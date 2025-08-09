ЦОК ОК ПД 08.08 Мобильный
igotosochi
Инвестиции
🦒 10 самых длинных корпоративных облигаций — от 4 лет и длиннее

🦒 10 самых длинных корпоративных облигаций — от 4 лет и длиннее

Ключевая ставка неуклонно снижается, разгоняется дефляция, и я могу с полной уверенностью заявить, что ситуация с падением доходностей в облигациях меня чертовски не устраивает. Если с ОФЗ всё понятно, то длинных корпоратов без оферт, амортизаций и прочих бубнов практически нет. А стоит ли брать те, что есть? Вот и посмотрим.

Я активно инвестирую в облигации, дивидендные акции и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Облигаций в моём портфеле уже на 2,8+ млн рублей, и к выбору выпусков я подхожу ответственно. Покупаю как на размещениях, так и на вторичном рынке.

🔥 Чтобы не пропустить новые классные подборки и обзоры свежих выпусков облигаций, скорее подписывайтесь на телеграм-канал. Там мои авторские обзоры облигаций, дивидендных акций, фондов и много другого крутого контента. Ссылка внизу.

Собрал 10 корпоративных облигаций можно зафиксировать высокую (и не очень) доходность на максимально длинный срок. Только фиксы без оферты и амортизации длиннее 4 лет. От самых надёжных к самым доходным. Для тех, кто не хочет расставаться с высокими доходностями, а хочет запомнить эти счастливые мгновения навсегда (или хотя бы на 4 года).

Газпром нефть 3P2R, AAA

• ISIN: RU000A1017J5

• Погашение: 07.12.2029

• Доходность: 14,15%

• Цена: 79,57%

• Купон: 7,15%

• ТКД: 8,99%

• Купонов в год: 4

• Оферта: нет

• Амортизация: нет

РЖД 1Р-38R, AAA

• ISIN: RU000A10AZ60

• Погашение: 02.03.2030

• Доходность: 14,51%

• Цена: 114,44%

• Купон: 17,9%

• ТКД: 15,64%

• Купонов в год: 12

• Оферта: нет

• Амортизация: нет

Атомэнергопром 07, AAA

• ISIN: RU000A10C6L5

• Погашение: 19.07.2030

• Доходность: 14,64%

• Цена: 101,58%

• Купон: 14,6%

• ТКД: 14,13%

• Купонов в год: 4

• Оферта: нет

• Амортизация: нет

Атомэнергопром 05, AAA

• ISIN: RU000A10BFG2

• Погашение: 11.04.2030

• Доходность: 14,73%

• Цена: 111,24%

• Купон: 17,3%

• ТКД: 15,55%

• Купонов в год: 4

• Оферта: нет

• Амортизация: нет

Газпром нефть 3P15R, AAA

• ISIN: RU000A10BK17

• Погашение: 11.04.2030

• Доходность: 14,41%

• Цена: 60,21%

• Купон: ⚠️ 2%

• ТКД: 3,31%

• Купонов в год: 12

• Оферта: нет

• Амортизация: нет

О'КЕЙ Б1Р4, A

• ISIN: RU000A102BK7

• Погашение: 25.10.2030

• Доходность: 15,09%

• Цена: 84%

• Купон: 9,9%

• ТКД: 11,78%

• Купонов в год: 4

• Оферта: нет

• Амортизация: нет

ЕвроТранс 6, A-

• ISIN: RU000A10ATS0

• Погашение: 12.01.2030

• Доходность: 18,65%

• Цена: 123,99%

• Купон: 25%

• ТКД: 20,16%

• Купонов в год: 12

• Оферта: нет

• Амортизация: нет

ЕвроТранс 5, A-

• ISIN: RU000A10A141

• Погашение: 16.10.2029

• Доходность: 19,07%

• Цена: 121,89%

• Купон: 25%

• ТКД: 20,51%

• Купонов в год: 12

• Оферта: нет

• Амортизация: нет

ТГК-14 1Р7, ⚠️ BBB-

• ISIN: RU000A10BPF3

• Погашение: 23.05.2030

• Доходность: 22,41%

• Цена: 102,25%

• Купон: 21,5%

• ТКД: 21,03%

• Купонов в год: 4

• Оферта: нет

• Амортизация: нет

Оил Ресурс 1P2, ⚠️ BBB-

• ISIN: RU000A10C8H9

• Погашение: 06.07.2030

• Доходность: 31,86%

• Цена: 100,05%

• Купон: 28%

• ТКД: 27,98%

• Купонов в год: 12

• Оферта: нет

• Амортизация: нет

✅ Сказать, что настроение радикально изменилось, я не могу. Из 10 выпусков лишь 6 не вызывают опасения, в том числе О’КЕЙ. Доходности по ним 14–15%. Но есть ещё время для манёвра под переоценку. По сравнению с ОФЗ аналогичной длины премия +1–1,5%.

‼️ Фанаты заправок, Боярского и тысяч чертей точно ни на что другое не променяют пару выпусков ЕвроТранса, по ним и доходность прям как будто из прошлого. Тут отрицательный денежный поток, высокая долговая нагрузка и концентрация на нескольких контрагентах. Для инвесторов со стальными фаберже, на такой-то срок.

⛔️ А вот для инвесторов с титановыми фаберже есть ТГК-14 и Оил Ресурс. Для обеих компаний характерны финансовые проблемы: низкая рентабельность, большая долговая нагрузка и отрицательный денежный поток. У ТГК-14 ещё и уголовное дело против руководства.

В итоге

Брать-то особо и нечего, так как выбор очень маленький. Рисковать не хочется лично мне, вы уж сами думайте. Если бы заставили прямо что-то выбрать, я бы посмотрел в сторону супермаркета и 7 выпуска дочки Росатома, но лучше в более длинные ОФЗ. А вы что выбираете?

🔥 Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в облигации и дивидендные акции, финансы и недвижимость.

Информации об авторе

igotosochi

igotosochi

89 подписчиков939 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

Главная Главбух PRO Премиум