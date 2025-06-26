💰 Где дивиденды, Газпром нефть? История, доходность, дивидендная политика и перспективы Газпром нефти

🔥 Кто богатеет на дивидендных акциях, не пропустите новые обзоры. Подписывайтесь на телеграм-канал, ссылка внизу.
Газпром нефть — российская вертикально-интегрированная нефтяная компания. Занимается разведкой и разработкой месторождений нефти и газа, нефтепереработкой, производством и реализацией нефтепродуктов. Компания была создана в 1995 году под названием Сибнефть, в 2005 году её купил Газпром и в 2006 переименовал.
💸 Дивидендная политика
Целевой размер дивидендов по дивполитике — не менее 50% от Чистой прибыли по МСФО с учётом корректировок. Когда Газпрому нужны деньги, платят и больше. В последнее время дважды в год.
Также там написано, что компания за сбалансированность краткосрочных (получение доходов) и долгосрочных (развитие Общества) интересов акционеров, а ещё что Газпром нефть настроена на повышение инвестиционной привлекательности и капитализации.
💸 История дивидендов
Газпром нефть радует уважаемых дивидендами ежегодно, хотя и встречались неудачные годы, например, 0,34% в 2016 или 2,6% в 2010. Но это скорее исключение из правил. Дивидендная история начинается в 2005 году (13,91 рубля), а в 2023 году выплаты составили солидные 95,1 рубля, правда в 2024 всего 71,45 рубля.
Дивдоходность за последние 10 лет (2015–2024): 5,22%, 0,34%, 9,55%, 7,73%, 6,21%, 7,17%, 9,42%, 17,58%, 11,22%, 10,28%
Средняя доходность за 10 лет: 8,47%
Для сравнения: у ФосАгро 9,44%, у БСПБ 6,71%, у СНГ-ап 11,42%, у Северстали 9,47%, у Лукойла 8,22%, у Татнефти-п 9,81%, у МТС 10,92, у Башнефти-ап 9,1%.
💸 Ближайшие дивиденды
Ближайшие дивиденды уже в июле. Заплатят по 27,21 рубля на акцию, доходность около 5,14%. Чтобы получить дивиденды, акции нужно купить до 7 июля 2025 года включительно. А осенью или зимой есть шанс попасть под раздачу промежуточных дивидендов.
📈 Последний отчёт
Сначала за 2024 год. Финансовые показатели компании продемонстрировали рост выручки и EBITDA. Но также видим снижение чистой прибыли и свободного денежного потока. Выручка составила 4,1 трлн рублей, увеличившись на 16,5% год к году.
Скорр. EBITDA достигла 1,4 трлн рублей, рост +5,8% г/г. Чистая прибыль на долю акционеров сократилась на 25,2%, составив 479,5 млрд рублей, а свободный денежный поток уменьшился на 20,5%, до 318,3 млрд рублей.
Операционные показатели показали рост. Добыча углеводородов увеличилась на 5,3%, до 126,9 млн тнэ (тонн нефтяного эквивалента), а переработка выросла на 1,1%, достигнув 42,9 млн тонн.
При этом показатель Чистый долг/EBITDA составил 0,6, что выше уровня 2023 года (0,3). Долговая нагрузка растёт, хотя показатель остаётся низким.
1к2025 грустнее. Чистая прибыль в 1к2025 сократилась на 41,9% г/г, составив 92,6 млрд рублей против 159,5 млрд. Скорр. EBITDA также снизилась — на 23%, до 272 млрд рублей, а выручка уменьшилась на 8,8%, опустившись до 890,9 млрд рублей. Несмотря на падение финансовых показателей, добыча углеводородов выросла на 5,3%, достигнув 32,54 млн тнэ.
Показатель Чистый долг/EBITDA вырос до 0,71, а CAPEX за квартал увеличился на 43%, до 178 млрд рублей. На динамику финансовых показателей оказали влияние ухудшение макроэкономической конъюнктуры, инфляционное давление и рост налоговой нагрузки. Из-за высокой доли продаж нефтепродуктов Газпром нефть находится в более защищённом положении, чем экспортёры преимущественно сырой нефти, но всё равно дела у ГПН в данный момент идут не лучшим образом.
🛍 Такое мы берём?
Я беру, у меня в портфеле акций для ГПН выделена доля в 5%. Прямо сейчас Газпром нефть не выглядит как что-то фантастическое, только в долгосрок. Зато подешевле.
🔥 Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции и облигации, финансы и недвижимость.
Начать дискуссию