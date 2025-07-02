🤑 Топ-6 лучших дивидендных акций от Сбера. Свежий, сокращенный

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❌ Минус Лукойл и Татнефть, ✅ плюс Headhunter

В предыдущей итерации аналитики из SberCIB добавили МТС, а теперь решили убрать Лукойл и Татнефть. Да как они посмели посметь сделать такое? Они решили, что из-за крепкого рубля и слабой конъюнктуры рынка нефти следующие дивидендные выплаты Лукойла и Татнефти окажутся значительно ниже. Возможно, они правы, но я против! Но зато в топе снова появился Headhunter. Аналитики обновили модель и теперь ждут от охотников за головами двузначной дивдоходности в ближайшие пять лет. А ещё они прогнозируют улучшение рентабельности и ускорение роста выручки компании в 2026 году. 🤗 Итак, свежий список лучших дивидендных акций на ближайшее время:

X5

Ожидаемая доходность: 30,4% Летний дивиденд уже одобрен (18,5% — 648 руб.), значит в Сбере считают, что ещё будут промежуточные, суммарно более 30% — около 1 000 руб. У меня в портфеле есть.

МТС

Дивдоходность: 15% У МТС дивиденды расписаны на несколько лет вперёд, если ничего экстраординарного не произойдёт, так что спасибо экспертам за экспертизу. У меня в портфеле немного имеется.

Headhunter

Ожидаемая доходность: 14,8% В прошлом году после редомициляции компания выплатила спецдивиденд в размере 907 рублей на акцию, но позднее СД рекомендовал не выплачивать финальные дивиденды по итогам 2024 года. В Хэдхантере сообщали, что видят возможность для промежуточных выплат по итогам первого полугодия 2025 года в третьем квартале 2025 года, вдруг они всё же будут. Ну и далее ожидается двузначная дивдоходность. У меня в портфеле нет.

Банк Санкт-Петербург-ао

Ожидаемая доходность: 15,1% БСПб продолжает работать очень эффективно, он показал лучшую доходность среди всех банков за 2024 год. Майский дивиденд уже выплачен — 29,72 руб. (7,22%). Промежуточный ждут чуть ниже. У меня в портфеле нет.

Транснефть

Дивдоходность: 14,1%. Отрицательный Чистый долг внушает оптимизм, как и повышение тарифов на прокачку. Более 14% — и по мнению аналитиков Сбера лучше, чем будет у нефтяников. У меня в портфеле нет этих акций.

Сбер