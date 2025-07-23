🥂 20,25% на винишке. Свежие облигации Абрау-Дюрсо 2Р01 на размещении. Накатим?

Нет ничего лучше летним жарким вечером, чем глоток освежающей прохлады. Хотя нет, есть. Это облигации с фиксированным купоном от виноделов. И раз пошла такая пьянка, посмотрим новый выпуск Абрау-Дюрсо.

Я активно инвестирую в облигации, дивидендные акции и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Облигаций в моём портфеле уже на 2,5+ млн рублей, и к выбору выпусков я подхожу ответственно. Покупаю как на размещениях, так и на вторичном рынке.

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📖 Об эмитенте

🥂 Абрау-Дюрсо — российский винный дом, основанный в 1870 году по указу императора Александра II на берегу озера Абрау в окрестностях Новороссийска. Является ведущим производителем игристого вина в России. В состав Группы входят винзавод Лоза, Винодельня Юбилейная и Винодельня Ведерниковъ.

⭐ Рейтинг: A+ от АКРА и Эксперт РА (август 2024).

🍾 Финансовые показатели Абрау-Дюрсо. Не накатить ли от радости?

Накатить можно, но нужно знать меру. Абрау-Дюрсо выпускает игристые вина, произведённые по классической технологии и методом Charmat, тихие вина (жаль, что не громкое пивко), сидр, крепкие алкогольные напитки, энергетические и безалкогольные газированные напитки, а также артезианскую воду.

✅ Посмотрим на консолидированную МСФО на 2024 год. Дела у компании идут в виноградную гору. Выручка выросла до 19,7 млрд рублей (+39,8% г/г). Чистая прибыль выросла до 1,9 млрд (+49% г/г). Операционная прибыль увеличилась более, чем в 2 раза, — до 3,5 млрд. EBITDA выросла до 4,3 млрд (+50% г/г) — это рекорд компании, никогда столько не было. 🍾 Да это же настоящая игристая ракета!

✅ Народ активно потребляет продукцию. Продажи составили 66,9 млн бутылок (+17,9% г/г). Из них более 57,8 млн бутылок алкогольной продукции (+20,0% г/г), остальное безалкогольная.

🛑 Но и расходы выросли. Операционные расходы выросли до 16,2 млрд (+30,6% г/г). Виноматериалы дорожают. Административные и коммерческие расходы тоже выросли. Доходы в сегментах виноматериалов продолжают демонстрировать отрицательную динамику (-84,4%).

🛑 Как высокие ставки работают против вина? Чистые финансовые расходы значительно возросли — с 4 млн в 2023 до 965 млн в 2024. Всё из-за увеличившихся расходов на обслуживание долга, составившего на конец отчетного периода 10,9 млрд рублей. Чистый долг 8,65 млрд.

✅ Что с долговой нагрузкой? Порядок, если кратко. Показатель Чистый долг/EBITDA снизился с 3,2 до 1,9. Показатель покрытия процентных платежей операционной прибылью находится на уровне 2,3.

⚙️ Параметры выпуска

Выпуск: Абрау-Дюрсо 2Р01

Объём: 500 млн ₽

Начало размещения: 28 июля (сбор заявок до 23 июля)

Срок: ⚠️ 1,5 года

Купонная доходность: до 20% (YTM до 21,9%)

Выплаты: 12 раз в год

Оферта: нет

Амортизация: нет

Для квалов: нет

Если бы не срок, можно было бы сказать, что классика. Но эмитент побоялся, что купон в голову ударит. Придётся чем-то более крепким догоняться.

🤓 В итоге

Короткий выпуск, небольшой объём. Что бы это значило? Полагаю, что снова увидим унижение финального купона. Ну а что поделать? Пьянящий эмитент, хорошие финансы, рыночная конъюнктура соответствует. Купон укатают? Ну а куда деваться, ДКП такая.

💬 Как вам этот выпуск? Будете покупать? Делитесь мнениями в комментариях!

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