💚 Где дивиденды, Сбер? Стоит ли покупать акции Сбера под пассивный доход? Дивидендная политика, показатели, перспективы

Зелёная кэш-машина ежегодно радует как любителей пассивного дохода, так и любителей роста стоимости акций. Как говорит Герман Оскарович, два лучших варианта вложения денег — это депозит в Сбере и акции Сбера. Сложно не согласиться. Продолжаем дивидендные разборы, сегодня смотрим Сбер, историю дивидендов, дивидендную политику и перспективы банка. Поехали!

Я активно инвестирую в дивидендные акции, облигации и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Акций в моём портфеле уже на 2,6+ млн рублей, и к выбору я подхожу ответственно. В основном дивидендные.

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Сегодняшний герой присутствует у меня в портфеле и занимает в нём одну из самых больших долей. Я в этом не одинок. Акции Сбербанка являются самыми популярными акциями на бирже (их доля в народном портфеле Мосбиржи 38%). Кроме того, у Сбера самая большая капитализация.

Сбер — российский финансовый конгломерат, самый большой универсальный банк России и Восточной Европы. Является системно значимым банком и зелёной кэш машиной. Активно развивает нефинансовый сектор, приобретает стартапы и адаптирует под свою экосистему.

💸 Дивидендная политика

Целевой уровень дивидендов у Сбера — 50% чистой прибыли по МСФО. Платят раз в год, но Греф обещал подумать об увеличении частотности. Дивидендная доходность — одна из самых высоких в секторе.

💸 История дивидендов

Сбербанк радует дивидендами с 2002 года, за эти годы лишь в 2022 году не было дивидендов. Рост дивидендов радует. Например, в 2015 году выплата была всего 45 копеек, а в 2025 году дивиденд составил 34,84 рубля. Тренд с тех пор (с 2015 года) восходящий.

По префам и обычке дивиденды платятся одинаковые, но префы немного дешевле.

Дивдоходность за последние 10 лет (2016–2025):

ао: 1,41%, 4%, 5,6%, 6,43%, 8,23%, 5,84%, 0%, 10,49%, 10,52%, 10,65%

ап: 2,01%, 4,91%, 6,27%, 7,27%, 8,5%, 6,25%, 0%, 10,59%, 10,51%, 10,75%

Средняя доходность за 10 лет:

ао: 6,32%

ап: 6,7%

Как видим, акции Сбера идеально подходят для получения пассивного дохода: дивиденды регулярные, тренд положительный. Чтобы получать до налогов 1,2 млн в год (в среднем 100 тысяч в месяц), нужно иметь примерно 34,2 тысячи акций (примерно 10,5 млн рублей).

💸 Ближайшие дивиденды

Ближайшие дивиденды теперь уже через год, вероятно, что в июле, хотя могут быть в другом месяце. По оценкам аналитиков Альфы показатель дивиденд может прибавить около 5% к уровню 2024 года и составить 36,6 рубля на акцию.

А в рамках стратегии 2026 Сбер отмечал, что ROE будет выше 22%, а чистая процентная маржа может превышать 5,5%. Таким образом, дивиденды за 2025 год могут составить до 40 рублей на акцию.

📈 Последний отчёт

Предлагаю посмотреть финансовые результаты по МСФО за 6 месяцев 2025.

✅ Чистые процентные доходы выросли до 1674,2 млрд рублей (+18,5% г/г). Чистые комиссионные доходы выросли до 398,2 млрд (+1,2% г/г). Операционный доход до резервов вырос на 20,3% г/г во 2 квартале 2025 до 1029,4 млрд. Операционный доход увеличился на 20,8% г/г до 2 002,3 млрд руб.

✅ В первом полугодии 2025 года чистая прибыль Сбера выросла до 859 млрд (+5,3% г/г). Рентабельность капитала составила 23,7%. Прибыль на акцию (ESP) 38,6 рубля (+5% г/г). Напомню, что на дивиденды идёт 50% чистой прибыли по МСФО.

✅ Совокупный кредитный портфель увеличился на 2,1% до 46,1 трлн рублей. Объём привлечённых средств частных клиентов за 1 полугодие увеличился на 8,4% и достиг 29,7 трлн рублей.

✅ Достаточность капитала по нормативу Н20.0 вырос 14,6%, общий объём летних дивидендов составил 786,9 млрд рублей.

✅ Также Сбер обзаводится новыми клиентами. Количество розничных клиентов выросло на 1,3 млн человек с начала года и составило 111,2 млн человек. Активных корпоративных клиентов стало 3,4 млн (+2,5% с начала года).

🛍 Такое мы берём?

Ещё как берём, не зря же эта зелёная кэш машина является самой популярной компанией у инвесторов. Сбер показывает устойчивый рост показателей, платит дивиденды, умеет зарабатывать как на мягкой, так и на жёсткой ДКП. Акции Сбера можно описать одним единственным эмодзи, и все поймут, о чём речь — это 💚. У меня в портфеле пока что 900 акций, а постепенно будет ещё намного больше.

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