🏆 Опять рост! Пополнил брокерский счет на 200 000 в августе. Что купил? Часть 1

Август ознаменовался несколькими позитивными событиями: доползли июльские дивиденды Сбера, Роснефти и Сургута, а также Трамп то на Аляску летит, то в Россию, и рынок это любит. Я пополнил портфель, и настало время посмотреть, что удалось купить. Кроме пополнения на 200 000 также получил много дивидендов и купонов.

Я активно инвестирую в облигации, дивидендные акции и фонды недвижимости, тем самым увеличивая свой пассивный доход, а также активно пользуюсь депозитами. Размер моего портфеля уже более 7,8 млн рублей, и останавливаться я не собираюсь.

Чтобы не пропустить новые посты, скорее подписывайтесь на телеграм-канал. Там мои авторские обзоры облигаций, дивидендных акций, фондов, покупки, состав портфеля и много другого крутого контента. Ссылка внизу.

Дважды в месяц я рассказываю о покупках. В первой половине августа я покупал только всё хорошее и не покупал ничего плохого — именно так поступают настоящие инвестиционные самураи, а иначе не поступают.

🎯 Цель на год

✅ Цель по пополнению на 2,4 млн в 2024 году выполнена, продолжаю выполнять цель на 2025. Пополняю брокерский счёт на 200 000 в месяц, чтобы тоже 2,4 млн суммарно за год вышло. 1 600 000 в этом году уже есть, план выполнен на 67%. Также было пополнение вклада на 10 000 рублей.

📰 Контекст

Традиционные твиты Трампа стали более позитивными, он твёрдо нацелился на Нобелевскую премию мира, так что старается со всеми договориться, а то если не договорится, то и премию не получит. А потом вообще сделал ход конём и решил затусить с русскими на Аляске!

🫣 1110 из 2000 длинных ОФЗ

Продолжаю ОФЗ-челлендж и покупаю ОФЗ. 1000 ОФЗ 26243 уже есть, а ОФЗ 26230 уже 110 штук. Этот выпуск сильнее переоценивается на изменении ключа.

Но не только ОФЗ покупаю, конечно же. Покупаю всё хорошее, ничего плохого не покупаю.

📦 Всерьёз взялся за недвижку

Я провёл ревизию недвижки в своём портфеле, а также составил таблицу с биржевыми ЗПИФами, которой вы тоже можете с удовольствием пользоваться:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1k4oRzqEeshEW9_ZY4YohXIjI93JoEN6RgusU_ZTSjhc/

В итоге, добавил в портфель РД ПРО, а первым делом планирую добить количество Парус-ЛОГ до 100 штук. Сотня Рентал ПРО уже есть, нужно двигаться дальше. А РД ПРО тоже параллельно буду увеличивать. Нужно 10% недвижки в биржевом портфеле, а пока что только 7,3%.

🫰 Получил большую часть летних дивидендов

По акциям Сбера, Роснефти и СНГ-ап дивиденды получены, остаётся только Ростелеком, единственная компания с августовскими дивидендами. Так что поздравляю всех с завершением главного дивидендного сезона.

🏆 Рекорд по пассивному доходу устоял

Июль не стал рекордным по пассивному доходу, я получил всего 76 497 рублей. Не так уж и мало, но в июне было больше. Возможно, получится побить рекорд в декабре, там Лукойл и ОФЗ 26243. Но июльские дивиденды делают последний месяц лета не таким грустным.

Пока что 45 000 в августе:

Ну и пора уже посмотреть детально, что купил в первой половине августа. Большую часть покупок успел сделать до туземуна.

🛒 Покупки первой половины августа

ОФЗ 26230 — 45 облигаций

Сегежа 003Р-06R — 10 облигаций

ОРГ 1Р2 — 15 облигаций

РЖД 001Р-044R — 10 облигаций

Делимобиль 1Р7 — 8 облигаций

Яндекс Сплит ПВ1 — 5 облигаций

Лукойл — 8 акций

Сургутнефтегаз-ап — 500 акций

Совкомбанк — 500 акций

Магнит — 2 акции

РД ПРО — 10 паёв

Парус-ЛОГ — 10 паёв

Заявка по РЖД формально 31 июля исполнилась, но я про этот выпуск не писал в прошлый раз. Заявки по Сплиту и Дели исполнились не полностью.

Не смог отказать себе в покупке нефтяников на обвале в ожидании пошлин Трампа, вместе с Лукойлом решил взять немного префов Сургута.

В планах на вторую половину августа: покупать всё хорошее, не покупать ничего плохого — вот такой отличный план, надёжный, как швейцарские часы.

💬 А вы что покупали в августе?

🔥 Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в дивидендные акции и облигации, финансы и недвижимость.