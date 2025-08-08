🚀 Как 3,9 млн инвесторов в июле инвестировали. Снова покупали больше облигаций, чем акций, готовили портфели к взлету ракеты

🩸 Свежая кровь

Число физлиц, имеющих счета на Мосбирже, за июль увеличилось на 603 тысячи (рекорд с ноября 2023) и достигло 37,8 млн, ими открыто более 70,9 млн счетов. В июле было 3,9 млн активных инвесторов (3,7 млн в июне), из них 357 тыс. квалы. Дивиденды Сбера и разворот ДКП оказали позитивное влияние на людей, так что они превращались в инвесторов и оттягивались по полной программе.

Инфографика: Альфа-Инвестиции

Доля физлиц в объёме торгов акциями и паями биржевых фондов составила 66,9%, в объёме торгов облигациями — 28,1%. Примерно как и в июне пропорции.