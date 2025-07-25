💵 Сделал фотку как во «Всех тяжких». Пока все инвестировали в фантики на Мосбирже, покупал 10 лет только доллары — что из этого вышло?
Это вымышленная история на основе бэктеста. Все совпадения случайны, а пополнения портфеля вымышлены. Доллары настоящие, курс биржевой, в обменниках дороже.
Я активно инвестирую в облигации, дивидендные акции депозиты и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Мой портфель более 7,4 млн рублей.
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10 лет назад Бакс Гринёв в очередной раз осознал, что инфляция и девальвация убивают его накопления, и стал покупать доллары. Каждый месяц, методично и без пропусков он менял 100 000 рублей на американскую валюту. Каждый раз, встречая своих знакомых Сберослава Лукошкина и Металлорда Длиннохаерова, он отпускал шуточки по поводу фантиков на Мосбирже, а дома спал в обнимку с сейфом, в котором лежали баксы.
Бэктест на сервисе учёта инвестиций Snowball income позволил воссоздать его путь, и теперь мы с вами можем оценить результаты.
Пополнения составили фантастические 12 млн рублей — именно столько и получится у каждого, кто 10 лет подряд будет пополнять портфель на 100 000 в месяц.
🚀 На 54% отстал от рынка
Индекс MCFTRR (это как IMOEX, но учитывающий реинвестирование всех полученных дивидендов) обогнал валютного героя на 54,23%.
Большую часть времени валютный портфель отставал от индекса MCFTRR. Сначала это было не так сильно заметно, но на длинной дистанции отставание становилось колоссальным. Лишь в чёрные экономические времена, когда рубль резко девальвировался, а рынок рушился, долларовая кубышка его догоняла, например, в марте 2020 года или в декабре 2024. А в марте 2022 года доллар временно обгонял индекс на 60% (16 млн против 10 млн), но потом всё быстро вернулось на круги своя.
Звёздный час долларового портфеля был за десятилетие три раза, но каждый раз довольно краткосрочно.
В итоге баксовая кубышка через 10 лет доросла до 13,5 млн, прибыль составила 1,5 млн или 12,5%. За это же время портфель индекса MCFTRR прибавил 66,8% или 8 млн. То есть, отставание портфеля от индекса 54%! Зато Бакс Гринёв сделал фотку как в своём любимом меме из сериала «Во все тяжкие».
Доллар показал себя очень надёжным активом, который отлично защищает от доходности. И лишь в периоды жёсткой турбулентности его нужно быстро скидывать, иначе потом ЦБ снова искусственно прикрутит курс.
🥴 Результатом по итогу Бакс Гринёв остался недоволен. Но если взять не только 10, но и 5, и 15 лет?
🎯 5 лет
Долларовый портфель прибавил 30 000 рублей, MCFTRR прибавил почти 1,2 млн. Индекс (+19,8%) обошёл бакс (+0,5%) на 19,3%.
🎯 15 лет
Долларовый портфель прибавил 9,6 млн рублей, MCFTRR прибавил почти 25 млн. Индекс (+138%) обошёл бакс (+53%) на 85%.
Конечно, сейчас рынок не в лучшей форме, но доллары нужно держать только под продажу в кризис или для поездок за границу.
🤔 Какой вывод сделал Бакс Гринёв?
Вывод он сделал такой, что грязная зелёная бумажка — точно такой же фантик, как и все эти акции, облигации и тем более пифы. А покупать акции всё равно не станет.
Расстроен ли Бакс результатами? Ни в коем случае, ведь в этом деле главное верить, считать всех вокруг психопатами и продолжать на одни фантики покупать другие фантики.
💬 Вы как считаете, сможет в будущем долларовая кубышка Бакса Гринёва показывать результат лучше рынка?
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии1
А история жизненного пути Аргентум Серебровича будет?