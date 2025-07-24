💼 Мой портфель акций на 24 июля 2025. Пассивный доход растёт. Какие акции я купил?

Дивидендный сезон закончился, жду остатки дивидендов на счёт и продолжаю покупать акции в портфель. Посмотрел, как идут успехи с приведением его к целевым значениям. Размер портфеля составляет 2,679 млн рублей.

Акции занимают 36,3% от всего портфеля (актуальный отчёт был 1 июня). Если взять только биржевой (без депозитов), это 43,3%. Целевая доля акций в биржевом портфеле 40%, реальная продолжает оставаться выше.

🛍 Изменения в портфеле акций в июле такие:

Газпром нефть — 20 акций

Лукойл — 3 акции

X5 — 5 акций

Магнит — 2 акции

Сбер — 150 акций

Потратил на акции около 95 тысяч рублей. Про все покупки первой половины июля писал в отдельном посте. Позже купил Сбер сразу же после гэпа.

На этот раз я припозднился с постом про портфель акций. Всё почему? Потому что у инвесторов память плохая;) Но ничего, исправился.

По плану у меня была покупка трёх акций: Сбер, X5 и Газпром нефть. Их и купил, а также попали под горячую руку Магнит и Лукойл. Люблю красное. Сбер сразу же начал закрывать гэп, другого от этой зелёной кэш машины и не ждали.

Падение сменилось ростом, так что активно всё выросло. Ждём снижение ключа и твиты Трампа. По итогу в зелёной зоне 4 акции, а в красной лишь Роснефть. Остальные жёлтые.

🟢 выше целевой доли

🟡 ниже целевой доли, дельта < 0,5%

🔴 ниже целевой доли, дельта > 0,5%

Главные кандидаты на покупку в конце июля: Роснефть, а также ГПН, Татнефть и Т. Давно последних не покупал как раз. Роснефти нужно будет купить много, благо цена стала низкой. В любом случае, каждая новая акция — это потенциальное увеличение пассивного дохода, в том числе с дивидендов, в будущем, так что продолжаем. 🤑 Прогноз по всему портфелю уже более 73 000 в месяц.

🗺 Стратегия

У меня есть стратегия и целевое распределение. Если коротко, то вот так:

40% биржевого портфеля в акциях

Лукойл, Яндекс, Совкомбанк, Роснефть и Сбер — по 10% портфеля акций (по 4% от биржевого портфеля).

Татнефть, Северсталь, Магнит, Газпром нефть и Новатэк — по 5% портфеля акций (по 2% от биржевого портфеля).

ФосАгро, НЛМК, Икс 5, Т-Банк, Интер РАО — по 3% портфеля акций (по 1,2% от биржевого портфеля).

Остальные акции суммарно на 10% портфеля акций (4% от биржевого портфеля).

Остальные 60% биржевого портфеля

Рублёвые облигации — 40% в биржевом портфеле

Валютные облигации — 10% в биржевом портфеле

Бумажная недвижимость — 10% в биржевом портфеле

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