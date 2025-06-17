🚛 19% на грузовиках. Свежие облигации: Камаз на размещении. Загружаемся?

Камский завод, он же главный поставщик отечественных грузовиков, снова выходит к инвесторам просить денег. Нужно челнинцам снова 5 млрд рублей на пару лет. Купон зажали, даже стыдно за легендарного покорителя Парижа и Дакара.

🚛 Камаз — крупнейшая в стране автомобильная корпорация, которая входит в двадцатку ведущих мировых производителей тяжелых грузовиков и является лидером на российском рынке грузовых автомобилей. Компания выпускает грузовики, автобусы, электробусы, прицепы, полуприцепы и двигатели.

⭐ Рейтинг: AA- от АКРА (март 2025) и AA от Эксперт РА (сентябрь 2024)

Выпуск: КАМАЗ-БО-П15

Объём: 5 млрд

Начало размещения: 20 июня (сбор заявок до 17 июня)

Срок: 2 года

Купонная доходность: до 17–19% (YTM до 20,75%)

Выплаты: 12 раз в год

Оферта: нет

Амортизация: нет

Для квалов: нет

🚛 Почему Камаз? Не прокатит он инвесторов?

Да уже даже по предложенному купону видно, что прокатил. В прошлый раз ориентир был КС+4%, в итоге дали КС+3,4% — круто. Куда ж теперь грузовичок скатился? Основные акционеры — Ростех (47,1%) и Автоинвест (23,5%). Господдержка господдержкой, но бизнес не вывозит (блин, а классный же каламбур).

📉 Ещё и кредитный рейтинг упал с AA до AA-. Пока от АКРА, но Эксперт РА тоже может снизить в сентябре.

📉 Отчётность — трэш. Выручка 394 млрд ₽ (+6% г/г) — рост есть, но... EBITDA 33,6 млрд (-12% г/г). Чистая прибыль рухнула до 0,73 млрд (-96% г/г) — обвал произошёл из-за взлетевших процентных расходов и снижения продаж грузовиков до 111 тысяч штук (-18% г/г).

📉 Рентабельность снизилась с 10,3% до 8,5%. Коэффициент Чистый долг/EBITDA вырос до 4,8 — понятно теперь, кто будет покупать эти облигации с нерыночными купонами. Покрытие процентов операционной прибылью 1,1. Стоит поискать, кто даст денег в долг под ноль процентов.

👎 В итоге, выпуск для отдельной категории людей, которые хотят защитить себя от доходности. Скорее всего, есть договорённость с крупным инвестором, но нам, скромным инвесторам, такое не подходит. Едем дальше на других тачках.

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