🚀 Рублю предсказывают обвал, Аляска-ралли, дефляция, прогресс на саммите. Недвижка дорожает, новые дивиденды, облигации. Воскресный инвестдайджест

🏆 Рубль не упал

При этом ему плевать на мнения экспертов, которые ждут обвал. Изменение за неделю: 79,99 → 80,15 руб. за доллар (курс ЦБ 79,77 → 80,02). Юань 11,07 → 11,10 (ЦБ 11,06 → 11,10). На фоне решения правительства об отмене обязательной продажи валютной выручки для экспортёров падения нет, но многие ждут.

Что говорят эксперты?

Например, аналитик Потавин (Финам) ожидает обвал до ₽90–93 к концу года

Софья Донец (Т) прогнозирует от ₽70 до более чем ₽110 за доллар

Я тогда прогнозирую от ₽50 до ₽150

🎢 Аляска-ралли акций

Итоговое изменение IMOEX с 2 924 до 3 012, но на дополнительных сессиях поехали вниз. В любом случае, Аляска-ралли подняла индекс с колен. Трамп сказал, что есть прогресс, но мы не знаем, в чём именно.

РТС: 1 154 → 1 185.

Понятно, что никакой сделки ещё не произошло, но посмотрите на РТС — он близок к максимумам за 3 года, но дело в том числе в курсе рубля.

🪙 Прогресс

Постепенно будем узнавать, что обсуждалось, но пока всё туманно. «Все пришли к мнению, что лучший способ положить конец войне — это перейти непосредственно к мирному соглашению, которое положит конец войне, а не просто к соглашению о прекращении огня, которое часто не выполняется», — написал Трамп.

🫰 Дивиденды

Хорошие новости, есть новые рекомендации: Куйбышевазот (0,8%), ММЦБ (3,94%) и Хэдхантер (6,46%). Хэдхантер всё же сделал это! Но дивиденд мог быть и пожирнее. На осень всё больше и больше выплат, хорошо.

Ближайшие дивиденды:

💼 Облигации

Унижение купонов продолжается.

Разместились/собрали заявки: Монополия, ПКО СЗА, МСП Банк, ЭкономЛизинг, ГПБ Финанс, Банк ГПБ. Из этого ничего не брал.

На очереди: Полипласт USD, Эфферон, ПР-Лизинг, Газпром нефть CNY, Сегежа CNY, МГКЛ GOLD, АПРИ. Тут тоже пока не планирую ничего брать.

RGBI снова вырос: 118,99 → 121,67. Бодрый рост на дефляции.

🏙 Недвижка подорожала

На радостях. Всё растёт, ну и она тоже. Индекс MREDC 304,5к → 308,6к за метр. Прорабы заранее готовятся к увеличению спроса на фоне грядущего снижения ключа.

🏙 Ставки по ипотеке снизились вторую неделю подряд

После снижения ключа до 18% ставки по ипотеке планомерно падают, снижение до 2,65%. Текущие рыночные ставки в среднем 22,4% на первичку и вторичку.

По данным Дом РФ, с начала года средневзвешенные ставки по ипотеке снизились на 6,56–6,99%.

🏙 Вторичка дорожает активнее первички

Цены на новостройки за год выросли на 4,2%, тогда как на вторичное жилье — на 6,5%. А разрыв в стоимости 1 кв. м в новостройках и на вторичном рынке по итогам июля 2025 года составил 51%.

📉 Снова дефляция

Инфляция за неделю составила -0,08% после -0,13% неделей ранее — дефляция продолжается. С начала года рост цен составил 4,2%. Годовая инфляция снизилась с 8,79% до 8,58%. Всё дешевеет, правда никто этого не замечает.

🗞 Что ещё?

Все стали больше знать про Аляску

Лензолото ликвидируют

Финам сообщил об IPO через 3 года

Государство продаст контрольный пакет ЮГК

Золото подешевело

Биток обновил рекорд — 124,5к

Вы сильные

