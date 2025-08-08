🚀 Как 3,9 млн инвесторов в июле инвестировали. Снова покупали больше облигаций, чем акций, готовили портфели к взлету ракеты

Мосбиржа поделилась итогами июля 2025 года, а также пересчитала своих клиентов и рассказала, что они покупали активнее всего. Смотрим объёмы торгов акциями и облигациями, народный портфель июля и другие интересные данные.
🩸 Свежая кровь
Число физлиц, имеющих счета на Мосбирже, за июль увеличилось на 603 тысячи (рекорд с ноября 2023) и достигло 37,8 млн, ими открыто более 70,9 млн счетов. В июле было 3,9 млн активных инвесторов (3,7 млн в июне), из них 357 тыс. квалы. Дивиденды Сбера и разворот ДКП оказали позитивное влияние на людей, так что они превращались в инвесторов и оттягивались по полной программе.
Инфографика: Альфа-Инвестиции
Доля физлиц в объёме торгов акциями и паями биржевых фондов составила 66,9%, в объёме торгов облигациями — 28,1%. Примерно как и в июне пропорции.
🛍 Общий объём
Общий объём торгов в июле составил 149 трлн рублей (125,9 трлн в июне). Мосбиржа работала 31 день из 31!
Физлица по итогам месяца инвестировали в акции и облигации 232,4 млрд рублей. Из них в акции вложено 13,2 млрд рублей; в облигации — 206,8 млрд рублей; в паи фондов – 12,4 млрд рублей. Подавляющее большинство денег ушло в облигации, акции же физлица покупать ещё не готовы, но купили больше, чем в июне в 2+ раза. В фонды в 3 раза меньше. ОФЗ брали как горячие пирожки, корпоратов тоже.
Инфографика: Альфа-Инвестиции
🛍 Акции и фонды
Объём торгов акциями, депозитарными расписками и паями составил 3,2 трлн рублей (2,6 трлн рублей в июне). Всё ещё мало.
Инфографика: Альфа-Инвестиции
💼 Народный портфель: акции Сбербанка (ао 31,4% и ап 7,1%), Лукойла (14%), Газпрома (13%), Т (6,8%), X5 (5,8%), ВТБ (5,7%), Роснефти (5,7%), Яндекса (5,7%) и Сургутнефтегаза-п (5%). Состав и места не изменились.
Инфографика: Альфа-Инвестиции
💼 Народный портфель Индекса IPO: UGLD, IVAT, SVCB, ASTR, SOFL, MBNK, OZPH, EUTR, DIAS и LEAS. ЮГК и Ива обошли Совкомбанк.
💼 Народный портфель фондов: LQDT (38,8%), SBMM (19,7%), AKMM (17,2%), BCSD (2,4%) и AMNR (2,0%). Большинство денег в фондах денежного рынка.
🛍 Облигации
Объём торгов облигациями составил 4,2 трлн рублей (3,2 трлн рублей в июне).
Общий объём размещений и обратного выкупа облигаций составил 2,3 трлн рублей, включая объём размещений однодневных облигаций на 409 млрд.
Размещений было достаточно, но мне были интересны далеко не все. Я поучаствовал в этих: Медскан 1Р1, Делимобиль 1Р6, АФК Система 2Р3, Абрау-Дюрсо 2Р1. Ну я больше длинные ОФЗ покупал.
А про все свои покупки июля я писал тут.
🛍 Другие рынки
Срочный рынок — 10 трлн рублей
Валютный рынок — Мосбиржа больше не предоставляет данные
Денежный рынок — 116,5 трлн рублей
Драгметаллы — Мосбиржа больше не предоставляет данные
🤔 Что в итоге?
Июль получился неоднозначным. 4 месяца наблюдали так называемую пилу по индексу Мосбиржи, да и по РТС тоже с коррекцией на курс рубля. Лишь в августе появился намёк на выход вверх.
Если смотреть на RTS, то за 12 месяцев он в минусе на -0,77%. IMOEX показывает -7,08% за год. Спасибо крепкому рублю. IMOEX закрыл месяц на 2732, а RTS на 1071. Ждём ракету (или торпеду), но видим, что деньги идут в бонды, там ситуация уже понятнее из-за ДКП.
Красный — индекс RTS, синий — индекс Мосбиржи:
В июле завершился дивидендный сезон. Народ активно сидит в облигациях, там ситуация понятнее. Президенты готовятся к встрече, рынок отреагировал на это позитивно. Дефляция разгоняется. Продолжаем следить за новостями и не забываем, что они могут дать импульс рынку как вверх, так и вниз. Как думаете, увеличилась ли вероятность завершения конфликта?
