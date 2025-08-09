🦒 10 самых длинных корпоративных облигаций — от 4 лет и длиннее

Я активно инвестирую в облигации, дивидендные акции и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Облигаций в моём портфеле уже на 2,8+ млн рублей, и к выбору выпусков я подхожу ответственно. Покупаю как на размещениях, так и на вторичном рынке.
Собрал 10 корпоративных облигаций можно зафиксировать высокую (и не очень) доходность на максимально длинный срок. Только фиксы без оферты и амортизации длиннее 4 лет. От самых надёжных к самым доходным. Для тех, кто не хочет расставаться с высокими доходностями, а хочет запомнить эти счастливые мгновения навсегда (или хотя бы на 4 года).
Газпром нефть 3P2R, AAA
• ISIN: RU000A1017J5
• Погашение: 07.12.2029
• Доходность: 14,15%
• Цена: 79,57%
• Купон: 7,15%
• ТКД: 8,99%
• Купонов в год: 4
• Оферта: нет
• Амортизация: нет
РЖД 1Р-38R, AAA
• ISIN: RU000A10AZ60
• Погашение: 02.03.2030
• Доходность: 14,51%
• Цена: 114,44%
• Купон: 17,9%
• ТКД: 15,64%
• Купонов в год: 12
• Оферта: нет
• Амортизация: нет
Атомэнергопром 07, AAA
• ISIN: RU000A10C6L5
• Погашение: 19.07.2030
• Доходность: 14,64%
• Цена: 101,58%
• Купон: 14,6%
• ТКД: 14,13%
• Купонов в год: 4
• Оферта: нет
• Амортизация: нет
Атомэнергопром 05, AAA
• ISIN: RU000A10BFG2
• Погашение: 11.04.2030
• Доходность: 14,73%
• Цена: 111,24%
• Купон: 17,3%
• ТКД: 15,55%
• Купонов в год: 4
• Оферта: нет
• Амортизация: нет
Газпром нефть 3P15R, AAA
• ISIN: RU000A10BK17
• Погашение: 11.04.2030
• Доходность: 14,41%
• Цена: 60,21%
• Купон: ⚠️ 2%
• ТКД: 3,31%
• Купонов в год: 12
• Оферта: нет
• Амортизация: нет
О'КЕЙ Б1Р4, A
• ISIN: RU000A102BK7
• Погашение: 25.10.2030
• Доходность: 15,09%
• Цена: 84%
• Купон: 9,9%
• ТКД: 11,78%
• Купонов в год: 4
• Оферта: нет
• Амортизация: нет
ЕвроТранс 6, A-
• ISIN: RU000A10ATS0
• Погашение: 12.01.2030
• Доходность: 18,65%
• Цена: 123,99%
• Купон: 25%
• ТКД: 20,16%
• Купонов в год: 12
• Оферта: нет
• Амортизация: нет
ЕвроТранс 5, A-
• ISIN: RU000A10A141
• Погашение: 16.10.2029
• Доходность: 19,07%
• Цена: 121,89%
• Купон: 25%
• ТКД: 20,51%
• Купонов в год: 12
• Оферта: нет
• Амортизация: нет
ТГК-14 1Р7, ⚠️ BBB-
• ISIN: RU000A10BPF3
• Погашение: 23.05.2030
• Доходность: 22,41%
• Цена: 102,25%
• Купон: 21,5%
• ТКД: 21,03%
• Купонов в год: 4
• Оферта: нет
• Амортизация: нет
Оил Ресурс 1P2, ⚠️ BBB-
• ISIN: RU000A10C8H9
• Погашение: 06.07.2030
• Доходность: 31,86%
• Цена: 100,05%
• Купон: 28%
• ТКД: 27,98%
• Купонов в год: 12
• Оферта: нет
• Амортизация: нет
✅ Сказать, что настроение радикально изменилось, я не могу. Из 10 выпусков лишь 6 не вызывают опасения, в том числе О’КЕЙ. Доходности по ним 14–15%. Но есть ещё время для манёвра под переоценку. По сравнению с ОФЗ аналогичной длины премия +1–1,5%.
‼️ Фанаты заправок, Боярского и тысяч чертей точно ни на что другое не променяют пару выпусков ЕвроТранса, по ним и доходность прям как будто из прошлого. Тут отрицательный денежный поток, высокая долговая нагрузка и концентрация на нескольких контрагентах. Для инвесторов со стальными фаберже, на такой-то срок.
⛔️ А вот для инвесторов с титановыми фаберже есть ТГК-14 и Оил Ресурс. Для обеих компаний характерны финансовые проблемы: низкая рентабельность, большая долговая нагрузка и отрицательный денежный поток. У ТГК-14 ещё и уголовное дело против руководства.
В итоге
Брать-то особо и нечего, так как выбор очень маленький. Рисковать не хочется лично мне, вы уж сами думайте. Если бы заставили прямо что-то выбрать, я бы посмотрел в сторону супермаркета и 7 выпуска дочки Росатома, но лучше в более длинные ОФЗ. А вы что выбираете?
