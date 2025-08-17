💼 Мой портфель акций на 17 августа 2025. 2,979 млн рублей. Еще больше пассивного дохода! Свежие покупки акций

Не был на Аляске, но видел ее на фотографиях, в новостях и в фильмах. А вот свой портфель вижу ежедневно и продолжаю добавлять в него новые акции. Посмотрел, как идут успехи у портфеля в целом и целевых значений всех акций в отдельности. Размер портфеля составляет 2,979 млн рублей.

Акции занимают 37,3% от всего портфеля. Если взять только биржевой (без депозитов), это 44,1%. Целевая доля акций в биржевом портфеле 40%, реальная продолжает оставаться выше, за последнее время сильно увеличилась.

🛍 Изменения в портфеле акций в первой половине августа такие:

Лукойл — 8 акций

Сургутнефтегаз-ап — 500 акций

Совкомбанк — 500 акций

Магнит — 2 акции

Потратил на акции около 87 тысяч рублей. Про все покупки первой половины августа писал в отдельном посте. Больше половины затрат пришлись на Лукойл.

По плану у меня была покупка четырёх акций: Лукойл, Татнефть, Северсталь и Магнит. Но волатильность высокая, какие-то акции выросли сильнее других, какие-то сильнее упали. План скорректировался. В итоге закупился Лукойлом, немного взял СНГ-ап, Магнита и Совкомбанка.

На Аляска-ралли всё выросло, там по итогу случился «прогресс». В зелёной зоне 4 акции, а в красной лишь Совкомбанк. Остальные жёлтые.

🟢 выше целевой доли

🟡 ниже целевой доли, дельта < 0,5%

🔴 ниже целевой доли, дельта > 0,5%

Главные кандидаты на покупку во второй половине августа: Совкомбанк (сильнее всех отстаёт), а также Яндекс и Татнефть (по ним ещё и дивиденды жду). Возможно, планы снова скорректируются. В любом случае, каждая новая акция — это потенциальное увеличение пассивного дохода, в том числе с дивидендов, в будущем, так что продолжаем. 🤑 Прогноз по всему портфелю уже более 78 000 в месяц.

🗺 Стратегия

У меня есть стратегия и целевое распределение. Если коротко, то вот так:

40% биржевого портфеля в акциях

Лукойл, Яндекс, Совкомбанк, Роснефть и Сбер — по 10% портфеля акций (по 4% от биржевого портфеля).

Татнефть, Северсталь, Магнит, Газпром нефть и Новатэк — по 5% портфеля акций (по 2% от биржевого портфеля).

ФосАгро, НЛМК, Икс 5, Т-Банк, Интер РАО — по 3% портфеля акций (по 1,2% от биржевого портфеля).

Остальные акции суммарно на 10% портфеля акций (4% от биржевого портфеля).

Остальные 60% биржевого портфеля

Рублёвые облигации — 40% в биржевом портфеле

Валютные облигации — 10% в биржевом портфеле

Бумажная недвижимость — 10% в биржевом портфеле

