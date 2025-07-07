🚀 Как 3,7 млн инвесторов в июне инвестировали. Вместо акций покупали и продолжают покупать облигации

Июнь получился хорошим, особенно для любителей облигаций. А акции особо и не покупали. Двери биржи открылись перед 3,7 миллионами инвесторов. Они прекрасно почилили на развороте ДКП.

Мосбиржа поделилась итогами июня 2025 года, а также пересчитала своих клиентов и рассказала, что они покупали активнее всего. Смотрим объёмы торгов акциями и облигациями, народный портфель июня и другие интересные данные.

🩸 Свежая кровь

Число физлиц, имеющих счета на Мосбирже, за июнь увеличилось на 262 тысячи и достигло 37,2 млн, ими открыто более 69,8 млн счетов. В июне было 3,7 млн активных инвесторов (3,6 млн в мае), из них 326 тыс. квалы. Дивидендный сезон и разворот ДКП оказали позитивное влияние на инвесторов, так что они решили оттянуться по полной программе.

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Инфографика: Альфа-Инвестиции

Доля физлиц в объёме торгов акциями и паями биржевых фондов составила 67%, в объёме торгов облигациями — 28%. Доли снизились, юрики проснулись.

🛍 Общий объём

Общий объём торгов в июне составил 125,9 трлн рублей (115,1 трлн в мае). В июне тоже были праздничные дни, но меньше, чем в мае.

Данные: https://www.moex.com/a1718

Физлица по итогам месяца инвестировали в акции и облигации 197,5 млрд рублей. Из них в акции вложено 5,1 млрд рублей; в облигации — 157,2 млрд рублей; в паи фондов – 35,2 млрд рублей. Подавляющее большинство денег ушло в облигации, акции же физлица покупать ещё не готовы. А юрлица и подавно. Все котлетят ОФЗ.

Инфографика: Альфа-Инвестиции

🛍 Акции и фонды

Объём торгов акциями, депозитарными расписками и паями составил 2,6 трлн рублей (2,4 трлн рублей в мае). Мало.

💼 Народный портфель: акции Сбербанка (ао 31,1% и ап 7,1%), Лукойла (13,6%), Газпрома (12,7%), Т (6,7%), X5 (6,2%), ВТБ (6%), Роснефти (5,7%), Яндекса (5,5%) и Сургутнефтегаза-п (5,4%). ВТБ с 10 места поднялся на 7 благодаря рекордным дивидендам.

Инфографика: Альфа-Инвестиции

💼 Народный портфель Индекса IPO: SVCB, UGLD, OZPH, EUTR, ASTR, LEAS, SOFL, IVAT, MBNK и VSEH.

💼 Народный портфель фондов: LQDT (39,4%), SBMM (20,9%), AKMM (17,4%), BCSD (2,3%) и AMNR (2%). Большинство денег в фондах денежного рынка.

🛍 Облигации

Объём торгов облигациями составил 3,2 трлн рублей (1,9 трлн рублей в мае).

Общий объём размещений и обратного выкупа облигаций составил 1,8 трлн рублей, включая объём размещений однодневных облигаций на 340,4 млрд.

Размещений было достаточно, но мне были интересны далеко не все. Я поучаствовал в этих: УЛК 1Р1, Делимобиль 1Р6, Позитив 1Р3, ВУШ 1Р4. Ну я больше длинные ОФЗ покупал.

🛍 Другие рынки

Срочный рынок — 10,2 трлн рублей

Валютный рынок — Мосбиржа больше не предоставляет данные

Денежный рынок — 98,1 трлн рублей

Драгметаллы — Мосбиржа больше не предоставляет данные

🤔 Что в итоге?

Июнь получился неоднозначным. Вообще, месяц прошёл для индекса примерно в ноль, но дивидендный сезон подправил ситуацию. А так, почти три месяца колупаемся на месте. Если по РТС, то четыре месяца.

Если смотреть на RTS, то за 12 месяцев он в минусе на -12,07%. IMOEX показывает -0,48% за год. Спасибо крепкому рублю. IMOEX закрыл месяц на 2847, а RTS на 1142. Ждём ракету (или торпеду), но видим, что деньги идут в бонды, там ситуация уже позитивная из-за ДКП.

Красный — индекс RTS, синий — индекс Мосбиржи:

Зато в июне дивидендный сезон начался всерьёз, а в июле разгоняется. Но всё равно народ сидит в облигациях, там ситуация понятнее. Время акций придёт, но не сегодня. Продолжаем следить за новостями и не забываем, что они могут дать импульс рынку как вверх, так и вниз. Вы как, тоже больше в облигациях или в акциях?

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