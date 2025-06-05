💰 Где дивиденды, Мосбиржа? История, доходность, дивидендная политика и перспективы Московской биржи

Та самая, благодаря которой мы все здесь собрались. Считает индекс, управляет платформой торговли акциями (в том числе и своими) и прочими инструментами. А ещё платит дивиденды. Посмотрим же на неё и на её дивиденды повнимательнее.

Московская биржа — это централизованная площадка, где проводятся торги ценными бумагами, валютой, драгоценными металлами, производными инструментами и другими активами. Биржа организует и контролирует быстрое исполнение сделок по рыночной цене, зарабатывая на комиссиях от своих клиентов.

💸 Дивидендная политика

Дивидендная политика Московской биржи подразумевает ежегодное перечисление держателям её акций не менее 50% чистой прибыли по МСФО. В случае отклонения от установленного дивполитикой целевого уровня доли прибыли, направляемой на выплату, Биржа раскрывает информацию о причинах такого отклонения.

💸 История дивидендов

С 2012 года Мосбиржа исправно платит дивиденды, исключением стал лишь 2022 год. В 2012 году дивиденд был 0,31 рубля, а в 2024 году — рекордные 17,35 рубля на акцию. Но в 2025 году рекорд будет побит, Мосбиржа заплатит ещё больше, 26,11 рубля на акцию. Не дивидендный аристократ, но на высоком ключе возможности повышаются.

Дивдоходность за последние 10 лет (2016–2025): 6,64%, 8,79%, 4,44%, 8,4%, 6,23%, 5,04%, 0%, 3,77%, 6,96%, 13,13% (последний ещё не выплачен)

Средняя доходность за 10 лет: 6,34%

Для сравнения: у ФосАгро 9,44%, у БСПБ 6,71%, у СНГ-ап 11,42%, у Газпром нефти 8,1%, у Северстали 9,47%, у Лукойла 8,22%, у Татнефти-п 9,81%, у МТС 10,92, у Башнефти-ап 9,1%.

💸 Ближайшие дивиденды

В начале апреля 2025 года наблюдательный совет компании рекомендовал распределить между акционерами дивиденды по итогам 2024 года в размере 26,11 рубля на одну ценную бумагу (доходность 13,13%). Реестр акционеров для получения выплат закроется 10 июля 2025 года. Чтобы получить дивиденды, нужно владеть акциями на 9 июля.

📈 Последний отчёт

В 2024 году Мосбиржа получила 79,2 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 30,3% больше, чем в 2023 году (60,77 млрд рублей). Дела идут хорошо, продавцы лопат зарабатывают в любом случае.

EBITDA в 2024 году выросла на 25,5%, до 103,2 млрд рублей. Скорректированная чистая прибыль в 2024 году увеличилась на 34,2%, до 80,1 млрд рублей, скорректированная EBITDA - на 29%, до 104,3 млрд рублей.

Операционные расходы по итогам года выросли на 61,4% (до 46,3 млрд рублей). Расходы на рекламу и маркетинг в 2024 году выросли до 6 млрд рублей с 1,8 млрд рублей в 2023 году. Нужно же привлекать людей на Финуслуги. Операционные доходы в 2024 году выросли на 38,6%, до 145 млрд рублей.

Интересно посмотреть на комиссии. Комиссионные доходы увеличились на 20,6%, до 63 млрд рублей. На рынке акций они выросли на 44,7% при увеличении объёмов торгов на 43,1%, на рынке облигаций — на 24,3% при увеличении объемов торгов на 14,8% (без учёта однодневных облигаций). Комиссионные доходы денежного рынка выросли на 35,4%, в то время как объём торгов увеличился на 27,1%, срочного рынка — на 33,5% при росте объема торгов на 23,7%. Хорошо поработали ребята, молодцы. Ну и конкурент, СПб Биржа, на неопределённое время отошёл от серьёзных дел.

🛍 Такое мы берём?

Не вижу ничего плохого и не имею ничего против акций Мосбиржи, они у меня даже есть, правда немного совсем. На фоне высокого ключа Мосбиржа генерит очень хорошую прибыль, у неё нет долгов. В четвёртом квартале 2024 года доходы снизились, но 2025 год может стать лучше, ещё и дивиденды хорошие заплатят. Вполне добротная акция.

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