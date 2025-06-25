🌞 Топ-15 самых горячих дивидендов этого лета

🤑 Зелёная кэш-машина и другие

Не мог топ обойтись и без Сбербанка. Вместе с ним замыкают топ погрязший в долгах МТС, а также РосДорБанк и Мосбиржа. Такие разные, но так одинаково любят давать нам денег. У меня в портфеле есть много Сбера, немного Мосбиржи и МТС.

МТС 2024

Последний день для покупки акций: 04.07.2025

Размер дивиденда: 35 ₽

Дивидендная доходность: 15,48%

Мосбиржа 2024

Последний день для покупки акций: 09.07.2025

Размер дивиденда: 26,11 ₽

Дивидендная доходность: 13,89%

РосДорБанк 2024

Последний день для покупки акций: 14.07.2025

Размер дивиденда: 16,4 ₽

Дивидендная доходность: 11,31%

Сбербанк ао/ап 2024

Последний день для покупки акций: 17.07.2025

Размер дивиденда: 34,84 ₽

Дивидендная доходность: ао 11,11%/ап 11,17%

Итого, у меня в портфеле 5 компаний из данного топ-15: Сбер, Икс 5, СНГ-ап, Мосбиржа и МТС. Больше всего, конечно же, получу от Сбера, а также от Икс 5. А кто будет вас обогащать, котлетеры и туземунщики?

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