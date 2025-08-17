🚀 Рублю предсказывают обвал, Аляска-ралли, дефляция, прогресс на саммите. Недвижка дорожает, новые дивиденды, облигации. Воскресный инвестдайджест
🏆 Рубль не упал
При этом ему плевать на мнения экспертов, которые ждут обвал. Изменение за неделю: 79,99 → 80,15 руб. за доллар (курс ЦБ 79,77 → 80,02). Юань 11,07 → 11,10 (ЦБ 11,06 → 11,10). На фоне решения правительства об отмене обязательной продажи валютной выручки для экспортёров падения нет, но многие ждут.
Что говорят эксперты?
Например, аналитик Потавин (Финам) ожидает обвал до ₽90–93 к концу года
Софья Донец (Т) прогнозирует от ₽70 до более чем ₽110 за доллар
Я тогда прогнозирую от ₽50 до ₽150
🎢 Аляска-ралли акций
Итоговое изменение IMOEX с 2 924 до 3 012, но на дополнительных сессиях поехали вниз. В любом случае, Аляска-ралли подняла индекс с колен. Трамп сказал, что есть прогресс, но мы не знаем, в чём именно.
РТС: 1 154 → 1 185.
Понятно, что никакой сделки ещё не произошло, но посмотрите на РТС — он близок к максимумам за 3 года, но дело в том числе в курсе рубля.
🪙 Прогресс
Постепенно будем узнавать, что обсуждалось, но пока всё туманно. «Все пришли к мнению, что лучший способ положить конец войне — это перейти непосредственно к мирному соглашению, которое положит конец войне, а не просто к соглашению о прекращении огня, которое часто не выполняется», — написал Трамп.
🫰 Дивиденды
Хорошие новости, есть новые рекомендации: Куйбышевазот (0,8%), ММЦБ (3,94%) и Хэдхантер (6,46%). Хэдхантер всё же сделал это! Но дивиденд мог быть и пожирнее. На осень всё больше и больше выплат, хорошо.
Ближайшие дивиденды:
💼 Облигации
Унижение купонов продолжается.
Разместились/собрали заявки: Монополия, ПКО СЗА, МСП Банк, ЭкономЛизинг, ГПБ Финанс, Банк ГПБ. Из этого ничего не брал.
На очереди: Полипласт USD, Эфферон, ПР-Лизинг, Газпром нефть CNY, Сегежа CNY, МГКЛ GOLD, АПРИ. Тут тоже пока не планирую ничего брать.
RGBI снова вырос: 118,99 → 121,67. Бодрый рост на дефляции.
🏙 Недвижка подорожала
На радостях. Всё растёт, ну и она тоже. Индекс MREDC 304,5к → 308,6к за метр. Прорабы заранее готовятся к увеличению спроса на фоне грядущего снижения ключа.
🏙 Ставки по ипотеке снизились вторую неделю подряд
После снижения ключа до 18% ставки по ипотеке планомерно падают, снижение до 2,65%. Текущие рыночные ставки в среднем 22,4% на первичку и вторичку.
По данным Дом РФ, с начала года средневзвешенные ставки по ипотеке снизились на 6,56–6,99%.
🏙 Вторичка дорожает активнее первички
Цены на новостройки за год выросли на 4,2%, тогда как на вторичное жилье — на 6,5%. А разрыв в стоимости 1 кв. м в новостройках и на вторичном рынке по итогам июля 2025 года составил 51%.
📉 Снова дефляция
Инфляция за неделю составила -0,08% после -0,13% неделей ранее — дефляция продолжается. С начала года рост цен составил 4,2%. Годовая инфляция снизилась с 8,79% до 8,58%. Всё дешевеет, правда никто этого не замечает.
🗞 Что ещё?
Все стали больше знать про Аляску
Лензолото ликвидируют
Финам сообщил об IPO через 3 года
Государство продаст контрольный пакет ЮГК
Золото подешевело
Биток обновил рекорд — 124,5к
Вы сильные
