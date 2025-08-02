💚 Где дивиденды, Сбер? Стоит ли покупать акции Сбера под пассивный доход? Дивидендная политика, показатели, перспективы
Я активно инвестирую в дивидендные акции, облигации и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Акций в моём портфеле уже на 2,6+ млн рублей, и к выбору я подхожу ответственно. В основном дивидендные.
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Сегодняшний герой присутствует у меня в портфеле и занимает в нём одну из самых больших долей. Я в этом не одинок. Акции Сбербанка являются самыми популярными акциями на бирже (их доля в народном портфеле Мосбиржи 38%). Кроме того, у Сбера самая большая капитализация.
Сбер — российский финансовый конгломерат, самый большой универсальный банк России и Восточной Европы. Является системно значимым банком и зелёной кэш машиной. Активно развивает нефинансовый сектор, приобретает стартапы и адаптирует под свою экосистему.
💸 Дивидендная политика
Целевой уровень дивидендов у Сбера — 50% чистой прибыли по МСФО. Платят раз в год, но Греф обещал подумать об увеличении частотности. Дивидендная доходность — одна из самых высоких в секторе.
💸 История дивидендов
Сбербанк радует дивидендами с 2002 года, за эти годы лишь в 2022 году не было дивидендов. Рост дивидендов радует. Например, в 2015 году выплата была всего 45 копеек, а в 2025 году дивиденд составил 34,84 рубля. Тренд с тех пор (с 2015 года) восходящий.
По префам и обычке дивиденды платятся одинаковые, но префы немного дешевле.
Дивдоходность за последние 10 лет (2016–2025):
ао: 1,41%, 4%, 5,6%, 6,43%, 8,23%, 5,84%, 0%, 10,49%, 10,52%, 10,65%
ап: 2,01%, 4,91%, 6,27%, 7,27%, 8,5%, 6,25%, 0%, 10,59%, 10,51%, 10,75%
Средняя доходность за 10 лет:
ао: 6,32%
ап: 6,7%
Как видим, акции Сбера идеально подходят для получения пассивного дохода: дивиденды регулярные, тренд положительный. Чтобы получать до налогов 1,2 млн в год (в среднем 100 тысяч в месяц), нужно иметь примерно 34,2 тысячи акций (примерно 10,5 млн рублей).
💸 Ближайшие дивиденды
Ближайшие дивиденды теперь уже через год, вероятно, что в июле, хотя могут быть в другом месяце. По оценкам аналитиков Альфы показатель дивиденд может прибавить около 5% к уровню 2024 года и составить 36,6 рубля на акцию.
А в рамках стратегии 2026 Сбер отмечал, что ROE будет выше 22%, а чистая процентная маржа может превышать 5,5%. Таким образом, дивиденды за 2025 год могут составить до 40 рублей на акцию.
📈 Последний отчёт
Предлагаю посмотреть финансовые результаты по МСФО за 6 месяцев 2025.
✅ Чистые процентные доходы выросли до 1674,2 млрд рублей (+18,5% г/г). Чистые комиссионные доходы выросли до 398,2 млрд (+1,2% г/г). Операционный доход до резервов вырос на 20,3% г/г во 2 квартале 2025 до 1029,4 млрд. Операционный доход увеличился на 20,8% г/г до 2 002,3 млрд руб.
✅ В первом полугодии 2025 года чистая прибыль Сбера выросла до 859 млрд (+5,3% г/г). Рентабельность капитала составила 23,7%. Прибыль на акцию (ESP) 38,6 рубля (+5% г/г). Напомню, что на дивиденды идёт 50% чистой прибыли по МСФО.
✅ Совокупный кредитный портфель увеличился на 2,1% до 46,1 трлн рублей. Объём привлечённых средств частных клиентов за 1 полугодие увеличился на 8,4% и достиг 29,7 трлн рублей.
✅ Достаточность капитала по нормативу Н20.0 вырос 14,6%, общий объём летних дивидендов составил 786,9 млрд рублей.
✅ Также Сбер обзаводится новыми клиентами. Количество розничных клиентов выросло на 1,3 млн человек с начала года и составило 111,2 млн человек. Активных корпоративных клиентов стало 3,4 млн (+2,5% с начала года).
🛍 Такое мы берём?
Ещё как берём, не зря же эта зелёная кэш машина является самой популярной компанией у инвесторов. Сбер показывает устойчивый рост показателей, платит дивиденды, умеет зарабатывать как на мягкой, так и на жёсткой ДКП. Акции Сбера можно описать одним единственным эмодзи, и все поймут, о чём речь — это 💚. У меня в портфеле пока что 900 акций, а постепенно будет ещё намного больше.
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
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