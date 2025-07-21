🔥 Топ-10 ОФЗ для пассивного дохода по популярности у инвесторов
Я активно инвестирую в облигации, дивидендные акции и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Облигаций в моём портфеле уже на 2,5+ млн рублей, и к выбору выпусков я подхожу ответственно. Покупаю как на размещениях, так и на вторичном рынке.
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Топ ОФЗ у пользователей Snowball income
Выпусков ОФЗ довольно много, так что они более-менее равномерно распределяются в портфелях пользователей Snowball income, но всё же есть явный фаворит. 💼 — есть у меня в портфеле.
💎 №10. ОФЗ 26246
Держат в портфеле: 4,63%
ISIN: SU26246RMFS7
Стоимость: 89,3%
Погашение: 12.03.2036
Выплаты: 2 раза в год
Купон: 12%
Доходность: 14,44%
Текущая купонная доходность: 13,44%
💎 №9. ОФЗ 26241
Держат в портфеле: 5,66%
ISIN: SU26241RMFS8
Стоимость: 81,3%
Погашение: 17.11.2032
Выплаты: 2 раза в год
Купон: 9,5%
Доходность: 14,07%
Текущая купонная доходность: 11,69%
💎 №8. ОФЗ 26230 💼
Держат в портфеле: 6,17%
ISIN: SU26230RMFS1
Стоимость: 64,37%
Погашение: 16.03.2039
Выплаты: 2 раза в год
Купон: 7,7%
Доходность: 13,92%
Текущая купонная доходность: 11,96%
💎 №7. ОФЗ 26244
Держат в портфеле: 6,67%
ISIN: SU26244RMFS2
Стоимость: 87,75%
Погашение: 15.03.2034
Выплаты: 2 раза в год
Купон: 11,25%
Доходность: 14,17%
Текущая купонная доходность: 12,82%
💎 №6. ОФЗ 26233
Держат в портфеле: 6,98%
ISIN: SU26233RMFS5
Стоимость: 59,33%
Погашение: 18.07.2035
Выплаты: 2 раза в год
Купон: 6,1%
Доходность: 14,15%
Текущая купонная доходность: 10,28%
💎 №5. ОФЗ 26247
Держат в портфеле: 7,08%
ISIN: SU26247RMFS5
Стоимость: 89,74%
Погашение: 11.05.2039
Выплаты: 2 раза в год
Купон: 12,25%
Доходность: 14,42%
Текущая купонная доходность: 13,65%
💎 №4. ОФЗ 26240
Держат в портфеле: 7,48%
ISIN: SU26240RMFS0
Стоимость: 63,3%
Погашение: 30.07.2036
Выплаты: 2 раза в год
Купон: 7,0%
Доходность: 13,94%
Текущая купонная доходность: 11,06%
💎 №3. ОФЗ 26243 💼
Держат в портфеле: 7,72%
ISIN: SU26243RMFS4
Стоимость: 75,93%
Погашение: 19.05.2038
Выплаты: 2 раза в год
Купон: 9,8%
Доходность: 14,34%
Текущая купонная доходность: 12,91%
💎 №2. ОФЗ 26248
Держат в портфеле: 9,52%
ISIN: SU26248RMFS3
Стоимость: 89,6%
Погашение: 16.05.2040
Выплаты: 2 раза в год
Купон: 12,25%
Доходность: 14,41%
Текущая купонная доходность: 13,67%
💎 №1. ОФЗ 26238
Держат в портфеле: 13,54%
ISIN: SU26238RMFS4
Стоимость: 58,8%
Погашение: 15.05.2041
Выплаты: 2 раза в год
Купон: 7,1%
Доходность: 13,9%
Текущая купонная доходность: 12,07%
Легко заметить, что в топ-10 все выпуски длинные. Инвесторы отрабатывают идею переоценки длинных ОФЗ на снижении ключевой ставки, тут можно заработать порядка 30% за год (расчёт БКС), а то и больше. Но можно и меньше — никто не знает, как ЦБ будет выставлять ключ.
Самый популярный выпуск у пользователей Снежка — ОФЗ 26238, он один из самых дешёвых из-за низкого купона, такие облигации наиболее склонны к переоценке. У меня на этот случай ОФЗ 26230 (на 8 месте), а также у меня ОФЗ 26243 (на 3 месте) — золотая середина между купоном и ценой. Кстати, 26243 у меня уже 1000 штук, так что дальше буду покупать 26230.
В топе нет флоатеров и инфляционок, а короткий лишь на 11 месте (это выпуск 26207), ведь есть фонды денежного рынка.
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
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