🦒 10 самых длинных корпоративных облигаций — от 4 лет и длиннее

Я активно инвестирую в облигации, дивидендные акции и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Облигаций в моём портфеле уже на 2,8+ млн рублей, и к выбору выпусков я подхожу ответственно. Покупаю как на размещениях, так и на вторичном рынке.

Собрал 10 корпоративных облигаций можно зафиксировать высокую (и не очень) доходность на максимально длинный срок. Только фиксы без оферты и амортизации длиннее 4 лет. От самых надёжных к самым доходным. Для тех, кто не хочет расставаться с высокими доходностями, а хочет запомнить эти счастливые мгновения навсегда (или хотя бы на 4 года).