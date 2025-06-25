🌞 Топ-15 самых горячих дивидендов этого лета

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🏆 Невообразимый топ-3
Кто-то мог предположить в начале года, что топ будет таким? ВТБ удивил всех, конечно, даже сам Костин вряд ли ожидал такого поворота. Иксы после редомициляции были ожидаемы. А вот Светофор вылез в топ довольно неожиданно. Это автошкола, если что. У меня в портфеле только Икс 5.
ВТБ 2024
Последний день для покупки акций: 10.07.2025
Размер дивиденда: 25,58 ₽
Дивидендная доходность: 26,14%
Х5 2024
Последний день для покупки акций: 08.07.2025
Размер дивиденда: 648 ₽
Дивидендная доходность: 19,68%
Светофор-ап 2024
Последний день для покупки акций: 07.07.2025
Размер дивиденда: 4,22 ₽
Дивидендная доходность: 18,23%
🛢️ Нефть рулит
В топе несколько нефтяников, такова их судьба — делать нас богаче. Но не только нефтянка будет радовать. Продавцы бензина и транспортировщики нефти тоже. У меня в портфеле только СНГ-ап.
Сургутнефтегаз-ап 2024
Последний день для покупки акций: 16.07.2025
Размер дивиденда: 8,5 ₽
Дивидендная доходность: 16,61%
Транснефть-ап 2024
Последний день для покупки акций: 29.07.2025
Размер дивиденда: 198,25 ₽
Дивидендная доходность: 15,04%
Башнефть-ап 2024
Последний день для покупки акций: 11.07.2025
Размер дивиденда: 147,31 ₽
Дивидендная доходность: 12,8%
ЕвроТранс 2024
Последний день для покупки акций: 16.07.2025
Размер дивиденда: 14,19 ₽
Дивидендная доходность: 11,43%
⚡️ Заряжаемся энергией
Традиционно щедры генераторы и электрики. Генерируют не только электричество, но и хорошие дивиденды. Только у меня в портфеле ничего из этого нет.
ОГК-2 2024
Последний день для покупки акций: 09.07.2025
Размер дивиденда: 0,059816701 ₽
Дивидендная доходность: 14,34%
ТГК-1 2024
Последний день для покупки акций: 07.07.2025
Размер дивиденда: 0,000828802 ₽
Дивидендная доходность: 11,98%
Ленэнерго-ап 2024
Последний день для покупки акций: 02.07.2025
Размер дивиденда: 25,9523 ₽
Дивидендная доходность: 11,41%
КГК-ап 2024
Последний день для покупки акций: 02.07.2025
Размер дивиденда: 6,289763902 ₽
Дивидендная доходность: 11,35%
🤑 Зелёная кэш-машина и другие
Не мог топ обойтись и без Сбербанка. Вместе с ним замыкают топ погрязший в долгах МТС, а также РосДорБанк и Мосбиржа. Такие разные, но так одинаково любят давать нам денег. У меня в портфеле есть много Сбера, немного Мосбиржи и МТС.
МТС 2024
Последний день для покупки акций: 04.07.2025
Размер дивиденда: 35 ₽
Дивидендная доходность: 15,48%
Мосбиржа 2024
Последний день для покупки акций: 09.07.2025
Размер дивиденда: 26,11 ₽
Дивидендная доходность: 13,89%
РосДорБанк 2024
Последний день для покупки акций: 14.07.2025
Размер дивиденда: 16,4 ₽
Дивидендная доходность: 11,31%
Сбербанк ао/ап 2024
Последний день для покупки акций: 17.07.2025
Размер дивиденда: 34,84 ₽
Дивидендная доходность: ао 11,11%/ап 11,17%
Итого, у меня в портфеле 5 компаний из данного топ-15: Сбер, Икс 5, СНГ-ап, Мосбиржа и МТС. Больше всего, конечно же, получу от Сбера, а также от Икс 5. А кто будет вас обогащать, котлетеры и туземунщики?
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