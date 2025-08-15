💎 Топ-5 надёжных акций для любителей дивидендов и туземуна от аналитиков Финам и Финуслуг

Стоит ли доверять мнениям аналитиков или лучше держаться от них подальше? Посмотрим на примере топ-5 компаний, которые выбрали аналитики Финама и Финуслуг. Хорошо, что акций всего 5, значит быстро управимся.

Я активно инвестирую в дивидендные акции, облигации и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход. Акций в моём портфеле уже на 2,9+ млн рублей, и к выбору я подхожу ответственно. В основном дивидендные.

Господа из Финуслуг выбрали надёжные акции с хорошими показателями и перспективами, а также попросили коллег из Финам прокомментировать выбор. Я тоже не прочь прокомментировать, так что и свои комментарии добавил.

💎 X5

Целевая цена акций на 12 месяцев — 3990 ₽, потенциал роста — 35%.

Аналитики отмечают, что это крупнейший продовольственный ритейлер РФ. У него низкая долговая нагрузка и стабильный рост выручки, метрики положительны даже в периоды нестабильности, X5 развивает разные бизнес-направления.

Позитива добавила новая дивполитика с дивами дважды в год. Отличный выбор для долгосрочных инвесторов.

✅ Я разделяю мнение, X5 — продуктовый китяра нашего рынка, интереснее Магнита, который зажал дивиденды. У меня в портфеле присутствует.

💎 Россети Ленэнерго-ап

Целевая цена на 12 месяцев — 286,8 ₽, потенциал роста — 16%.

По мнению экспертов, префы устойчивы благодаря дивам и низкой чувствительности к геополитике. У компании крепкий баланс и значительная чистая денежная позиция. Тарифы регулярно повышаются, так что эксперты ждут увеличения выплат. По их оценке, за 2025 год дивиденд может быть 30,8 ₽ на акцию (12,5%).

✅ Тут я тоже склонен согласиться, несмотря на то, что у меня в портфеле Ленэнерго нет.

💎 Сбер-ао и Сбер-ап

Целевая цена на 12 месяцев — 376,7 ₽, потенциал роста — 23%.

Аналитики на то и аналитики, что заметили, что крупнейший банк уверенно чувствует себя даже при высоких ставках. В 1П2025 года чистая прибыль по МСФО выросла на 5,3% г/г. Эффективность не вызывает вопросов.

По итогам года Сбер увеличит прибыль, а крепкая капитальная база позволит ему продолжить выплачивать крупные дивы. Дивиденд за 2025 год составит около 35,8 ₽ (12%).

✅ Зелёная кэш машина — фундаментальная основа в моём портфеле акций. Здоровья и счастья Герману Оскаровичу.

💎 Газпром

Целевая цена на 12 месяцев — 179,4 ₽, потенциал роста — 42%.

Аналитики считают, что всё плохое для акций Газпрома уже произошло, а впереди только хорошее. И акции очень дешёвые. В 2023 году экспорт газа был минимальным, но теперь за счёт поставок в Китай, сотрудничества с Ираном и Средней Азией, а также проектов по СПГ, экспорт может вернуться к докризисному уровню.

Газпром больше не платит дополнительный НДПИ (600 млрд ₽ в год), что уменьшает расходы. Это поможет стабильно зарабатывать, снижать долг и, возможно, через пару лет снова начать платить. Акции бурно реагируют на геополитику, так что при деэскалации полетят в космос.

📛 Зная про отношение к миноритариям и исторический нисходящий тренд, даже думать не хочу о том, как ещё Газпром может обломать инвесторов. У меня в портфеле нет. Так-то пусть растёт, продаёт газ китайцам и избавляется от долга. Дёшево не значит хорошо, а деэскалация не произошла.

💎 Норникель

Целевая цена на 12 месяцев — 145 ₽, потенциал роста — 19%.

И тут идея основана на будущем. В 1П2025 Норникелю удалось увеличить выручку на 15% г/г, EBITDA выросла на 12%. Стали продавать больше металла. FCF увеличился и стал положительным.

Аналитики считают, что теперь-то и дивиденды будут платить. Но нужен рост цен на металлы. Сейчас есть значительный долг, так что разворот ДКП на руку. При ослаблении рубля выручка может увеличиться, всё же это экспортёр.

📛 Так-то оно так, и Норникель даже стабильно платил дивиденды, думаю, что и снова будет, но не верю, что в ближайшем будущем. Года через 2–3? Посмотрим. У меня Норки в портфеле нет. А так, компания нравится.

Вывод?

Эксперты говорят, что это надёжные и качественные компании с потенциалом роста и диверсификацией по отраслям. Большинство из них выплачивают хорошие дивиденды. Сбер, Ленэнерго и X5 ориентированы на внутреннюю экономику. Газпром и Норникель в будущем могут выиграть за счёт ослабления рубля и возобновить выплаты. Общим драйвером роста для всех станут любые позитивные сдвиги в геополитике и ослабление санкционного давления.

Я бы смотрел лишь на 3 компании из 5, но я не аналитик финансовой компании. Вы как считаете, достойный топ-5 или кому-то в нём нет места?

