🗝 «Стало больше уверенности в устойчивости дезинфляционных процессов» — ЦБ будет гнуть свою линию и снижать ключевую ставку
Я активно инвестирую в облигации, дивидендные акции депозиты и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Мой портфель более 7,4 млн рублей.
🔥 Чтобы не пропустить новые классные посты про инвестиции и пассивный доход, обзоры свежих дивиденднгых акций облигаций, скорее подписывайтесь на телеграм-канал. Только крутой авторский контент. Ссылка внизу.
💬 Что говорят?
«Рост цен по-прежнему сильно различается по группам товаров и услуг, но все же у нас стало больше уверенности в устойчивости дезинфляционных процессов», — сказала Набиуллина на прошлом заседании.
«ЦБ будет рассматривать снижение ключевой ставки на 1% и более, при этом не исключая и паузу», — высказался зампред ЦБ Алексей Заботкин. То есть, снижение будет точно, но это не точно.
«Данные по инфляционным трендам и деловым настроениям идут ниже ожиданий, готовя почву для еще одного шага снижения ключевой ставки», — считает главный экономист Т-Банка Софья Донец. Правда ожидания высокие и тарифы ЖКХ выросли.
Риторика идёт более смелая, чем до прошлого заседания. Кто-то говорит даже про 17%, хотя большинство ожидает 18% или 19%. Рынок долгов спит и видит 18% и ниже. Аксаков вообще ждёт 15% к концу года.
🧮 Консенсус-прогноз
Консенсус-прогноз у аналитиков и прочих экспертов — 18%. Единицы ждут 20%, некоторые ждут 17%, также вероятно значение 19%.
Но консенсус-прогноз подкрепляется движениями RGBI и корпоративными купонами. RGBI подрос так, будто ждёт 16–17%.
🚨 Каким будет сигнал?
Большинство аналитиков сходятся во мнении, что сигнал и дальше будет смягчаться. Но риторика всё равно будет осторожной. Возможно, ЦБ, видя чрезмерный оптимизм, специально добавит жёсткости и сообщит, что на следующем заседании ставку может и вернуть обратно.
🤔 Инфляция и ожидания
Но инфляционные ожидания населения снизились. В июне–июле показатель упал с 13,4% до 13%. Ну никто не верит в то, что рубль будет дорогим. А официальная годовая инфляция опустилась ниже 10%.
✂️ Банки режут ставки
Весь июнь и июль банки активно ухудшали условия по вкладам. Средняя ставка в топ-10 банках уже ниже 18%, а на длинные сроки можно и 12% найти.
По данным РБК: на 3 месяца — 17,55%; на 6 месяцев — 16,78%; на 12 месяцев — 15,69%.
🏔 Пик пройден, а что с рублём?
Тут всё не просто сложно, а пипец как сложно. Я бы отметил два пункта, а далее приглашаю экспертов в комментарии. Во-первых, ЦБ про курс не особо что-то прогнозирует. То ли не знает, то ли верит, что это его рук дело. Во-вторых, очень высокий спрос на ОФЗ и прочие облигации в рублях.
То есть, юрлица предпочитают пока что вложения в рублях, но тут стоит помнить про переоценку облигаций (дополнительная доходность). Потенциал ещё есть. Что будет с курсом рубля? Знаю только лишь то, что все ждут ослабления, а его до сих пор нет.
📈 Что будет с акциями и облигациями?
Если будет 17%, точно подрастут. Если 19%, то увидим откат. Помним, что в акциях сейчас более важным фактором является геополитика. В облигациях уже ключ на 18. В зависимости от сигнала и риторики коррекция может быть сильнее или слабее.
📉 Что будет с кредитами и депозитами?
Ставки по депозитам снижаются, по кредитам тоже, но там ставки заградительные и так. Если тренд будет видеться устойчивым, банки будут активнее снижать ставки по кредитам, а по депозитам и так уже снижают.
Важно помнить о том, что ЦБ стремится побороть инфляцию (те самые 4%), и пока что действует последовательно. Но он не всесильный. Ждём пятницу, а дальше посмотрим.
👍 Поддержите пост лайком — это лучшая поддержка и мотивация!
Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции и облигации, финансы и недвижимость.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию