санкциями, то нет, то переговоры идут медленно и без энтузиазма, то быстро и с энтузиазмом. Геополитические качели раскачали портфель снова вниз. Доходность портфеля около 8,8% по XIRR, беру значение в сервисе учёта инвестиций, месяц назад была 9,5%.
Да, инвестиции — это не так просто, как может показаться. Психика страдает.
Май детально так:
Депозит: 1 179 240 + 10 306 (проценты) = 1 189 546₽
Биржевой: 5 385 523 + 200 000 (пополнение) - 43 415 (отрицательный рост) = 5 542 108₽
💰Суммарно: 6 564 763 + 200 000 (пополнение) - 33 109 (отрицательный рост) = 6 731 654₽
🥳 Наконец-то закончился мой трёхлетний депозит под 12%, сегодня переложу его под более выгодный процент. Продолжаем радоваться низким ценам на акции и облигации, всё остальное дорожает, но не они. Интересно, почему в подсчёте инфляции нет ценных бумаг. Совсем скоро очередное заседание по сохранению ключа и новый твит Трампа.
Итого (за всё время):
Депозит: 810 000 → 1 189 546₽ (+379 546 или +46,86%)
Биржевой: 5 127 000 → 5 542 108₽ (+415 108 или +8,10%)
💰Суммарно: 5 937 000 → 6 731 654₽ (+794 654 или +13,38%)
Доходность XIRR: 8,8% (считаю в SI)
Средняя сумма пополнения: 126 319₽ в месяц
Неплохой темп, но если бы была возможность находить по 300 000, было бы эффективнее. Надо будет на досуге подумать о том, как такое устроить.
А вот так это выглядит на графике
Доходность мая получилась -0,50% или -6,05% в переводе на годовые. Волатильность снова высокая, портфель то растёт, то падает, но чаще падает. Я продолжаю инвестировать по стратегии, иначе зачем она мне была бы нужна.
🗺 Моя стратегия
Целевая доля в биржевом портфеле акций/облигаций — 40/50, остальное в бумажной недвижке и других инструментах. Из 50% облигаций пятая часть — валютные. Также использую депозиты. Покупаю хорошее, плохое не покупаю.
В мае удалось пополнить портфель на 200 000, иду по плану к 2,4 млн за год, четвёртый шаг сделан. План выполнен на 41%, позади 5/12 года, а через месяц будет 4 года с начала инвестирования.
Цель всё та же — покупка недвижимости в Сочи. Продолжаю формировать дивидендно-купонный поток, который будет покрывать ипотеку. Поэтому у меня дивидендные акции, долговые и рентные инструменты.
💰 Дивидендный сезон
Акции в моём портфеле занимают 36,3% портфеля.
Вот такие акции в портфеле:
Начинаю ощущать на себе дивидендный сезон. Июнь и июль будут самыми щедрыми за год, а кроме дивидендов будут купоны, рента и проценты по депозиту, суммарно выйдет более 100 тысяч в оба месяца. В среднем же прогнозный пассивный доход более 70 000 в месяц. На гэпах акции станут ещё дешевле, придётся покупать с удвоенной силой!
📋 Что ещё?
Телеграм-канал подрос с 16 000 до 16 400 подписчиков (+400, слабо)
Пополнил криптопортфель на очередные 50 USD, там туземун
Посмотрел, что там с недвижкой в Сочи и в Москве, и выяснил, почему больше не будет дешёвой рыночной ипотеки
Сделал разборы ФосАгро, новых бондов и прогнозов
Взглянул на топы дивидендных акций от ВТБ, Сбера, Альфы и ФИНАМ
Составил антитоп недивидендных акций 2025
Сделал бэктест с Металлордом Длиннохаеровым
Посмотрел выбор облигаций аналитиками Совкомбанка, Финуслуг и Цифры
Выбрал супернадёжные бонды и лучше вкладов бонды
Посчитал пассивный доход за апрель, прикинул средний за следующий год и какой нужен, чтобы не работать
Стал счастливым обладателем Asus ROG Ally X, чтобы не было времени ещё и на него
Планы на июнь: переложить депозит. Пополнить БС на 200к. Покупать хорошее и не покупать плохое. Пить пивко, пока лето.
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