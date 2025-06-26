💰 Где дивиденды, Газпром нефть? История, доходность, дивидендная политика и перспективы Газпром нефти

📈 Последний отчёт

Сначала за 2024 год. Финансовые показатели компании продемонстрировали рост выручки и EBITDA. Но также видим снижение чистой прибыли и свободного денежного потока. Выручка составила 4,1 трлн рублей, увеличившись на 16,5% год к году.

Скорр. EBITDA достигла 1,4 трлн рублей, рост +5,8% г/г. Чистая прибыль на долю акционеров сократилась на 25,2%, составив 479,5 млрд рублей, а свободный денежный поток уменьшился на 20,5%, до 318,3 млрд рублей.

Операционные показатели показали рост. Добыча углеводородов увеличилась на 5,3%, до 126,9 млн тнэ (тонн нефтяного эквивалента), а переработка выросла на 1,1%, достигнув 42,9 млн тонн.

При этом показатель Чистый долг/EBITDA составил 0,6, что выше уровня 2023 года (0,3). Долговая нагрузка растёт, хотя показатель остаётся низким.

1к2025 грустнее. Чистая прибыль в 1к2025 сократилась на 41,9% г/г, составив 92,6 млрд рублей против 159,5 млрд. Скорр. EBITDA также снизилась — на 23%, до 272 млрд рублей, а выручка уменьшилась на 8,8%, опустившись до 890,9 млрд рублей. Несмотря на падение финансовых показателей, добыча углеводородов выросла на 5,3%, достигнув 32,54 млн тнэ.

Показатель Чистый долг/EBITDA вырос до 0,71, а CAPEX за квартал увеличился на 43%, до 178 млрд рублей. На динамику финансовых показателей оказали влияние ухудшение макроэкономической конъюнктуры, инфляционное давление и рост налоговой нагрузки. Из-за высокой доли продаж нефтепродуктов Газпром нефть находится в более защищённом положении, чем экспортёры преимущественно сырой нефти, но всё равно дела у ГПН в данный момент идут не лучшим образом.