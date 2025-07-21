🔥 Топ-10 ОФЗ для пассивного дохода по популярности у инвесторов

Инвесторы плотно сидят в длинных государственных облигациях, а в сервисе учёта инвестиций Snowball income можно не только инвестиции учитывать, но ещё и подглядывать за другими портфелями и популярными бумагами. Смотрим, какие ОФЗ самые популярные у пользователей Снежка.

Я активно инвестирую в облигации, дивидендные акции и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Облигаций в моём портфеле уже на 2,5+ млн рублей, и к выбору выпусков я подхожу ответственно. Покупаю как на размещениях, так и на вторичном рынке.

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Топ ОФЗ у пользователей Snowball income

Выпусков ОФЗ довольно много, так что они более-менее равномерно распределяются в портфелях пользователей Snowball income, но всё же есть явный фаворит. 💼 — есть у меня в портфеле.

💎 №10. ОФЗ 26246

Держат в портфеле: 4,63%

ISIN: SU26246RMFS7

Стоимость: 89,3%

Погашение: 12.03.2036

Выплаты: 2 раза в год

Купон: 12%

Доходность: 14,44%

Текущая купонная доходность: 13,44%

💎 №9. ОФЗ 26241

Держат в портфеле: 5,66%

ISIN: SU26241RMFS8

Стоимость: 81,3%

Погашение: 17.11.2032

Выплаты: 2 раза в год

Купон: 9,5%

Доходность: 14,07%

Текущая купонная доходность: 11,69%

💎 №8. ОФЗ 26230 💼

Держат в портфеле: 6,17%

ISIN: SU26230RMFS1

Стоимость: 64,37%

Погашение: 16.03.2039

Выплаты: 2 раза в год

Купон: 7,7%

Доходность: 13,92%

Текущая купонная доходность: 11,96%

💎 №7. ОФЗ 26244

Держат в портфеле: 6,67%

ISIN: SU26244RMFS2

Стоимость: 87,75%

Погашение: 15.03.2034

Выплаты: 2 раза в год

Купон: 11,25%

Доходность: 14,17%

Текущая купонная доходность: 12,82%

💎 №6. ОФЗ 26233

Держат в портфеле: 6,98%

ISIN: SU26233RMFS5

Стоимость: 59,33%

Погашение: 18.07.2035

Выплаты: 2 раза в год

Купон: 6,1%

Доходность: 14,15%

Текущая купонная доходность: 10,28%

💎 №5. ОФЗ 26247

Держат в портфеле: 7,08%

ISIN: SU26247RMFS5

Стоимость: 89,74%

Погашение: 11.05.2039

Выплаты: 2 раза в год

Купон: 12,25%

Доходность: 14,42%

Текущая купонная доходность: 13,65%

💎 №4. ОФЗ 26240

Держат в портфеле: 7,48%

ISIN: SU26240RMFS0

Стоимость: 63,3%

Погашение: 30.07.2036

Выплаты: 2 раза в год

Купон: 7,0%

Доходность: 13,94%

Текущая купонная доходность: 11,06%

💎 №3. ОФЗ 26243 💼

Держат в портфеле: 7,72%

ISIN: SU26243RMFS4

Стоимость: 75,93%

Погашение: 19.05.2038

Выплаты: 2 раза в год

Купон: 9,8%

Доходность: 14,34%

Текущая купонная доходность: 12,91%

💎 №2. ОФЗ 26248

Держат в портфеле: 9,52%

ISIN: SU26248RMFS3

Стоимость: 89,6%

Погашение: 16.05.2040

Выплаты: 2 раза в год

Купон: 12,25%

Доходность: 14,41%

Текущая купонная доходность: 13,67%

💎 №1. ОФЗ 26238

Держат в портфеле: 13,54%

ISIN: SU26238RMFS4

Стоимость: 58,8%

Погашение: 15.05.2041

Выплаты: 2 раза в год

Купон: 7,1%

Доходность: 13,9%

Текущая купонная доходность: 12,07%

Легко заметить, что в топ-10 все выпуски длинные. Инвесторы отрабатывают идею переоценки длинных ОФЗ на снижении ключевой ставки, тут можно заработать порядка 30% за год (расчёт БКС), а то и больше. Но можно и меньше — никто не знает, как ЦБ будет выставлять ключ.

Самый популярный выпуск у пользователей Снежка — ОФЗ 26238, он один из самых дешёвых из-за низкого купона, такие облигации наиболее склонны к переоценке. У меня на этот случай ОФЗ 26230 (на 8 месте), а также у меня ОФЗ 26243 (на 3 месте) — золотая середина между купоном и ценой. Кстати, 26243 у меня уже 1000 штук, так что дальше буду покупать 26230.

В топе нет флоатеров и инфляционок, а короткий лишь на 11 месте (это выпуск 26207), ведь есть фонды денежного рынка.

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