🤑 Топ-6 лучших дивидендных акций от Сбера. Свежий, сокращенный

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❌ Минус Лукойл и Татнефть, ✅ плюс Headhunter
В предыдущей итерации аналитики из SberCIB добавили МТС, а теперь решили убрать Лукойл и Татнефть. Да как они посмели посметь сделать такое?
Они решили, что из-за крепкого рубля и слабой конъюнктуры рынка нефти следующие дивидендные выплаты Лукойла и Татнефти окажутся значительно ниже. Возможно, они правы, но я против!
Но зато в топе снова появился Headhunter. Аналитики обновили модель и теперь ждут от охотников за головами двузначной дивдоходности в ближайшие пять лет. А ещё они прогнозируют улучшение рентабельности и ускорение роста выручки компании в 2026 году.
🤗 Итак, свежий список лучших дивидендных акций на ближайшее время:
X5
Ожидаемая доходность: 30,4%
Летний дивиденд уже одобрен (18,5% — 648 руб.), значит в Сбере считают, что ещё будут промежуточные, суммарно более 30% — около 1 000 руб. У меня в портфеле есть.
МТС
Дивдоходность: 15%
У МТС дивиденды расписаны на несколько лет вперёд, если ничего экстраординарного не произойдёт, так что спасибо экспертам за экспертизу. У меня в портфеле немного имеется.
Headhunter
Ожидаемая доходность: 14,8%
В прошлом году после редомициляции компания выплатила спецдивиденд в размере 907 рублей на акцию, но позднее СД рекомендовал не выплачивать финальные дивиденды по итогам 2024 года. В Хэдхантере сообщали, что видят возможность для промежуточных выплат по итогам первого полугодия 2025 года в третьем квартале 2025 года, вдруг они всё же будут. Ну и далее ожидается двузначная дивдоходность. У меня в портфеле нет.
Банк Санкт-Петербург-ао
Ожидаемая доходность: 15,1%
БСПб продолжает работать очень эффективно, он показал лучшую доходность среди всех банков за 2024 год. Майский дивиденд уже выплачен — 29,72 руб. (7,22%). Промежуточный ждут чуть ниже. У меня в портфеле нет.
Транснефть
Дивдоходность: 14,1%.
Отрицательный Чистый долг внушает оптимизм, как и повышение тарифов на прокачку. Более 14% — и по мнению аналитиков Сбера лучше, чем будет у нефтяников. У меня в портфеле нет этих акций.
Сбер
Дивдоходность: 11%
Аналитики Сбера включили свой банк в топ, но не из скромности, а согласно консенсус-прогнозу СПбМТСБ. Ну и правильно, это же зелёная кэш-машина. У меня в портфеле тоже есть в топ-5. Дивиденды уже утверждены.
Итого, у меня в портфеле есть 3 из 6 представленных в топе акций. Транснефти, Хэдхантера и БСПб нет. Жаль, что Сбер сократил список, быть может, когда-нибудь и увеличит. Ну а что по вашим портфелям, котлетеры и туземунщики, что совпало, что нет?
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